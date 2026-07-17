Risale-i Nur okuma programları

Yaz mevsiminde, Cenab-ı Hakk’ın ihsan ve ikram ettiği nimetlerin ve güzelliklerin bolluk ve bereketini yaşıyoruz.

Bu bolluk ve bereket elbette şükür ve hamdi gerektirir. Yaz rehavetine kapılmamak; bilhassa dersleri, dershaneleri ve Risale-i Nur okumalarını aksatmamak için hususî bir gayret göstermek gerekir.

Elhamdülillah, Risale-i Nur’un okunduğu ve ulaştığı dünyanın dört bir yanından, özellikle Anadolu’dan, müjdeli okuma programı haberlerini alıyor ve okuyoruz.

Bu programların büyük çoğunluğuna gençlerin katılması ise ayrı bir güzellik ve mutluluk kaynağımız oluyor.

Risale-i Nur’u okuma istek ve arzusuna bu programların cevap vermesi, yıl boyunca boşluk bırakmadan devam etmesi de takdire şayan bir hizmettir.

Nimetlerin ve imkânların bolluğu elbette insanı etkileyebilir; gaflete, tembelliğe ve merakaver bir şevke sevk edebilir. Böyle bir ortamda Risale-i Nur okumaları ve düzenlenen okuma programları büyük bir ehemmiyet taşımakta ve mühim bir hizmeti ifade etmektedir.

Risale-i Nur okumaları için atılan her adım kıymetlidir. Bu programlara şu kadar gencin veya bu kadar yetişkinin katılmış olması asıl önemli olan değildir. Asıl önemli olan, böyle bir faaliyetin gerçekleştirilmesi için ortaya konulan iştirak ve gayrettir.

Bu gayretli ve fedakâr kardeşlerimize bizler de hem Risale-i Nur okumalarımızla hem de dualarımızla iştirak ediyor; onları destekliyor, “Maşaallah, bârekallah.” diyoruz.

Bir gencin veya bir yetişkinin, bu programlarda herhangi bir iman hakikatini hakkıyla anlayıp idrak etmesi ve onu hayatında hissetmesi; dünya büyüklüğünde bir kazanç, bâkîye bakan büyük bir hayır ve Cenab-ı Hakk’ın ihsan ve ikramına mazhar olmaktır.

Bu vesileyle, başta gençlerimiz olmak üzere herkese yeni düzenlenecek Risale-i Nur okuma programlarına katılmalarını tavsiye ediyoruz.

Rabbim, okuyanlardan da vesile olanlardan da razı olsun. Âmin.