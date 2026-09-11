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11 EYLÜL 2026 CUMA - YIL: 57

Liyakat kesbetmek

Rifat OKYAY
11 Eylül 2026, Cuma
Risale-i Nur Külliyatının Lâhika mektupları olarak yayınlanan eserlerden birisi olan Sikke-i Tasdik-i Gaybî’de geçen bir mektupta, yazılan şu paragrafı dikkatlice okumamız lazımdır:

“Evet, bu asrın dehşetine karşı taklidî olan itikadın istinad kal’aları sarsılmış ve uzaklaşmış ve perdelenmiş olduğundan, her mü’min, tek başıyla dalâletin cemaatle hücumuna mukavemet ettirecek gayet kuvvetli bir iman-ı tahkikî lâzımdır ki dayanabilsin. Risale-i Nur, bu vazifeyi en dehşetli bir zamanda ve en lüzumlu ve nazik bir vakitte, herkesin anlayacağı bir tarzda, hakaik-i Kur’âniye ve imaniyenin en derin ve en gizlilerini gayet kuvvetli burhanlarla ispat ederek, o iman-ı tahkikîyi taşıyan hâlis ve sadık şakirtleri dahi, bulundukları kasaba, karye ve şehirlerde, hizmet-i imaniye itibarıyla âdetâ birer gizli kutup gibi, mü’minlerin mânevî birer nokta-i istinadı olarak, bilinmedikleri ve görünmedikleri ve görüşülmedikleri halde, kuvve-i mâneviye-i itikadları cesur birer zâbit gibi, kuvve-i mâneviyeyi ehl-i imanın kalblerine verip mü’minlere mânen mukavemet ve cesaret veriyorlar.”

Şöyle bir şeref-i maneviye ve makam-ı âliyeye mazhar olmak ve liyakat kesbetmeyi kim istemez ki... Demek ki Risale-i Nurları dikkatlice nefsimize okumak; şeytanları ve ehli dalaletin, ehl-i sefahatin dessas zalimlerini susturacak kadar hakikat-i imaniyenin künhüne, derunî tesir ve faidelerine malumatlarına ulaşabilmeyi netice verdiği gibi, dairenin yakınında bulunanları, dostları ve düşmanlık etmeyenleri de kudsî bir iman, Kur’ân, İslâmiyet şemsiyesinin büyük çadırının altına alıp dayanak noktası olarak onlara tesir ederek kurtarıp koruyabiliyor...

Risale-i Nur’un Lâhika mektuplarında da çok sık tekraren beyan edildiği gibi; ahirzamanın dehşetli küfrü ve fitnesi karşısında dayanma ve hizmet edebilme gücünü, kuvvetini “Aziz, sıddık, kahraman, çalışkan, gayretli, hamiyetli, sarsılmaz, usanmaz…” talebeler olarak Risale-i Nurları dikkatlice okuyacağız, kendimize okuyacağız. Defaatle okuyacağız. Ve başkalarına anlatabilmek için manaları yaşayarak ve göstererek, hallerine gelebilmek için okuyacağız ve tekrar tekrar hazmederek, hissederek zevk ve lezzet haz alarak bu iman, Kur’ân, İslâmiyet hakikatlerini okuyacağız... 

Risale-i Nur okumalarında şerefli basamaklara çıkmak ve birer kutup gibi etrafımızdakilere kudsî manaları anlayarak anlatmanın yolu işte budur. Risale-i Nur’ları dikkatlice okumak, okumak ve okumak...

Rabbim bizleri feyizli ve bereketli manaları elde edebilmek ve yaşayabilmek için Risale-i Nur okumalarında muvaffak eylesin... Âmin, âmin, âmin!..

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