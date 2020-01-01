"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 OCAK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Yeni gün, yeni yıl...

01 Ocak 2020, Çarşamba
Bugünün diğer günlerden aslında hiçbir farkı yok.

Günlerin ve yılların farklılığı bir şeyi değiştirmiyor.

İnsanın fakirliği, insanın acizliği ve en önemlisi de, ölüm hakikati değişmiyor.

Dünya aynı hızla vazifesine devam ediyor, hareketini değiştirmiyor.

Fakat, insanın artıları ve eksileri değişiyor.

Dünya baş döndürücü hareketleri ile mesaisine devam ediyor.

Bir günde 160 bine yakın insan vefat ediyor.

Hal böyleyken, bazı insanlar neyin kutlamasını yapıyorlar anlamıyorum.

Bazı insanlar Cehenneme adam yetiştirmek için uğraşıyor, bazıları da onları Cehennemden kurtarmak için...

Bu arada sevkiyat devam ediyor.

Bazı insanlar aklın tacizinden kurtulmak için eğlence ve sarhoşluk ile kendilerini aldatmaya devam ediyorlar.

İmtihan devam ederken cezalar elbette ki aynı anda verilmeyebiliyor.

Cezalar ve mükâfatlar her zaman bu dünyada verilmiyor. Büyük bir kısmı ahirete ve kabir hayatına erteleniyor.

Bediüzzaman Hazretleri:

“Karşımda müthiş bir yangın var, içinde evlâdım yanıyor” derken dünya hayatının dehşetini anlatıyor.

Nur Talebeleri de bunun için uğraşıyor. Cennete adam yetiştirmeye çalışıyorlar.

“Herkes dünyaya dalmış, hayat-ı dünyeviye ile sarhoştur.”

Öyle mi?

Hayır, mesele öyle değil.

Uyanmış insanlık bir gün bu gidişin uçurum olduğunu görecek ve bilecek.

“İstikbalde en yüksek gür sâdâ İslâm’ın sâdâsı olacak” müjdesi kuru bir söz değildir. Bu müjde inşallah gerçekleşecektir.

“Nev-i beşer bütün bütün aklını kaybetmezse ve maddî ve manevî bir kıyamet başlarında kopmazsa, İsveç, Norveç, Finlandiya ve İngiltere’nin Kur’ân’ın kabulüne çalışan meşhur hatipleri ve Din-i Hakkı arayan Amerika’nın çok ehemmiyetli cemiyeti gibi, ruy-i zeminin kıt’aları ve hükümetleri, Kur’ân-ı Mu’cizül-Beyanı arayacaklar ve hakikatlerini anladıktan sonra bütün ruh-u canlarıyla sarılacaklar.” (Emirdağ Lâhikası) Bu müjde gerçekleşecektir inşallah.

Şevkimiz hiç bozulmasın. Ümidimiz kaybolmasın. İnanıyorsak üstünüz..

Fakat bu, kuru kuruya olmaz.

İbadet ve istikametimizi muhafaza edeceğiz. Okumaya ve okutmaya devam edeceğiz.

Yeni yıl, yeni hizmetlerin başlangıcı olsun diyoruz.

Yeni yıl, yeni hizmetlerin peşinde koşma yılıdır.

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