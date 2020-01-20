"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 OCAK 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

Hayatın başına gelen her şey hasendir

Risale-i Nur'dan
20 Ocak 2020, Pazartesi 00:04
Dördüncü Mebhas

Eğer desen: “Birinci Mebhasta ispat ettin ki, kaderin her şeyi güzeldir, hayırdır. Ondan gelen şer de hayırdır, çirkinlik de güzeldir.  Hâlbuki şu dâr-ı dünyadaki musibetler, beliyyeler, o hükmü cerh ediyor.”

Elcevap: Ey şiddet-i şefkatten şedid bir elemi hisseden nefsim ve arkadaşım! Vücud hayr-ı mahz, adem şerr-i mahz olduğuna, bütün mehasin ve kemâlâtın vücuda rücuu ve bütün maasi ve mesâib ve nekàisin esası adem olduğu delildir.

Madem adem şerr-i mahzdır; ademe müncer olan veya ademi işmam eden hâlât dahi şerri tazammun eder. Onun için vücudun en parlak nuru olan hayat, ahvâl-i muhtelife içinde yuvarlanıp kuvvet buluyor, mütebayin vaziyetlere girip tasaffi ediyor ve müteaddid keyfiyatı alıp matlub semeratı veriyor ve müteaddid tavırlara girip Vahib-i Hayat’ın nukuş-u esmasını güzelce gösterir. İşte şu hakikattendir ki, zîhayatlara âlâm ve mesâib ve meşakkat ve beliyyat suretinde, bazı hâlât ârız olur ki; o hâlât ile hayatlarına envâr-ı vücud teceddüd edip zulümat-ı adem tebaud ederek hayatları tasaffi ediyor. 

Zira tevakkuf, sükûnet, sükût, atalet, istirahat, yeknesaklık, keyfiyatta ve ahvâlde birer ademdir. Hatta en büyük bir lezzet, yeknesaklık içinde hiçe iner.

Elhâsıl: Madem hayat Esma-i Hüsnâ’nın nukuşunu gösterir; hayatın başına gelen her şey hasendir. Meselâ, gayet zengin, nihayet derecede san’atkâr ve çok san’atlarda mahir bir zat, âsâr-ı san’atını, hem kıymettar servetini göstermek için âdi bir miskin adamı, modellik vazifesini gördürmek için bir ücrete mukabil, bir saatte murassa, musanna, yaptığı gömleği giydirir, onun üstünde işler ve vaziyetler verir, tebdil eder; hem her nevi san’atını göstermek için keser, değiştirir, uzaltır, kısaltır. Acaba şu ücretli miskin adam, o zata dese, “Bana zahmet veriyorsun, eğilip kalkmakla vaziyet veriyorsun, beni güzelleştiren bu gömleği kesip kısaltmakla güzelliğimi bozuyorsun” demeye hak kazanabilir mi? “Merhametsizlik, insafsızlık ettin” diyebilir mi?

İşte onun gibi, Sâni-i Zülcelâl, Fâtır-ı Bîmisal, zîhayata göz, kulak, akıl, kalp gibi havas ve letaif ile murassa olarak giydirdiği vücud gömleğini Esma-i Hüsnâ’nın nakışlarını göstermek için çok hâlât içinde çevirir, çok vaziyetlerde değiştirir. 

Elemler, musîbetler nev’inde olan keyfiyat, bazı esmasının ahkâmını göstermek için lemaat-ı hikmet içinde bazı şuaat-ı rahmet ve o şuaat-ı rahmet içinde latîf güzellikler vardır.

Sözler,

Yirmi Altıncı Söz, s. 534

LÛ­GAT­ÇE:

adem: Yokluk, hiçlik.

ahvâl-i muhtelife: Çeşitli hâller.

âsâr-ı san’at: San’at eserleri.

envâr-ı vücud: Varlık nurları.

hâlât: Hâller, durumlar.

hasen: Güzel.

hayr-ı mahz: Mutlak hayır, hayrın tâ kendisi.

işmam: Hissettirme.

maasi: Asilikler, isyanlar.

matlub: İstenilen, arzu edilen.

mehasin: Güzellikler, iyilikler.

mesaib: Musîbetler.

müncer olan: Dayanan; sürüklenen, götüren.

mütebayin: Birbirine zıt, birbirinden ayrı.

nekais: Noksanlıklar.

nukuş: Nakışlar.

nukuş-u esma: Cenab-ı Hakk’ın isimlerinin san’atlı ve süslü görüntüleri, nakışları.

rücu: Dönme, yönelme.

semerat: Meyveler, neticeler.

şerr-i mahz: Tam bir kötülük, çirkinlik.

tebaud: Uzaklaşma.

teceddüd: Tazelenme, yenilenme.

Vahib-i Hayat: Hayat veren, 

zîhayat: Hayat sahibi, canlı.

zulümat-ı adem: Yokluk ve hiçlik karanlıkları.

Okunma Sayısı: 213
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD ve İsrail'in ortak hedefi Libya'ya BOP dizaynı

    Türkiye'de aşı reddi artıyor

    AB, yardımları azaltıyor

    Erasmus da zengine kaldı

    Gıda israfı 300 milyar

    Petrol bölgelerinde ABD-Rus çekişmesi

    Guterres: Libya'da askeri çözüme yer yoktur

    Libya Konferansı'nın Sonuç Bildirgesi kamuoyu ile paylaşıldı

    Sivasspor, Beşiktaş deplasmanından 3 puanla döndü

    8 yıl öncesinden bu yana ne değişti?

    Talan ve rant projesi

    Üşümesinler diye...

    Berlin'de Libya Konferansı alarmı

    27 bin sivil daha Türkiye sınırına göç etti

    Erdoğan ile Putin Berlin'de bir araya geldi

    AA çalışanlarının tamamı serbest bırakıldı

    Bitlisli kanaat önderi saldırıda vefat etti

    Dink suikastı dâvâsı 13. yılında

    Hedef ABD: Yüzlerce göçmen Meksika sınırına ulaştı

    En Çok Okunanlar

    Mehmet KARA

    Açıkla… Açıkla… Açıkla...
    Faruk ÇAKIR

    Kim kazandı?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bilenler böyle savrulursa...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Germeden, bağırmadan konuşmak...
    Ali FERŞADOĞLU

    Sadece sabır yetmez, tedbir de lâzım, tekbir de!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Rüstem GARZANLI

    “Ben ölünceye kadar bu gazete eve gelecek”
    Genel

    Erasmus da zengine kaldı
    Yeni Asya'dan Size

    Neşriyat temsilcileri toplantısı
    M. Said ZEKİ

    Kanunsuz emir, zihniyet ve adalet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.