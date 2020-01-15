"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 OCAK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Hastalıklarda ölümün ve merakın hakkı

15 Ocak 2020, Çarşamba 00:02
Dünyalık olarak temizlenmek için en iyi sabunları arayan ve tercih eden insanoğluna Cenab-ı Hak kerem ve lütfuyla ihsan ettiği hastalıklarla hiçbir sabuna lüzum kalmadan günahlarını, kirlerini yıkıyor, temizliyor, âk pâk ediyor.

Buna kâinatın zerratının mürekkebatı adedince ebedülabidin şükür ve hamd niyazında, duâsında bulunmak lâzımdır ve de elzemdir.

Allah’ı bilmemek, Peygamberini (asm) dinlememek, hep dünyayı ve dünya hayatına lâzım olan şeyleri düşünmek ve işleri yapmak bizlerde ahiret namına öyle dehşetli ve büyük bir hastalıktır ki; milyon defa bizlerdeki bu dünyalık küçük hastalıklardan daha büyüktür. Bu hastalıklar için kat’î bir ilâç ise; iman ilâcını aramak bulmaktır, itikadımızı düzelterek en kısa yoldan gaflet perdesini yıkmak ve Kadir-i Zülcelâlin kudretini ve rahmetini tanımak ve kucağına kendimizi atabilmektir. ‘Elhamdulillahi âlâ küllü âl vesiveri küfrü dalâl’ diye daim söyleyebilmektir. “Evet Allah’ı tanımayanın, dünya dolusu belâ başında vardır. Allah’ı tanıyanın dünyası; nurla ve manevî sürurla doludur; derecesine göre, iman kuvvetiyle hisseder.”

Her canlının ve insanın başına gelecek olan ölüm herkes için kaçınılmazdır. Bazı hastalıkların ölümü netice vermesi bizleri gaflet nazarıyla ürkütmemeli ve korkutmamalıdır. “Ecel mukadderdir, tegayyür etmez” bizlerin unutmayacağı bir düstur-u nuranî olursa; eleme, telâşa ve korkmaya lüzum kalmaz. Ölüm hakikatını fani olan bu dünyadan, baki olan saadet âlemlerine; ahirete bir geçiş kapısı olarak bilen, anlayan ve anlatan rahatla, huzurla Rabbimizin bize ihsan ettiği dünyanın; güzel ve Baki’ye bakan taraflarıyla, yüzüyle bu dünyada da rahatla, korkusuz hayatını geçirir.

Demek ki; “Evet, ehl-i iman için ölüm rahmet kapısıdır; ehl-i dalâlet için zülumat-ı ebediye kuyusudur.”

Yalnızca daha fazla ihlâsla ve uhuvvetle, aşkla, şevkle, ümid ve gayretle iman, Kur’ân, İslâmiyet hizmetlerinde bulunmazsak, az bulunursak, yaparsak bunun için ölümü değil de; biraz daha hizmet için hayatı isteyebilir ve arzu edebiliriz.

Eğer hastalığımız bir iken on misli büyümemesini istiyorsak lüzumsuz ve manasız olarak vesvese ve şüphe ile hastalıklara bakıp merak etmemeliyiz. Merakın kendisi hastalıklardan daha büyük bir hastalıktır. Eğer hastalıklar aşırı derecede merak edilmez ve zihin bununla uğraşmazsa hastalıktan onda dokuzu uçar gider. Bize düşen ölümü ve hayatı Rabbimizin verdiği gibi kabul etmek ve merak ve endişe etmemektir.

Okunma Sayısı: 92
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yeni Asya’ya neden basın kartı verilmiyor?

    Marmara Denizi’nde kirlilik artıyor

    Küresel borçlar 253 trilyon dolar

    Bağdat'taki ABD üssüne füzeli saldırı düzenlendi

    Merkel'den Libya Konferansı daveti

    'Çoğu vatandaşımızın bundan haberi bile yok

    ABD, İngiltere'yi uyardı: 'Çılgınlık' our!

    Şehitlerimizi ebediyete uğurladık

    Kilyos'ta balıkçılardan birinin daha cesedi çıkarıldı

    En çok kazanan kulüpler belli oldu

    Rusya Savunma Bakanlığı'ndan 'Hafter' açıklaması

    Azerbaycan'da bulundu

    'Bu kez de kanala Hazineden gemi geçiş garantisi verecekler'

    'Affedilemez bir hata'

    NASA: Avustralya'daki dumanlar Dünya'nın etrafında en az bir tur atacak

    BM'den Libya'daki ateşkese ilişkin açıklama

    Taklit ve tağşiş yapan 229 firma kamuoyu ile paylaşıldı

    Hafter 'hayır' dedi

    UMH: Hafter Trablus'a saldırı için takviye güç yığıyor

    Bakan Akar'dan Libya ve İdlib açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Artık AKP de bu noktaya geldiyse...
    Faruk ÇAKIR

    Sorumlusu kim?
    Cevher İLHAN

    “Kaos ve kargaşa stratejisi”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Ruh sağlığımızı nasıl koruyalım?
    Mustafa ORAL

    “Dünya benimle barışmıyor”
    M. Latif SALİHOĞLU

    50 yıllık Yeni Asya’nın engelli koşusu
    Genel

    Küresel borçlar 253 trilyon dolar
    Ali FERŞADOĞLU

    Namaz maddî ve manevî dertlerin ilâcıdır
    Raşit YÜCEL

    İstanbul’un manevî fatihi: Akşemseddin

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.