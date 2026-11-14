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14 KASIM 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Hayat gemisinde bir dümenci neferisin

Risale-i Nur'dan
14 Kasım 2026, Cumartesi
ALTINCI KELİME

“Yuhyî.” Yani hayatı veren Odur. Ve hayatı rızık ile idame eden de Odur. Ve levazımat-ı hayatı da ihzar eden yine Odur. Ve hayatın âlî gayeleri Ona aittir ve mühim neticeleri Ona bakar; yüzde doksan dokuz meyvesi Onundur.

İşte şu kelime, şöyle fânî ve âciz beşere nida eder, müjde verir ve der: Ey insan! Hayatın ağır tekâlifini omuzuna alıp zahmet çekme. Hayatın fenâsını düşünüp hüzne düşme. Yalnız dünyevî, ehemmiyetsiz meyvelerini görüp, dünyaya gelişinden pişmanlık gösterme. Belki o sefine-i vücudundaki hayat makinesi, Hayy-ı Kayyum’a aittir. Masârif ve levazımatını O tedarik eder. Ve o hayatın pek kesretli gayeleri ve neticeleri var ve Ona aittir. Sen o gemide bir dümenci neferisin; vazifeni güzel gör, ücretini al, keyfine bak. O hayat sefinesi ne kadar kıymettar olduğunu ve ne kadar güzel fâideler verdiğini ve o sefine sahibi Zatın ne kadar Kerîm ve Rahîm olduğunu düşün, mesrur ol ve şükret. Ve anla ki vazifeni istikametle yaptığın vakit, o sefinenin verdiği bütün netâic, bir cihetle senin defter-i a’mâline geçer, sana bir hayat-ı bâkiyeyi temin eder, seni ebedî ihya eder.

YEDİNCİ KELİME

“Ve yumît.” Yani mevti veren Odur. Yani hayat vazifesinden terhis eder, fânî dünyadan yerini tebdil eder, külfet-i hizmetten âzâd eder. Yani hayat-ı fâniyeden, seni hayat-ı bâkiyeye alır.

İşte şu kelime, şöylece fânî cin ve inse bağırır, der ki:

Sizlere müjde! Mevt idam değil, hiçlik değil, fenâ değil, inkıraz değil, sönmek değil, firak-ı ebedî değil, adem değil, tesadüf değil, fâilsiz bir in’idam değil; belki bir Fâil-i Hakîm-i Rahîm tarafından bir terhistir, bir tebdil-i mekândır, saadet-i ebediye tarafına, vatan-ı aslîlerine bir sevkiyattır, yüzde doksan dokuz ahbabın mecmaı olan âlem-i berzaha bir visal kapısıdır.

Mektubat, 20. Mektub, 1. Makam, s. 267-68

LUGATÇE:

adem: yokluk.

âlem-i berzah: kabir âlemi.

Fâil-i Hakîm-i Rahîm: her şeyi rahmet ve hikmetle yapan; Allah.

firak-ı ebedî: sonsuz ayrılık.

Hayy-ı Kayyum: ezelî ve ebedî hayat sahibi, mahlûkatına hayat veren ve bütün varlıkların ayakta durmaları, devam ve bekàları Kendisine bağlı olan; Allah.

in’idam: yok olma.

inkıraz: son bulma, yıkılma.

kesretli: çok.

masârif: masraflar.

mevt: ölüm, vefat.

netâic: neticeler, sonuçlar.

sefine-i vücut: vücut gemisi, insan bedeni.

tebdil etmek: değiştirmek.

visal: ulaşma, kavuşma.

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