"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Başka çare yoktur ve yoktur

10 Temmuz 2019, Çarşamba
Kur’ân, iman, İslâmiyet hizmetlerine talip olan ve bu konuda kendini yetiştirdiğini kabullenen bir kişinin muhakkak ki olmazsa olmazları olmalıdır.

Kendi kendine hizmetlerde yeterliliğini kabul eden bir kişinin kabul edeceği esas kriter; başkalarının kendi yeterliliği hakkında tesbit ettikleri ve inandıkları tecrübe edilmiş davranışlar olmalıdır. Yoksa kendisi çalıyor, kendisi oynuyor olabilir!..

Kişi esas itibariyle Kur’ân, iman, İslâmiyet hizmetlerindeki esas umdelere, düstur ve prensiplere uyan fikir ve görüşlerini hizmetteki yol arkadaşlarına öncelikli olarak kabul ettirmiş olabilmelidir.                                                                   

İmanî fikir ve düşünceler, İslâmî hizmetlerde ancak kişilerin kendilerinin sahip olması ve sahip çıkmasıyla önemlidir. Bu açıdan başkalarının ne dediği ve diyeceği çok fazla önemli değildir. Çünkü kural, kaide, düstur ve prensipleri imanî, Kur’ânî , İslâmî kriterler içerisinde hizmetler belirler, kişiler, şahıslar değil… O zaman şahsî değil de, umumî manadaki imanî hizmetler düstur ve kaideleri, prensip ve kuralları elde edilmeye çalışılmalıdır. 

Başkaları için en iyi olanı değil, kendi anlayış ve düşüncelerin ışığındaki en iyi ve güzel hizmet tarzlarını benimsemek hizmetin bütününü etkileyecek, tesir edecek düstur ve prensip olabilir.

İmanî bir hayatı tercih eden ve geçmişteki hatalarını bilen, kabul eden adam her zaman için geçmişleriyle rahat bir şekilde yüzleşebilmelidirler. Ve bunu yüzleşmeden korkmamalıdırlar. Belki kendilerine bir nasihat ve tecrübe olarak kabul ederek, ileriye doğru atılacak adımlarına basamak ve vesile yapmalıdırlar. Zaten geleceğin her zaman geçmişin bir kopyası olması mümkün değildir. Önemli olan şu an için yapılması lâzım gelen doğru güzellikler ve hizmetlerdir. Geçmişin hataları, günahları şu ânın imanî hizmetlerini etkilememelidir.

İmanlı bir adam, imanî, Kur’ânî, İslâmî hizmetlerde muhakkak bir surette ne istediği, ne yapacağı, ne gibi hedefleri olacağı konusunda kararlı olmak zorundadır. Çünkü bu imanî hizmetler ne kadar kararlılık, ne kadar çok müsbet fayda sağlıyorsa; kararsızlık da bir o kadar çok menfi zarar veriyor ve yaptırıyor.

Eğer benimsiyor, kabul ediyor ve önem veriyorsak hiçbir zaman ve hal ve şartta imanî, Kur’ânî hizmetleri hafife alarak, gaflet ve tembelliğe vurarak ertelememeliyiz, ötelememeliyiz, geciktirmemeliyiz. Yoksa zarar içinde zarar olur… Hem mes’ul oluruz, hem zarar veririz, hem de zarar görürüz.

Gerçekten ve anlayışımızda bir imanî hizmet varsa ona ihlâsla, uhuvvetle, aşkla, şevkle, ümit ve gayretle sahip çıkmak ve çalışmaktan, koşmak ve koşuşturmaktan başka çare yoktur ve yoktur.         

Okunma Sayısı: 171
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İnsan hakları için işbirliği

    Neden erteliyoruz?

    Üç kriz iç içe

    Feyzioğlu: Yargının sökülen çivilerini tek tek yerine takmamız lazım

    ABD Dışişleri Bakanlığına danışman olarak Müslüman kanaat önderi atandı

    Kılıçdaroğlu: Siz gazetecileri fişlerseniz, doğru haberi kimden alacağız?

    KARDEMİR Fortune 500" listesinde 52. sıraya yükseldi

    İmamoğlu: Suriyelilerin insanca yaşam koşulunu sağlayacağız

    Şırnak'ta PKK'lı teröristler kaçırdığı iki çobanı öldürdü

    Mandela'nın torunundan İsrail'e sert tepki: Filistin satılık değildir

    Pendik'te araca saldırı olayında 20 yıla kadar hapis istemi

    Uysal: Türkiye'de önümüzdeki süreç çok aktörlü bir dönem olacak

    Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında istenen cezalar belli oldu

    'Hac ibadeti sırasında siyasi propaganda yapılmayacak'

    Reyhanlı'da patlayan otomobil ile ilgili 5 gözaltı daha

    Ekonomi zam yağmuruyla düzelir mi?

    Hükümet kamu işçilerine zam önerisini açıkladı

    Milli Savunma Bakanlığı: Hakkari'de 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

    Patent başvurusu da yapıldı: Dışı karpuza içi kavuna tadı salatalığa benziyor...

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Belli ki ders alınmamış
    Genel

    Üç kriz iç içe
    Cevher İLHAN

    “Sistem”in iflâsının ilânı...
    Genel

    Neden erteliyoruz?
    Davut ŞAHİN

    Apaçık mesajlar
    Genel

    Mazlumiyetle ölmek, zalimiyetle yaşamaktan hayırlıdır
    İnci Karaman

    “Bıraktığım yerde otluyorsun”
    Genel

    İnsan hakları için işbirliği
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tarihte 10 Temmuz Günlüğü
    Mustafa ORAL

    İnsan, kâinatın özetidir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.