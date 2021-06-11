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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 HAZİRAN 2021 CUMA - YIL: 52

Yaşayarak göstermek

11 Haziran 2021, Cuma
Eski zamanın sabırlı, fedakâr, kahraman ve yiğit iman hizmeti hizmetkârlarını rahmetle, mağfiretle ve şükranla hatırlıyoruz ve yâd ediyoruz.

O zamanların kanaatli, insaflı, numune-i imtisal nur hizmetkârları her hizmet-i nuriyenin yapılışında hasretle, muhabbetle dile getiriliyor ve duâlar edilerek unutulmamaya çalışılıyor.

Adı üstünde hizmetkâr… Neyin? Nurlar’ın ve nuranî hizmetin hademeleri. Mütevazı, mütebessim ve müşfik Nurcular. 

Onlar her zaman gayretli, hamiyetkâr ve cefakârdırlar. Yaptıklarını değil, daima yeniden yeniye ve artı yapabilecekleri Nur hizmetlerini düşünürdüler. Ve Allah onların gönüllerine göre inayet eder, verirdi. Rablerinden memnun ve mesrur idiler. Rahman’ın, Rahim’in şefkati ve merhameti koruması altında olduklarını bilirlerdi.

Bediüzzaman’a gönül birliği, dâvâ birliği, beraberliği etme dâvâsında bulunanlar daima mesuliyetli, istikametli, saffetli olmak zorundadırlar.

İzzet-i İslâmiyenin izzetli ve samimî, hamiyetperver Nur Talebeleri ünvanını almak bu zamanda kolay bir iş değildir.

Nur Talebelerinin kendi aralarındaki ittihad, ittifak ve tesanüd ruhu din düşmanlarının ümitsizlik kaynağı ve sebebi olmaya her zaman devam edebilmelidir.

İhlâslı, uhuvvetli ve sadâkatli hizmet dairelerini oluşturan Risale-i Nur hizmetkârlarının yaptığı iman hizmetinin karşısında en dinsiz, muannidler bile dayanamamış. Dayanamamalıdırlar da!..

Numune, örnek insanlar Nur Talebeleri, müsbet hareketin, fedakârlığın ve yardımseverliğin adını iman hizmetinde fazilet olarak kabullenmişler. Bunu hiçbir zaman ve zeminde kaybetmemek için Bediüzzaman’ın hiçbir şeye alet edilmeyen nuranî hizmet ve hizmetkârlığını unutmamalı ve unutturmamalıdırlar.

Şimdi müşfik, mütefekkir ve muhabbetli ellerin önde olacağı hizmet zamanlarıdır. 

Her zaman olduğu gibi bu zamanda da bu gösterilmeli ve ilânen yaşanmalıdır.       

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