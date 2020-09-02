Yalçın Bozdoğan’a rahmetle

Anadolu, insanına yetmiyordu.

Doğudan ve Anadolu’dan batıya göç, yüzyılın başlarında başlamıştı. Yüzyılın başlarında İstanbul’daki hamalların çoğu şarktan İstanbul’a gelen insanlardan meydana geliyordu.

1900’lü yıllarda, İstanbul’un nüfusu, 300 bir civarında idi. Ankara ise; o yıllarda on bin küsûr bir nüfusa sahip idi. Yalçın Abi, yetmişli yıllarda İstanbul’u mesken etmişti. Çorum’dan giderken Nurlarla ilgisi yoktu. Ama Demokrat kökenden geliyordu.

Çeşitli işlerde ve şehirlerde çalıştıktan sonra, Türk Hava Yolları’nda işe başladı. Faal bir insandı Yalçın Abi. Hava Yolları’nda çalışırken, meşrebine uygun arkadaşları ile tanıştı.

Bu tanışma, daha sonra bir samimî dostluk meydana getirdi. Bu tanıştığı arkadaşlar içinde Demokrat meşrepli Nur Talebeleri vardı. Bunlardan biri, İsmail Anbarlı idi.

Anbarlı Abi, feleğin çenberinden geçmiş, Mustafa Sungur Abi ile ve diğer Nur Talebeleriyle, altmışlı yılların ortalarında cezaevinde beraber yatmışlardı.

Yalçın Abi, bu vesileyle Nur Talebeleriyle tanıştı. Bundan sonra, eski hayatını bırakıp, yeni bir hayata başlamıştı artık. Yıllar böylesine gelip geçti. Seksenli yıllarda, Yeni Asya dış ülkelerde kitap fuarlarına katılmaya başlamıştı. Fakat, kitapları uçak yolu ile göndermede bazı sıkıntılar vardı. Bu iş, İsmail Anbarlı ve Yalçın Abinin yardımları ile yapılmıştı. Yalçın Abi bunu, şevk ve iftiharla anlatırdı.

Kutlular Abi gibi biri idi Yalçın Abi. Emekli olduktan sonra Çorum’a geldi. Ve, artık Çorum’da yaşıyordu. Büromuzla irtibatını hiç kesmedi. Derslerimizin müdavimi idi. Bundan birkaç yıl önce, yenge hanımı ahiret âlemine göndermiştik. Ailece tanışır görüşürdük. Daha sonra ev komşuluğu yap- tık.Yenge hanım ve büyük oğlunun vefatı Yalçın Ağabeyiyi oldukça sarstı. Hayat şartları kolay değil. Daha sonra korona salgınına yakalandığını duyduk, birkaç gün sonra da, oğlu vefat haberini verdi.

Kader kalemini yazmıştı bir defa. Çok yönlü bir insandı. Sosyal hayatta, hayatın kahrını çekmiş bir insandı. Mekânı Cennet olsun. Çocuklarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ölüm, mukadder, ameller baki.