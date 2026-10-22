"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EKİM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Bizler uzun bir seferdeyiz

Risale-i Nur'dan
22 Ekim 2026, Perşembe
İ’lem Eyyühe’l-Aziz!

Felsefe talebesiyle medeniyet tilmizleri, Müslümanları ecnebi âdetlerine ittiba ile şeair-i İslâmiyeyi terk etmeye davet ettiklerinde, Kur’ân Nurcuları böylece müdafaada bulunurlar:

“Eğer dünyadan zeval ve ölümü ve insandan acz ve fakrı kaldırmaya iktidarınız varsa, pekâlâ, dini de terk ediniz, şeairi de kaldırınız. Ve illâ, dilinizi kesin, konuşmayınız!

“Bakınız, arkamızda pençelerini açmış hücuma hâzır ecel aslanı tehdit ediyor. Eğer iman kulağıyla Kur’ân’ın sedasını dinleyecek olursan, o ecel aslanı bir burak olur. Bizleri rahmet-i Rahman’a ulaştıracaktır. Ve illâ, o ecel, yırtıcı bir hayvan gibi bizleri parçalar. Bâtıl itikadınız gibi, ebedî bir firak ile dağıtacaktır.

“Ve keza, önümüzde idam sehpaları kurulmuştur. Eğer iman, îkan ile Kur’ân’ın irşadını dinlersen, o sehpa ağaçlarından, sefine-i Nuh gibi sahil-i selâmete, yani âlem-i ahirete ulaştırıcı bir sefine yapılacaktır.

“Ve keza, sağ yanımızda fakr yarası, solda da acz, zaaf cerîhası vardır. Eğer Kur’ân’ın ilâçlarıyla tedavi edersen, fakrımız rahmet-i Rahman’ın ziyafetine şevk u iştiyaka inkılâb edecektir. Acz ve zaafımız da Kadîr-i Mutlak’ın dergâh-ı izzetine iltica için bir davet tezkeresi gibi olur.

“Ve keza, bizler uzun bir seferdeyiz. Buradan kabre, kabirden haşre, haşirden ebed memleketine gitmek üzereyiz. O yollarda zulümatı dağıtacak bir nur ve bir erzak lâzımdır. Güvendiğimiz akıl ve ilimden ümit yok. Ancak Kur’ân’ın güneşinden, Rahman’ın hazinesinden tedarik edilebilir. Eğer bizleri bu seferden geri bırakacak bir çareniz varsa, pekâlâ. Ve illâ sükût ediniz!

“Kur’ân’ı dinleyelim, bakalım ne emrediyor: ‘Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın; o çok aldatıcı şeytan da Allah’ın azabını unutturup, sadece affına güvendirerek sizi isyana sürüklemesin.’ [Lokman Suresi: 33.]

“Hülâsa: Ayık olan, sana tâbi olmaz. Ancak siyaset şarabıyla veya şöhret hırsıyla veya rikkat-i cinsiye ile veya felsefenin dalâleti ile veya medeniyetin sefahetiyle sarhoş olanlar, senin meşreb ve mesleğine tâbi olurlar. Fakat insanın başına indirilen darbeler ve yüzüne vurulan tokatlar, onun sarhoşluğunu izale ile ayıltacaktır.

“Ve keza, insan, hayvan gibi yalnız zaman-ı hâl ile müptelâ ve meşgul değildir. Belki müstakbelin korkusu ve mazinin hüzün ve kederi ile hal elemlerine maruzdur. 

Fakat kendisini şakî, dâll, ahmaklardan addetmeyen adam, Kur’ân’ın şu beşaretini dinlesin:

‘Biliniz ki, Allah’ın dostları için ne bir korku vardır, ne de onlar mahzun olurlar. • Onlar iman eden ve Allah’ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınan takva ehlidir. • Dünya hayatında da, ahirette de onlar için müjde vardır. Allah’ın sözlerinde değişiklik olmaz. En büyük kurtuluş işte budur.’ (Yunus Suresi: 62-64.)

Mesnevî-i Nuriye, Onuncu Risale, s. 239-41

LÛ­GAT­ÇE:

beşaret: müjde.

cerîha: yara.

dâll: hak yoldan sapan, dalâlette olan.

haşir: kıyamet koptuktan sonra bütün ölülerin yeniden diriltilerek mahşer meydanında toplanması.

ikan: sağlam biliş, iyi bilme; delil ve bürhan üzere kabul ediş.

ittiba: tâbi olma, uyma, itaat etme.

izale: ortadan kaldırma.

rikkat-i cinsiye: cinsî şefkat, insanın kendi cinsinden olana acıması.

sefahet: dinen yasak olan zevk ve eğlenceler.

sefine-i Nuh: Hz. Nuh’un (as) gemisi.

şeair-i İslâmiye: İslâma ait semboller, âdetler.

şakî: bedbaht, bahtsız.

şevk u iştiyak: büyük bir istek ve şiddetli arzu.

tilmiz: öğrenci, talebe.

zaman-ı hâl: şimdiki zaman.

zeval: sona erme, son bulma.

zulümat: karanlık.

Okunma Sayısı: 159
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Eğitimde gerçeklerle yüzleşin

    Fon vurgununda asıl sorun CHS sisteminde

    Soykırımcının itirafı böyle olur

    Gazze'de hastane jeneratörlerini çalıştırmak için yakıtlar tükendi, hastalar tehlikede!

    143 ülke arasında 117. sıradayız - Hukuk karnemiz düzelmeli

    Öğretmen robot, okul fabrika değildir

    Türkiye'nin ihtiyacı denetlenebilen bir devlet düzeni

    Fon yetmedi çiftçinin de parasına çöktüler

    Yoksullukla mücadeleye değil faiz borçlarına çalışacağız

    Sıramız bu mu olmalı?

    Eğitim-İş’ten MEB’e dava

    Hepimizin kusuru var!

    Selin faturası belli oldu

    “Erdoğan vurgunun tam ortasında”

    Listeyi açıklayın

    Gazeteci İsmail Arı tutuklandı!

    Halk TV önünde dayanışma mitingi

    Zonguldak'ta 2 katlı bina çöktü: 1 ölü, 1 yaralı var

    Akademisyenler Antep'te İslam'ın evrensel değerlerini konuştu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    143 ülke arasında 117. sıradayız - Hukuk karnemiz düzelmeli
    Genel

    Fon yetmedi çiftçinin de parasına çöktüler
    Genel

    Eğitimde gerçeklerle yüzleşin
    Genel

    Gazze'de hastane jeneratörlerini çalıştırmak için yakıtlar tükendi, hastalar tehlikede!
    Genel

    Fon vurgununda asıl sorun CHS sisteminde
    Genel

    Türkiye'nin ihtiyacı denetlenebilen bir devlet düzeni
    Genel

    Yoksullukla mücadeleye değil faiz borçlarına çalışacağız
    Genel

    Soykırımcının itirafı böyle olur
    Genel

    Listeyi açıklayın
    Genel

    “Erdoğan vurgunun tam ortasında”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.