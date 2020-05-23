"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 MAYIS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Bayramı zikir ve şükürle geçirmeli

Risale-i Nur'dan
23 Mayıs 2020, Cumartesi

Onuncu Nükte

Nev-i beşerin ağlanacak gülmelerine, endişe-i istikbal ve akıbetbinlik adesesiyle, gayet şaşaalı bir gece bayramında, hapishane penceresinden bakarken, nazar-ı hayalime inkişaf eden bir vaziyeti beyan ediyorum.

Sinemada, eski zamanda mezaristanda yatanların vaziyet-i hayatiyeleri göründüğü gibi, yakın bir istikbalde mezaristan ehli olanların müteharrik cenazelerini görmüş gibi oldum. O gülenlere ağladım. Birden bir tevahhuş, bir acımak hissi geldi. Aklıma döndüm, hakikatten sordum: “Bu hayal nedir?” 

Hakikat dedi ki: 

Elli sene sonra, bu kemal-i neşe ile gülen ve eğlenen zavallılardan elliden beşi, beli bükülmüş, yetmiş yaşlı ihtiyarlar gibi; kırk beşi, mezaristanda çürümüş bulunacaklar. 

O güzel simalar, o neşeli gülmeler, zıtlarına inkılâb etmiş olacaklar. “Külli âtin karîb” [Gelmesi muhakkak olan her şey, yakındır.] kaidesiyle, madem yakında gelecek şeylerin gelmiş gibi görülmesi bir derece hakikattir; elbette gördüğün hayal değildir.

Madem dünyanın gafletkârâne gülmeleri, böyle ağlanacak acı hallerin perdesidir ve muvakkat ve zevale maruzdur; elbette bîçare insanların ebedperest kalbini ve aşk-ı bekaya meftun olan ruhunu güldürecek, sevindirecek, meşrÛ dairesinde ve müteşekkirâne, huzurkârâne, gafletsiz, masumâne eğlencelerdir ve sevap cihetiyle bâkî kalan sevinçlerdir. Bunun içindir ki bayramlarda gaflet istilâ edip gayr-i meşru daireye sapmamak için, rivayetlerde, zikrullaha ve şükre çok azîm tergibat vardır. Tâ ki bayramlarda o sevinç ve sürur nimetlerini şükre çevirip, o nimeti idame ve ziyadeleştirsin. Çünkü şükür nimeti ziyadeleştirir, gaflet ise kaçırır.

Lem’alar, s. 434

***

Üçüncü Nokta: Cismânî ihtiyaçlar vakitlerin ihtilâflarıyla tebeddül eder, noksan ve fazlalaşır. Meselâ havaya olan ihtiyaç her anda var; suya olan ihtiyaç midenin harareti zamanlarında olur; gıdaya olan hâcet her günde olur; ziyaya olan ihtiyaç, alelekser haftada bir defa lâzımdır ve hakeza...

Kezalik, manevî ihtiyaçlar da vakitleri muhtelif ve mütefavittir. Her anda “Allah” kelimesine ihtiyaç vardır; her vakit “Besmele”ye, her saatte “Lâ ilâhe illâllah”a ihtiyaç vardır ve hakeza...

Binaenaleyh, ayetlerin, kelimelerin tekrarı, ihtiyaçların tekrarından ileri geliyor; ve keza, o gibi hükümlere olan ihtiyacın şiddetine işarettir.

Mesnevi-i Nuriye, s. 252

LÛ­GAT­ÇE:

adese: Bakış açısı.

akıbetbinlik: İleri görüşlülük, bir işin sonunu görmek.

alelekser: Ekseriya, çoğunlukla, çok kez, çok vakit.

azîm: Büyük.

hâcet: İhtiyaç.

ihtilâf: Farklılık.

mütefavit: Birbirinden farklı, çeşitli olan.

tebeddül: Başkalaşma, değişme.

tergibat: Teşvikler, isteklendirmeler.

tevahhuş: Korkma, ürkme.

zeval: Sona erme, yok olma.

zikrullah: Allah’ı zikretmek.

ziya: Işık.

Okunma Sayısı: 304
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Buruk Bayramı şükürle şenlendirelim

    Yurt genelindeki 4 günlük sokak kısıtlaması başladı

    Sadece yüzde 39 politikalardan memnun

    Sorunlar sun’i gündemlerle bastırılmaya çalışılıyor

    Gazetecilik zorlaştı

    Sahip olduklarımızın değerini anladık

    Birinci dalga henüz bitmedi

    İsrail’in tahrikine sert tepki

    Üretici değil aracı kazanıyor

    Türkiye her gün fakirleşiyor

    İthalata yeni vergi her şeye zam demek

    Son 24 saatte dünya genelinde neler yaşandı?

    Cami ve mescitlerde cemaatle ibadet edilmesi ile ilgili genelge yayınlandı

    Trump'tan eyalet valilerine 'ibadethane' çağrısı

    Türkiye'de 116 bin 111 kişinin Kovid-19 tedavisi tamamlandı

    Gazze'de 2 ay aradan sonra cuma namazı kılındı

    '484 bin 808 kişiye seyahat izni verildi'

    Almanya Cumhurbaşkanı’ndan Bayram Mesajı

    ABD'de ölü sayısı 96 bini aştı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Korona şer gibi görünse de...
    Ahmet BATTAL

    İbadet tabakası ve ihanet tabakası
    Cevher İLHAN

    Şehir hastaneleri demagojisi
    H. Muharrem OKUR

    Büyük müçtehid İmâm-ı Â’zam Ebu Hanife
    Yasemin YAŞAR

    Ahlâka kurulan tuzaklar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Ray değiştir, hedefe ulaş
    Risale-i Nur'dan

    Bayramı zikir ve şükürle geçirmeli
    Sebahattin YAŞAR

    Dikkat, imtihan soruları değişmiş
    Genel

    Yurt genelindeki 4 günlük sokak kısıtlaması başladı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.