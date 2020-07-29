"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 TEMMUZ 2020 CUMA - YIL: 51

Arefe gününde bin İhlâs-ı Şerif

Risale-i Nur'dan
29 Temmuz 2020, Çarşamba 00:11
Aziz, mübarek Kardeşlerim!

Pek çok selâm… Bizim memlekette eskide Arefe gününde bin İhlâs-ı Şerif okurduk. Ben şimdi bir gün evvel beş yüz ve Arefe’de dahi beş yüz okuyabilirim. Kendine güvenen, birden okuyabilir. Ben gerçi sizleri göremiyorum ve hususî her birinizle görüşmüyorum; fakat ben, ekser vakitler, duâ içinde her birinizle bazen ismiyle sohbet ederim.

Şuâlar, On Üçüncü Şuâ, s. 330

***

Ben kendi nefsimde tecrübe ettiğim bir hâleti çok defa tetkik ettim, gördüm ki o hâlet hakikattir. 

O hâlet şudur ki: Sûre-i İhlâs’ı Arefe gününde yüzer defa tekrar edip okuyordum. Gördüm ki bendeki manevî duyguların bir kısmı, birkaç defada gıdasını alır, vazgeçer, durur. Ve kuvve-i müfekkire gibi bir kısım dahi, bir zaman mana tarafına müteveccih olur, hissesini alır, o da durur. Ve kalp gibi bir kısım, manevî bir zevke medar bazı mefhumlar cihetinde hissesini alır, o da sükût eder.

Ve hakeza, git gide, o tekrarda yalnız bir kısım letaif kalır ki pek geç usanıyor; devam eder, daha manaya ve tetkikata hiç ihtiyaç bırakmıyor. Gaflet kuvve-i müfekkireye zarar verdiği gibi ona zarar vermiyor. Lâfız ve lâfz-ı müşebbî olduğu bir meal-i icmâlî ile ve isim ve alem bulundukları mana-i örfî onlara kâfi geliyor. Eğer manayı o vakit düşünse, zararlı bir usanç verir.

Ve o devam eden lâtîfeler, taallüme ve tefehhüme muhtaç değiller; belki tahattura, teveccühe ve teşvike ihtiyaç gösterirler. Ve o cilt hükmündeki lâfızları onlara kâfi geliyor ve mana vazifesini görüyorlar. Ve bilhassa o Arabî lâfızlar ile, kelâmullah ve tekellüm-ü İlâhî olduğunu tahattur etmekle, daimî bir feyze medardır.

İşte kendim tecrübe ettiğim şu hâlet gösteriyor ki ezan gibi ve namazın tesbihatı gibi ve her vakit tekrar edilen Fatiha ve Sûre-i İhlâs gibi hakaikleri, başka lisan ile ifade etmek çok zararlıdır. Çünkü menba-ı daimî olan elfaz-ı İlâhiye ve Nebeviye kaybolduktan sonra, o daimî letaifin daimî hisseleri de kaybolur. Hem her harfin lâakal on sevabı zayi olması ve huzur-u daimî bütün namazda herkes için devam etmediğinden, gaflet içinde, tercüme vasıtasıyla insanların tabiratı ruha zulmet vermesi gibi zararlar olur.

Mektubat, Yirmi Altıncı

Mektub, 4. Mebhas, Sekizinci Mesele, s. 396

LÛ­GAT­ÇE:

alem: Sembol, simge, işaret.

elfaz-ı İlâhiye ve Nebeviye: İlâhî kelimeler ve Peygamberimize ait sözler.

hakaik: Hakikatler.

kelâmullah: Allah kelâmı, Allah’a ait söz.

kuvve-i müfekkire: Fikir etme, düşünme duygusu.

lâakal: En azından.

lâfz-ı müşebbî: Doyurucu, tatmin edici söz.

letaif: Hisler, duygular.

mana-i örfî: Bir şeyin halk arasında kullanılan manası.

meal-i icmâlî: Kısa anlam, özet mana.

taallüm: Öğrenme.

tahattur: Hatırlatma, hatıra getirme.

tefehhüm: Anlama.

tekellüm-ü İlâhî: Cenâb-ı Hakk’ın konuşması.

zulmet: Karanlık; Allah’ın nurundan mahrum olma hâli.

Okunma Sayısı: 2086
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • cenk çalık

    29.7.2020 09:25:57

    Bu mübarek günlerin ruhuna uygun olarak ihlas oukmanın ne denli bir kazanç olduğunu Üstadımız ifade ettiğine göre bize düşen 1000 kere ihlas okumaktır. Öyle son gün okuyamayan bir gün önceden 500 tanesini okuyabilir diyerek formülezi etmesi mevzunun bir kere daha altını çizmiş oluyor...

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Hüzünlü Bayram

Demokrasi adına büyük risk

Şans oyunları anayasaya aykırı

Avrupa kupalarına hangi takımlarımız katılacak?

Dünyada son 24 saat

Hacı adayları Müzdelife yolunda

Türkiye'de 967 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bayram temizliği

Trump'tan 'seçim ertelensin' çağrısı

Rasulayn'da terör saldırısı: 5 ölü

Yalova'da toplu taziye ziyaretleri yasaklandı

ABD Dışişleri Bakanından S-400 açıklaması

Mehmet Özkan dualarla

ABD'de geçen hafta 1,4 milyon kişi işsizlik maaşına başvurdu

AB seyahat listesini daralttı

Avustralya Başbakanı’ndan bayram mesajı

ABD'de son 24 saatte 1500 ölüm daha

STK'lerden ''Kudüs ve Mescid-i Aksa'' çağrısı

'Eyyam-ı bahur' sıcakları kapıda

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Bayramınız mübarek olsun
Genel

Hüzünlü Bayram
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Ali FERŞADOĞLU

Adalet yoksa, musîbet gelir
Cevher İLHAN

“Bir değil, iki değil, üç değil, hep aldatıldık…”
Genel

KHK’lıya banka engeli
Ahmet BATTAL

Adalet, hilâfet ve siyaset
Süleyman KÖSMENE

Zikir ve duâlarıyla Kurban Bayramı
Şemseddin ÇAKIR

Ebced ve cifir
Genel

Demokrasi adına büyük risk

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.