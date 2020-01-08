"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 OCAK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Hastalıktan bize ne düşer? (1)

08 Ocak 2020, Çarşamba
İnsan demirden, taştan, betondan, tahtadan ve camdan yapılmış değildir. Sıhhatli zamanı vardır; güler, yer, içer ve oynar. Hastalandığı zamanı vardır; acı çeker, üzülür, ağlar, emin eder, yatağında veya hastanede yatar ve bazen de ölür.

Hastalık demek ki insan içinmiş. Ama Müslüman ve inanmış insanlar için Şafiî Hakikinin bir ihsanı ve ikramıymış. 

Eğer hastalığı çok merak etmese ve sabretse, gaflete düşüp şikâyet etmese; “musîbet zamanı çok uzundur, safâ zamanı pek kısa oluyor.”

Şükretmeyi bir bile bilse, sabır ve tevekkül ile; “ömür dakikalarını birer saat ibaret hükmüne getirebilir…” Bilâkis hastalığa teşekkür etmek lâzım, çünkü bir dakika ömrümüzü bin dakika hükmüne getirerek bizlere uzun bir ömrü kazandırıyor. Bu halden şikâyet etmemiz akıllıca olmaz.

İnsan dünya adına her şeyden keyif alabilir. Ama sadece keyif ve lezzetler için dünyaya gelmediği, beraberinde ibadetleri, hamd, şükür ve duâ niyazlarını da yapması lâzım geldiğini insanım diyen insana en iyi hastalıklar, belâ ve musîbetler anlatır. Hastalığın ikaz ve irşadlarına tahammülle, sabır ve hamd ile, şükür ve ibadet ile mukabele edebilmen mü’minlerin bir vasfı olmalıdır. “Demek insan, bu dünyaya yalnız güzel yaşamak için ve rahatla ve safâ ile ömür geçirmek için gelmemiştir…” 

İnsan hastalıklar bahanesiyle ebedî hayatın aralanan kapıların, pencerelerinden girebilmeli ve daima hayatın saadetine çalışabilmek marifetini gösterebilmelidir.

Bizim vücudlarımızdaki organlarımız, azalarımız, takılan bütün cihazatımız bizim malımız olmadığını bunlara bazen çalışma ve istirahat tatilini hastalıkla bizlere veren Şafiî Hakime karşı şikâyet etmemeliyiz. Belki hastalık bahanesiyle; korktuğumuz ve nefret ettiğimiz hastalıklar eliyle bunların arkasındaki Cenab-ı Hakk’ın bizleri kucaklayan rahmet ve merhametinin sevimli şuâlarını ve hoş manalarını görüp O’na daiman hamd, şükür ve teşekkür duâları edebilmeliyiz.

İnsan için bazen hastalıklar bir sıhhat ve huzurlu hayat vesilesi olabildiği gibi; bazen de bazı insanlara sıhhat bir belâ ve hastalık olabilir. Müsbet veya menfi hastalıkların bizleri gafletten uyandırana kadar hastalıklara sabır etmeliyiz ve vazifesi bitene kadar şikâyet etmeyerek; hamd ile şükür ile duâ ve niyaz ile karşılayabilmeliyiz. Hastalıkların bir ihsan-ı İlâhî ve bir hediye-yi Rahmani olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız.

Ömrümüzde geçirdiğimiz lezzetli, safalı, saadetli günlerin izlere düşündükçe elem verdiğini, üzüntü verdiğini ve daha elimize geçmeyeceği için “Vâ esefâ, vâ hasretâ” diyerek acı çekeceğimizi unutmamalıyız. Başımızdan geçen hastalıklar, musîbetler, belalar ise bizler “ Oh, elhamdulillah, şükür”  dedirir… Başımızdaki muvakkat, geçici hastalığı bu manalarda düşünüp, elem yerine sevap ve lezzetlerini düşünebilmeli ve Rabbimize hamd, şükür ve niyazda bulunabilmeliyiz.

Okunma Sayısı: 138
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokratlar: Savaşa hayır

    OHAL’de de olsa hukuk askıya alınamaz

    MİT devletin kurumu gibi davranmalı

    Millet adalet, hürriyet ve demokrasiye hasret

    10 yılda boşanmalar yüzde 52 arttı

    Karamollaoğlu: AKP umut satıyor

    Esnaf tefeciye mahkûm kalacak

    2019’da 114 bin 977 esnaf kepenk indirdi

    Memur yeni sözleşme istiyor

    Ruhani: ABD'liler Süleymani'yi öldürerek büyük bir hata yaptılar

    İlk Türk askeri birlikleri Libya’ya ulaştı

    ‘Suriye’de 3 Milyon İnsan Yardıma Muhtaç’

    'İran'la savaş başlatmak istemiyoruz'

    Irak Başbakanı: ABD ordusundan mektup aldık

    AB'den 'Libya'da diplomatik çözüm' çağrısı

    Trump, Suudi Savunma Bakan Yardımcısı ile İran'ı görüştü

    İstanbul’da trafik kitlendi: Yoğunluk yüzde 80’lere ulaştı

    İran Meclisi, ABD'yi 'terörist' ilan etti

    Davutoğlu önemli açıklamalarda bulundu

    'Libya'da önceliğimiz çatışmaların durması'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Şimdi de İran
    Süleyman KÖSMENE

    Lut Kavmi’nin dindarları
    Ahmet BATTAL

    En büyük devlet gizim devlet!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Teşkilât-ı Mahsûsa uydurması (1)
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Kanal ekonomisi
    Genel

    OHAL’de de olsa hukuk askıya alınamaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Irak ve İran üzerinden “stratejik suikast!”
    Genel

    MİT devletin kurumu gibi davranmalı
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    İlginç bir okul: Yalınayak Koleji

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.