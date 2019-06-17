"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Dünyayı kesben değil, kalben terk etmeli

Risale-i Nur'dan
17 Haziran 2019, Pazartesi
İ’lem Eyyühe’l-Aziz!

Dört şey için dünyayı kesben değil, kalben terk etmek lâzımdır:

1. Dünyanın ömrü kısa olup sür’atle zeval ve guruba gider. Zevalin elemiyle visalin lezzeti zeval buluyor.

2. Dünyanın lezaizi zehirli bala benzer, lezzeti nisbetinde elemi de vardır.

3. Seni intizar etmekte ve senin de sür’atle ona doğru gitmekte olduğun kabir, dünyanın ziynetli, lezzetli şeylerini hediye olarak kabul etmez. Çünkü dünya ehlince güzel addedilen şey, orada çirkindir.

4. Düşmanlar ve haşerat-ı muzırra arasında bir saat durmakla dost ve büyükler meclisinde senelerce durmak arasındaki muvazene, kabir ile dünya arasındaki aynı muvazenedir. Maahâzâ, Cenab-ı Hak da bir saatlik lezzeti terk etmeye dâvet ediyor ki, senelerce dostlarınla beraber rahat edesin. Öyle ise kayıtlı ve kelepçeli olarak sevk edilmezden evvel, Allah’ın dâvetine icabet et.

Fesübhanallah, Cenab-ı Hakk’ın insanlara fazl ü keremi o kadar büyüktür ki, insana vedia olarak verdiği malı, büyük bir semeni ile insandan satın alır, ibka ve himaye eder. Eğer insan o malı temellük edip Allah’a satmazsa, büyük bir belâya düşer. Çünkü o malı uhdesine almış oluyor. Halbuki kudreti taahhüde kâfi gelmiyor. Çünkü arkasına alırsa beli kırılır, eliyle tutarsa kaçar, tutulmaz. En nihayet meccanen fenâ olur gider, yalnız günahları miras kalır.

İ’lem Eyyühe’l-Aziz!

“Geceye benzeyen gençliğim zamanında gözlerim uyumuş idi. Ancak ihtiyarlık sabahıyla uyandım” mealinde olan “Ve aynî kad nâmet... (ilâ âhir)” şiirin şümulüne dâhilim. Çünkü gençliğimde en yüksek bir intibah şâhikasına çıktığımı sanıyordum. 

Şimdi anlıyorum ki, o intibah, intibah değilmiş, ancak uykunun en derin kuyusunda bulunmaktan ibaretmiş. Binaenaleyh, medenîlerin iftihar ile dem vurdukları tenevvür-ü intibahları, benim gençlik zamanımdaki intibah kabîlesinden olsa gerektir.

Onların misali rüyasında güya uyanıp, rüyasını halka hikâye eden nâim meselidir. Halbuki rüyasında, onun o intibahı, uykunun hafif perdesinden derin ve kalın bir perdeye intikal ettiğine işarettir. Böyle bir nâim ölü gibidir; yarı buçuk uykuda bulunan insanları nasıl ikaz edebilir?

Ey uykuda iken kendilerini ayık zannedenler! Umûr-u diniyede, müsamaha veya teşebbühle medenîlere yanaşmayın. Çünkü aramızdaki dere pek derindir; doldurup hatt-ı muvasalayı temin edemezsiniz, ya siz de onlara iltihak edersiniz veya dalâlete düşer boğulursunuz.

Mesnevî-i Nuriye, Habbe, s. 139-140

Okunma Sayısı: 31
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Korku duvarları çatladı

    Demirel: Bediüzzaman hem cumhuriyetçi hem demokrattır

    Kapadokya'da 17 yapı daha yıkılacak

    Pompeo İran'ı suçladı

    Bursalılar yeşil alanları geri istiyor

    Bissman: Tehditler beni yıldıramaz

    Tarihi ortak yayında öne çıkan bölümler

    Aileler çocuklarının geleceğinden endişeli

    Darbeden sonra ilk kez görüntülendi

    Tarihi ortak yayın başladı

    ÖSYM, YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını yayımladı

    ABD: İHA'larımıza saldırı yapıldı

    Sertel: Gazeteler kapısına kilit vurur

    İdlib’de gözlem noktasına saldırılar arttı

    ''Herkes haddini bilsin"

    Vergi indirimi devam etmeli

    Kremlin: Küresel ekonominin temellerini sarsabilecek kapasitede

    Arakan krizi çözümsüz bırakılmasın

    Menderes'in ilk işi ezanı aslına çevirmek olmuştu

    En Çok Okunanlar

    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Büyük Mehdî (Mehdî-i Âl-i Resûl) (1)
    Merve İRİYARI

    Deniz Yıldızı
    Mehmet BOYACIOĞLU

    Okuma, merak ve hidâyet
    Genel

    Korku duvarları çatladı
    Genel

    Demirel: Bediüzzaman hem cumhuriyetçi hem demokrattır
    Mehmet KARA

    Sandık hesap verme yeridir
    Sebahattin YAŞAR

    Belâ ve musîbetlere ‘hizmet’le mukabele
    Şükrü BULUT

    Nurun gurbetteki kaçıncı bayramı...
    Yeni Asya'dan Size

    Barla’da neşriyat toplantısı
    Abdullah ŞAHİN

    İman ve küfür mücadelesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.