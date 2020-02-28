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28 ŞUBAT 2020 CUMA - YIL: 51

İnzar...

28 Şubat 2020, Cuma 00:16
Evvelâ bir bilgiyi, herhangi bir merak ettiğimiz şeyi öğrenmek için sabırlı olmamız lâzımdır…

Evvelemirde Rabbimiz bizlere inzarda bulunuyor… Aklımıza gelebilecek, insanoğlunun karşılaşabileceği her konu hakkında bizlere gerek peygamberlerle, gerekse yolladığı kitaplarla, hem lütuf ve nimetlendirmeleriyle, hem de azap ve gadapda bulunmasıyla gayet açık, net ve anlaşılır şekilde inzarda bulunuyor…

Bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’da (asm) mü’min ve muvahhid olan Müslümanlara, ümmetine inzarda bulunmuştur… Hayatta insanoğlunun yaşayabileceği müsbet, güzel ve hayırlı ne kadar fiil varsa; bizatihi kendisi hayatında, muamelâtında, küllü manada yaşadığı her türlü faaliyetinde, fiilinde; Allah’ın emrettiği, istediği, arzu ettiği şekil ve tarzlarda, tavırlarda biz Müslümanları inzar buyurmuşlardır…

Rabbimiz insanlığı tâ başlangıcından itibaren, Peygamberleriyle, kitaplarıyla inzar buyurdukları gibi; son din ve son  peygamber (asm) için yolladığı Kur’ân ile de mü’min ve muvahhid Müslümanları inzarda bulunmuşlardır… Kur’ân’ın  inzarı insanlığın her konuda ve hitap ettiği zamanlarında neye ihtiyacı varsa hemen hepsine inzarı vardır, sadece Müslümanlara değil… Kur’ân bir mürşit olarak hitap cümleleriyle, manalarıyla, işaretleriyle, i’câzlarıyla, ihtar ve ikazlarıyla, Resul-ü Ekrem (asm) dinde insanlık ve Müslümanlar için muhteşem bir inzarı ifade etmiştir. Kur’ân bu şekliyle adeta hayattar ve vücudî bir hatip, mübelliğ ve mürşit olmuş bütün bir insanlığa ve mü’min, muvahhid Müslümanlara; belâgatla irşad ederek, cezaletle hitap etmiştir…

Kur’ân’ın inzarında ve Efendimizin (asm) dinde muhataplarına dinleyenlerine karşı bir hakkaniyet vardır. Kimseyi ayırt etmez… Yine Kur’ân’ın hitabında ve söylemesinde ki inzarda hikmetli manalar vardır… Efendimizin (asm) dilinden dökülen Kur’ânî inzarda bir asaletli ifade, severek, kalbden, yumuşak ve zarif bir hitabı ve öğretiyi, talimi görürüz…

Elbette ki hak ve hakikatlı, adaletli, doğru ve hakkaniyetli bir inzar/uyarma, ancak ve ancak İlâhî ve kudsî manaları anlatabilecek olan Kur’ân’ın hitaplarında ve ifadelerinde olabilirdi, olmuşta Elhamdulillah…

Bizlere düşen vazife: Eğer insanım, Müslümanım, Mü’minim diyeceksek ve diyebiliyorsak Kur’ân’ın inzarına/uyarma ve uyarılarına muhatap olmalıyız, kulak vermeliyiz ve Rabbimizin emir ve yasaklarına; severek, isteyerek ve kalpden, dosdoğru uyabilmeliyiz, yerine getirebilmeliyiz...

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