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20 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Asayişi bozamamalarının en büyük sebebi

Risale-i Nur'dan
20 Haziran 2019, Perşembe
Mısır, Fas, İran gibi yerlerden daha ziyade bu mübarek memlekette çalışıldığı halde emniyet ve asayişi bozamadıklarının en büyük sebebi, 600 bin Nur nüshaları ve 500 bin Nur Talebeleri.

Yirmi sekiz sene zarfında hükûmetin resmî adamlarından bana rast gelenler, hep sıkıntı verdikleri halde, zabıtanın bana hiç sıkıntı vermediği gibi, bazı himayetkârâne vaziyeti göstermelerinin hikmetini şimdi izhar ediyorum ki: Nur Talebeleri ve risaleleri, mânevî bir zabıta hükmünde asayiş ve emniyeti muhafazaya –hem kudsî bir şekilde– çalıştıkları ve herkesin kalbinde nasihatleriyle iman cihetinde bir yasakçı bıraktıkları tahakkuk etmiş. Zabıta bunu manen hissetmiş ki, bize her vakit dost göründü. 

Bunun sırrı budur ki:

Kur’ân’ın bir kanun-u esasîsiyle, yüzde doksan masuma zarar gelmemek için on cani yüzünden asayişi bozmaya çalışanları men ediyorlar. Birisinin günahıyla başkası mesul olamaz. Bu sırra binaen, şimdi asayişi bozmaya çalışan mânevî, dehşetli kuvvetler mevcut olduğu halde; Fransa, Mısır, Fas, İran gibi yerlerden daha ziyade bu mübarek memlekette çalışıldığı halde emniyet ve asayişi bozamadıklarının en büyük sebebi, 600 bin Nur nüshaları ve 500 bin Nur Talebeleri zabıtaya bir mânevî kuvvet olarak o mânevî tahribata karşı dayandıklarını zabıta manen hissetmişler ki, yirmi sekiz seneden beri resmî memurlara muhalif olarak Nurlar’a insafkârâne ve merhametkârâne vaziyet gösteriyorlar.

Emirdağ Lâhikası-II, 288. mektup, s.  409

***

Hem bir masumun hatırı, bu vatanda on zalim gaddarlara siyaset yoluyla ilişmek büyük bir hata bilen, on zalim cinayetkâr ve kendine işkence edenlere karşı mukabele etmeyen, hatta bedduâ da etmeyen bir adam ve asayişe ilişmemek hayatına bir düstur yapan bir adamı, dini siyasete ve dolayısıyla asayişe dokunur manasında ittiham etmek, elbette dehşetli bir garazla ittiham eder. Yirmi sekiz senede emsalsiz ihanetler, işkenceler, azaplar verildiği halde, mahkemelerin tahkikatıyla, yüz binler fedakâr dostları varken, altı vilâyetin ve altı mahkemenin tahkikatıyla bir vukuat talebesinde bulunmayan bir adam asayişe, ya vatana, siyasete zararı var diyen, elbette yerden göğe kadar haksızdır.

Emirdağ Lâhikası-II, 308. mektup, s. 461

***

Asayiş bozmak, emniyeti ihlâl etmek ihtimali bahanesiyle otuz sene cezayı bana çektirdiler. Buna cevaben deriz ki:

Mahkemenin tahkikatıyla hem beş yüz bin fedakâr Nur Talebeleri bulunduğu halde, hem yirmi sekiz sene zarfında bu kadar zalimâne ihanetlere mâruz olduğumuz halde, Nurcularla alâkadar olan altı vilâyet, altı mahkeme hiçbir vukuatını kaydedememeleri, gösterememeleri ispat ediyor ki, Nurcular asayişin muhafızlarıdırlar. İman dersiyle herkesin kafasında bir yasakçıyı bırakıyorlar. Asayişi muhafaza ediyorlar. Ve üç vilâyetin insaflı zabıtaları bunu tasdik etmişler.

Emirdağ Lâhikası-II, 315. mektup, s. 487

Lûgatçe:

asayiş: Kamu güvenliği ve huzuru.

cinayetkâr: Cinayet işleyen.

emniyet: Güvenlik.

himayetkârâne: Korumaya çalışarak.

insafkârâne: İnsaf gösterircesine.

izhar etmek: Açığa çıkarmak, ortaya koymak.

kanun-u esasî: Ana prensip, anayasa.

merhametkârâne: Merhamet gösterircesine.

tahkikat: Soruşturma, inceleme.

vilâyet: İl.

Etiketler: Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursi
Okunma Sayısı: 187
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