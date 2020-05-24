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24 MAYIS 2020 PAZAR - YIL: 51

Herkes işine baksın!..

24 Mayıs 2020, Pazar 00:39
En önemli konu herkes için her kesim için birlik beraberlik, ittihaddır... Ne yapmalı, neler yapabilmeliyiz bu konu için?

Allah'ı bilen ve Allah’a karşı kulluk vazifesini yapabilenler ihlasla daima birliği ve beraberliği isterler. Hakkını vererek de bu konuda ellerinden geleni yaparlar… Yapmalıdırlar da...

Allah'tan gerçek manada korkan ve bu korkunun hakkını daima vermeye çalışanlar; birliğin, beraberliğin ve ittihadın imanî, Kur'anî hizmetlerde ne kadar ince bir mesele ve mühim olduğunu bilmelidirler.

Uhuvet, ahiret kardeşliği yalnız kitaplar da ve yüzünden okumalarda kalmamalıdır. Gerçek ve hakikattar bir uhuvvet; kardeşler arasında fevkalade önem verilerek “uhuvvetkârane" hakkıyla, dünyanın meşgalesi ve maddi meselelerinin arasında çok daha kıymetli olduğu hal, etvar ve fiille önce kardeşler arasında fütursuz olarak gösterilebilmelidir...

Kizbin, fitnenin, fesadın ve “derinlerin" kol gezdiği şu günlerde kimseye baston, basamak, çekme halatı, yağdanlık ve vaad fukarası olmadan; dosdoğru, hakikaten Risale-i Nurlara ve Üstadına yakışan tarz ve şekilde ki; kadim ve tecrübe edilmiş; bir Nur hizmetine kanaat edilmesi şimdi her şeyden daha kıymetli ve önemlidir. Çok iyi bilinmelidir.

Mevzumuzla alakalı olarak; Bediüzzaman’ın kudsi nur hizmetine ve kendisine sadakat da… Meselemizin ana direği ve derman ilacı olarak ortadadır. Bu yolun haricinde bir manevi dayanak aramak, uydurmak hayali olur. Biraz daha namusluca dışımızdan sesli olarak düşünürsek; Bediüzzaman’ın davasına ihanet olur!.. Çok iyi düşünülmelidir

Hırs, mevki, makam, hizmeti yönlendirmek sadece cemaate zarar vermez, böyle fikir, görüş ve fiil sahiplerine de müthiş bir şekilde zarar verir... Risale-i Nur hizmetleri noktasından şefkat tokatları unutulmamalıdır.

Herkes kendi işine baksın!.. Allah’tan korkan... Daima birliği beraberliği isteyen... Uhuvvetkârane hizmetteki kardeşlerine muamelelerde bulunan... Üstadına ve Risale-i Nur hizmetine sadakatını her halukârda muhafaza eden... Allah’a yüzbinlerle şükürler olsun ki; Nur hizmeti için; aşk, şevk, gayret ve ümit içerisinde kalpleri çarpan nurun hadimleri… Nur talebeleri yapacakları, yaptıkları işlerden emin olarak ihlâsla hizmetleriyle meşguldürler... Ve bu hizmetleri dualarınız berekâtıyla devam edecektir inşaallah...

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