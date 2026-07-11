Fırsatları değerlendirme vakitleri

Özellikle ehl-i dünya bir sene boyunca kendilerini senelik izinleri için hazırlarlar.

Bu hazırlıklar bir sene boyunca sürer. O vakitler geldiğinde şöyle gezmeye gideceğim, böyle ziyaretler yapacağım, şunu giyeceğim, bunu içeceğim, şunları alacağım... Uzunca bir yapılacaklar ve vakit geçilecekler listesini oluştururlar, hesabını kitabını yaparlar. Yapsınlar, diyecek lafımız var! Hedefi gayesi bu dünya ve dünya hayatı olanların işi gücü, hesabı kitabı ve seçimi de dünya olur.

Bu dünyanın mekkar ve gaddar, zulümlü zulümatlı oyunları içerisinde; ehl-i imanın ve de özellikle de iman, Kur’ân ve İslâmiyet hizmetlerine kendilerini adayan ve aday olan Risale-i Nur talebelerinin çok dikkatli ve ferasetli olmaları, kanmamaları ve kandırılmamaları lazımdır, elzemdir.

Kur’ân okuyarak, Kur’ân’ın bu zamanda muhteşem ve donanımlı tefsiri Risale-i Nurlar’ı okuyarak omuzlarına, zihinlerine, dillerine ve yaşayışlarına; uhuvveti, ihlâsı, sadâkati, şevki, aşkı ve ümidi yüklemeleri yapmaları ve yaşamaları erdemdir lazımdır, gereklidir.

Madem ki Risale-i Nur hizmeti ile şerefyap olmuşlar o zaman şeref ve haysiyetlerini daima dik, hassas ve ayık tutmalıdırlar. Bu da ancak çok çok Kur’ân ve Risale-i Nur okumalarıyla mümkün olabilir.

Bu içerisine girdiğimiz yaz mevsimini bizler de bir fırsatın fırsatı bilerek Nurlu okumalarla nurlandırmalıyız, şereflendirmeliyiz ve altın birer fırsata çevirmeliyiz.

Anlayarak, tekrar ederek ve anlatmaya çalışarak Risale-i Nur okumalarına çalışan bu yaz mevsiminin en büyük bir fırsatı hediyesi ve kudsî bir kazancı olacaktır.

Niyet ve gayretin içine plandı, programdı, filan adamdı, filan kişiydi, filan konuydu, filan kitaptı gibi zahirî perdeleri koymadan, direkt olarak 130 parça Risale-i Nurlar’dan birisini elimize alıp okumalıyız, okumalıyız, okumalıyız... Anlamaya ve yaşamaya çalışmalıyız.

Unutmayalım; Risale-i Nurlar’ı tanıyan bilen için bu, hayatının en büyük fırsatlarından biri olacaktır.