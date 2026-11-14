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14 KASIM 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Risale-i Nurlar okuyacak meraklılarını bekliyor

Risale-i Nur'dan
14 Kasım 2026, Cumartesi
Her asrın, her zamanın bir mürşidi, ikna ve izah edicisi, yol göstericisi ve vazifelisi vardır.

Risale-i Nurlar bu asrın ve gelecek asırların aydınlatıcısı, muhteşem ve muazzam bir Kur’ân tefsiridir.

Akıl, irade ve kalbi tefsirlerin özellikleri ile yoğrulmuş hem akla hem kalbe hem de ikisinin arasında berzahi özellikleriyle Müslümanlara, mü’minlere hitap eden ilhamî bir tefsirdir. 

Aklen, kalben, ruhen Kur’ânî, imanî, İslâmî hakikatleri öğrenmek, anlamak ve faydalanabilmek için Risale-i Nurları tekrar tekrar okumak ve ihtiyaç hissedilen meseleleri öğrenmek ve hayata geçirebilmek ise gayet kolaydır. 

Bu günler için söylemek gerekirse Anadolu’muzun ve dünyanın her yerinde bu zamanın muhteşem ve nurlu Kur’ân tefsiri yaklaşık yetmiş dile çevrilmiş ve neşredilmiş vaziyette muhtaç ve istekli okuyuculara sabırla beklemektedir. 

Evet, okumak güzeldir... Ama okumaktan da daha güzel olan şey okuduklarını anlamak ve hayatın her safhasında yaşayarak, tatbik ederek gösterebilmek ilan ve izahlarının yapabilmektir.

Bu zamanın muhteşem; Kur’ân iman ve İslâm tefsirleri olan Risale-i Nurların iman kurtarmak Kur’ân’ı anlamak ve İslâmiyeti anlatmak iddiası ve ispatları vardır. 

Yoksa Risale-i Nur tefsirleri hiçbir kimse ve anlayışla rekabet etmek yarışmak ve birilerini tefsir konusunda alt etmek için yazılmamıştır. Dikkatlice okuyanların farkına varacakları birinci, ilk özelliği ise ahirzaman insanlarının imanlarının kurtarılabilmesine yardımcı olabilmek için kaleme alınmış yazılmış eserler olmasıdır.

İddia ettiği her türlü imanî meseleyi her kesimden, herkesin anlayacağı bir dil ve anlayışla gayet fasih ve beliğane/herkesin gayet kolay anlayacak ve tesirli bir anlatımla yazılmış olan Risale-i Nurlar merakaver soruların cevapları olarak da kendini okuyacak, müracaat edecek insanları beklemektedir.

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