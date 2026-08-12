Birinci gaye ve hedef

Risale-i Nur dersleri nasıl okunur veya yapılır? Böyle bir soru Risale-i Nurlar’ı tanımaya başlayan, derslere iştirak eden ve Risale-i Nurlar’ı anlayarak okuyanlar hep sorarlar… Bazı zevat da “Okuma” mı? “Okumak” mı? şekli ifadelere takılıp kalırlar.

Bize göre okumak, anlayarak okumak ve okuyup anladıklarını yine Risale-i Nur’daki konuyla alakalı hakikatlerle birlikte ifade edebilmek, anlatabilmek, aktarabilmek Risale-i Nurları okumaktır.

Burada esas ve önemli olan konu evvela okuduğumuzu anlayabilmek; nefsimizde, aklımızda, kalbimizde ve ruhumuzda yaptığı tesiratın farkına varabilmektir. Yani evvela biz okuduğumuz Risale-i Nur hakikatlerinden, imanî, Kur’ânî ve İslâmî mevzulardan etkilenmiş olalım. Bir lezzet, zevk ve kudsî tezahürden, tesirlerden haberdar olalım.

Gerçek manada iman hakikatlerinin okunup anlaşılması demek; bir maddîmanevî hareketin, faaliyetin ve benimsemenin, özümsemenin ortaya çıkması demektir.

Hakikatin kendi manevî gücü ve tesirlerinin okuyucunun bütün faaliyetlerinde hissedilmesi, duyulması ve görülmesi demektir.

Şuna inanmak ve bu inançla Risale-i Nurları okuyup anlamaya çalışmak lazımdır. Evet, Risale-i Nurlar’ı dikkatli bir şekilde anlamak için okuyana Risale-i Nurlar gerçek manada açılır ve okuyanın anlamasına manevî bir destek olur.

Zaman mevhumunu Risale-i Nur okumalarında kullanılması tamamen okuyucuya bağlıdır. Onun kabiliyeti, hayali, niyeti, idraki ve kabullenmesi kendisi için hep birer özel ölçü ve kıstastır.

Başkalarının ölçüleriyle nasıl bir kabullenmenin olacağı ve bunun ne kadar doğru olarak devam edebileceğini çok iyi düşünmek ve tartmak lazımdır.

Madem ki Risale-i Nur iman hakikatlerini bu zamanda en iyi bir şekilde izah ve ispat ediyor, o zaman bizler de inadımızı ve isteklerimizi en azamî bir şekilde onları okumak ve anlamak noktalarına çevirmeliyiz, yönlendirmeliyiz ve bunu takip etmeliyiz.

Manevi, latif, ince, zevkli, lezzetli, ikna edici, hayalleri ve hedefleri netleştirici Risale-i Nur okumaları bizlerin en birinci gayesi ve hedefi olmalıdır…