Dünya, ehl-i tefekkür için şirin bir mütalâagâh

Hâlık-ı Rahîm ve Rezzak-ı Kerîm ve Sâni-i Hakîm şu dünyayı âlem-i ervah ve ruhaniyat için bir bayram, bir şehrâyin suretinde yapıp, bütün esmasının garaib-i nukuşuyla süslendirip, küçük büyük, ulvî süflî her bir ruha ona münasip ve o bayramdaki ayrı ayrı hesapsız mehasin ve in’âmâttan istifade etmeye muvafık ve havas ile mücehhez bir cesed giydirir, bir vücud-u cismanî verir, bir defa o temaşagâha gönderir.

Hem zaman ve mekân cihetiyle pek geniş olan o bayramı asırlara, senelere, mevsimlere, hatta günlere, kıt’alara taksim ederek, her bir asrı, her bir seneyi, her bir mevsimi, hatta bir cihette her bir günü, her bir kıt’ayı, birer taife, ruhlu mahlûkatına ve nebatî masnuatına birer resmigeçit tarzında bir ulvî bayram yapmıştır. Ve bilhassa rû-yi zemin, hususan bahar ve yaz zamanında masnuat-ı sağirenin taifelerine öyle şaşaalı ve birbiri arkasında bayramlardır ki, tabakàt-ı âliyede olan ruhaniyatı ve melâikeleri ve sekene-i semavatı seyre celb edecek bir câzibedarlık görünüyor ve ehl-i tefekkür için öyle şirin bir mütalâagâh oluyor ki, akıl tarifinden âcizdir. Fakat bu ziyafet-i İlâhiye ve bayram-ı Rabbaniyedeki ism-i Rahman ve Muhyî’nin tecellilerine mukabil ism-i Kahhar ve Mümît, firak ve mevt ile karşılarına çıkıyorlar. Şu ise, “Rahmetim her şeyi kaplamıştır.” [A’raf Sûresi 156.] rahmetinin vüs’at-i şümulüne zâhiren muvafık düşmüyor. Fakat hakikatte birkaç cihet-i muvafakati vardır.

Bir ciheti şudur ki:

Sâni-i Kerîm, Fâtır-ı Rahîm, her bir taifenin resmigeçit nöbeti bittikten ve o resmigeçitten maksud olan neticeler alındıktan sonra, ekseriyet itibarıyla dünyadan, merhametkârâne bir tarz ile tenfir edip usandırıyor, istirahate bir meyil ve başka bir âleme göçmeye bir şevk ihsan ediyor ve vazife-i hayattan terhis edildikleri zaman, vatan-ı aslîlerine bir meyelân-ı şevkengiz, ruhlarında uyandırıyor.

Hem o Rahman’ın nihayetsiz rahmetinden uzak değil ki, nasıl vazife uğrunda mücahede işinde telef olan bir nefere şehadet rütbesini veriyor ve kurban olarak kesilen bir koyuna, ahirette cismanî bir vücud-u bâkî vererek Sırat üstünde sahibine burak gibi bir bineklik mertebesini vermekle mükâfatlandırıyor; öyle de, sair zîruh ve hayvanatın dahi, kendilerine mahsus vazife-i fıtriye-i Rabbaniyelerinde ve evâmir-i Sübhaniyenin itaatlerinde telef olan ve şiddetli meşakkat çeken zîruhların, onlara göre bir çeşit mükâfat-ı ruhaniye ve onların istidadlarına göre bir nevi ücret-i maneviye, o tükenmez hazine-i rahmetinden baid değil ki, bulunmasın. Dünyadan gitmelerinden, pek çok incinmesinler; belki memnun olsunlar. Lâ ya’lemü’l-gaybe illallah. [Gaybı Allah’tan başka kimse bilemez.]

Sözler, On Yedinci Söz, s. 232



LÛ­GAT­ÇE:

âlem-i ervah: Ruhlar âlemi.

baid: Uzak.

cihet-i muvafakat: Uygunluk yönü.

evâmir-i Sübhaniye: Bütün kusur ve noksanlardan uzak ve bütün mükemmel sıfatlara sahip olan Allah’ın emirleri.

firak: Ayrılık.

garaib-i nukuş: Nakışlardaki harikalıklar.

Hâlık-ı Rahîm: Merhamet ve bağışı çok olan yüce Allah.

in’âmât: Nimet vermeler, rızıklandırmalar.

ism-i Kahhar ve Mümît: Kayıtsız şartsız galib, her an kahretmeye gücü yeten ve ölümü veren Allah’ın Kahhar ve Mümît ismi.

masnuat-ı sağire: San’atla yapılmış küçük yaratıklar.

mehasin: Güzellikler.

mevt: Ölüm.

mütalâagâh: Okuma yeri.

ruhaniyat: Maddî cismi olmayan sadece ruhtan yaratılmış varlıklar; melekler.

rû-yi zemin: Yeryüzü.

Sâni-i Hakîm: Daima hikmetle yaratan san’atkâr olan Allah.

şehrâyin: Şenlik.

vüs’at-i şümul: Rahmetin kuşatıcılığı, genişliği.