"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Bir masumun hakkı, bütün halk için dahi iptal edilmez

Risale-i Nur'dan
25 Mayıs 2022, Çarşamba
Adalet-i mahza ile adalet-i izafiyenin izahı şudur ki:

[“Kim bir cana kıymamış veya yeryüzünde fesad çıkarmamış birisini öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibidir.” (Mâide Suresi: 32.)]

Ayetin mana-i işarîsiyle, bir masumun hakkı, bütün halk için dahi iptal edilmez. Bir ferd dahi, umumun selâmeti için feda edilmez. Cenab-ı Hakkın nazar-ı merhametinde, hak haktır; küçüğüne büyüğüne bakılmaz. Küçük, büyük için iptal edilmez. Bir cemaatin selâmeti için, bir ferdin, rızası bulunmadan, hayatı ve hakkı feda edilmez. Hamiyet namına, rızasıyla olsa, o başka meseledir.

Adalet-i izafiye ise, küllün selâmeti için, cüz’ü feda eder; cemaat için, ferdin hakkını nazara almaz. “Ehven-i şer” diye, bir nevi adalet-i izafiyeyi yapmaya çalışır. Fakat adalet-i mahza kàbil-i tatbik ise, adalet-i izafiyeye gidilmez; gidilse, zulümdür.

İşte İmam-ı Ali Radıyallahü Anh, adalet-i mahzayı Şeyheyn zamanındaki gibi kàbil-i tatbiktir deyip, hilâfet-i İslâmiyeyi o esas üzerine bina ediyordu. Mukabilleri ve muarızları ise, “Kàbil-i tatbik değil, çok müşkülâtı var” diye, adalet-i izafiye üzerine içtihad etmişler. Tarihin gösterdiği sair esbab ise, hakikî sebep değiller, bahanelerdir.

Eğer desen: Hilâfet-i İslâmiye noktasında İmam-ı Ali’nin fevkalâde iktidarı, harikulâde zekâsı ve yüksek liyakatiyle beraber, seleflerine nisbeten muvaffakıyetsizliği nedendir?

Elcevap: O mübarek zat, siyaset ve saltanattan ziyade, daha çok mühim başka vazifelere lâyık idi. Eğer tam muvaffakıyet-i siyasiye ve tamam saltanat olsaydı, “Şah-ı Velâyet” ünvan-ı manidarını bihakkın kazanamayacaktı. Halbuki zâhirî ve siyasî hilâfetin pek çok fevkinde, manevî bir saltanat kazandı ve üstad-ı küll hükmüne geçti; hatta kıyamete kadar saltanat-ı manevîsi bâkî kaldı.

Mektubat, s. 67-68

LÛ­GAT­ÇE:

adalet-i izafiye: göreceli, nisbî adalet.

adalet-i mahza: tam adalet.

cüz’: bir bütünün parçası.

ehven-i şer: iki şerden daha az zararlı olan.

hamiyet: kişinin din, vatan, millet ve yakınları gibi değerleri uğrunda gösterdiği gayret.

küll: bütün; umum.

Şeyheyn: iki şeyh, Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer’e verilen ünvan.

Okunma Sayısı: 98
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rusya Merkez Bankası'ndan olağanüstü toplantı kararı

    ABD'den Türkiye ve Yunanistan'a "diplomasi" çağrısı

    LPG'ye zam geliyor

    Ortak deklarasyon topluma güven verir

    Filistin’den UCM'ye mektup

    Alemlere Rahmet Kısa Film Festivali’ne başvurular başladı

    Dijital teknolojiler kötüye kullanılıyor

    Hani TL dibi görmüştü?

    Sarımsak üreticisi de dertli

    Açlık sınırı 6 bin 500 liraya dayandı

    Bu asgari ücretle geçinilir mi?

    Aslında 6 lira

    Her 5 kişiden 1'i aşırı kilolu

    Konut krizi mali krizin sonucu

    Zamlarda G-20'yi solladık

    Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber: 5 askerimiz şehit oldu

    Tepkiler destekten vazgeçirdi

    Dünyada gündem maymun çiçeği virüsü: Türkiye'de ve dünya genelinde son durum?

    Suriye konulu 18. Astana görüşmeleri Kazakistan’da yapılacak

    Şırnak ve Siirt'teki vatandaşlara toz taşınımı uyarısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “AYM’nin vebali”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Altılı Masada AYM ve Tek Adam
    Süleyman KÖSMENE

    Kimlere selam verilmez?
    Genel

    Hani TL dibi görmüştü?
    Ali FERŞADOĞLU

    Çok pahalı bir tecrübe olmadı mı?
    Faruk ÇAKIR

    Ya reform ya kriz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Millî Mücadele sonrasını da sorgulamalı
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Ailedeki değişime Risale-i Nur formülü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.