"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ŞUBAT 2022 SALI - YIL: 53

Hedef, i’lâ-yı kelimetullah

Risale-i Nur'dan
22 Şubat 2022, Salı
Yedinci Cinayet: İşittim, İttihad-ı Muhammedî (asm) namıyla bir cemiyet teşekkül etmiş. Nihayet derecede korktum ki, bu ism-i mübareğin altında bazılarının bir yanlış hareketi meydana gelsin.

Sonra işittim, bu ism-i mübareği bazı mübarek zevat (Süheyl Paşa ve Şeyh Sadık gibi zatlar), daha basit ve sırf ibadete ve Sünnet-i Seniyyeye tebaiyete nakletmişler. Ve o siyasî cemiyetten kat’-ı alâka ettiler. Siyasete karışmayacaklar. Lâkin tekrar korktum, dedim: “Bu isim umumun hakkıdır, tahsis ve tahdid kabul etmez.” Ben nasıl ki dindar müteaddid cemiyete bir cihetle mensubum. Zira maksatlarını bir gördüm. Kezalik o ism-i mübareğe intisab ettim. 

Lâkin tarif ettiğim ve dahil olduğum İttihad-ı Muhammedînin (asm) tarifi budur ki:

Şarktan garba, cenubdan şimale uzanan bir silsile-i nurânî ile merbut bir dairedir. Dâhil olanlar da bu zamanda üç yüz milyondan ziyadedir. Bu ittihadın cihetü’l-vahdeti ve irtibatı, tevhid-i İlâhîdir. Peyman ve yemini, imandır. Müntesipleri, kàlûbelâdan dahil olan umum mü’minlerdir. Defter-i esmaları da Levh-i Mahfuzdur. Bu ittihadın nâşir-i efkârı, umum kütüb-ü İslâmiyedir. Günlük gazeteleri de, i’lâ-yı kelimetullahı hedef-i maksat eden umum dinî gazetelerdir. Kulüp ve encümenleri, cami ve mescidlerdir ve dinî medreseler ve zikirhanelerdir. Merkezi de Haremeyn-i Şerifeyn’dir. Böyle cemiyetin reisi, Fahr-i Âlemdir (asm). Ve mesleği, herkes kendi nefsiyle mücahede, yani ahlâk-ı Ahmediye (asm) ile tahallûk ve Sünnet-i Nebeviyeyi ihya ve başkalara da muhabbet ve –eğer zarar etmezse– nasihat etmektir. Bu ittihadın nizamnâmesi Sünnet-i Nebeviye ve kanunnâmesi evâmir ve nevahî-i şer’iyedir. Ve kılıçları da berâhin-i kàtıadır. Zira medenîlere galebe çalmak ikna iledir, icbar ile değildir. Taharrî-i hakikat, muhabbet iledir. Husûmet ise, vahşet ve taassuba karşı idi. Hedef ve maksatları da, i’lâ-yı kelimetullahtır. Şeriat da, yüzde doksan dokuz ahlâk, ibadet, ahiret ve fazilete aittir. Yüzde bir nisbetinde siyasete mütealliktir; onu da ulü’l-emirlerimiz düşünsünler.

Şimdi maksadımız, o silsile-i nurânîyi ihtizaza getirmekle, herkesi bir şevk ve hâhiş-i vicdaniye ile tarîk-ı terakkîde Kâbe-i kemâlâta sevk etmektir. Zira i’lâ-yı kelimetullahın bu zamanda bir büyük sebebi, maddeten terakkî etmektir.

İşte ben bu ittihadın efradındanım ve bu ittihadın tezahürüne teşebbüs edenlerdenim. Yoksa, sebeb-i iftirak olan fırkalardan, partilerden değilim.

Tarihçe-i Hayat, s. 76

LÛ­GAT­ÇE:

berâhin-i kàtıa: Kesin deliller.

evâmir ve nevâhî-i şer’iye: Şeriatın emir ve yasakları.

i’lâ-yı kelimetullah: Allah’ın ismini, dâvâsını yüceltmek, yaymak.

nizamnâme: Tüzük metni. İlgili yerlere bildirilen resmî hükümler.

taharrî-i hakikat: Hakikatin araştırılması.

ulü’l-emir: Emir sahipleri, idareciler, yönetenler.

Okunma Sayısı: 232
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zelenskiy: Alınan kararın sonuçlarının tüm sorumluluğu Rusya'ya aittir

    Dışişleri Bakanlığı: Rusya'nın kararını reddediyoruz

    ABD, Donetsk ve Lugansk ile ticari faaliyetleri yasaklıyor

    SP İstanbul İl Başkanlığını ziyaret ettik - Millet İttifakı milleti rahatlattı

    Metaverse’ye dikkat

    Sebze ve meyvede ‘zehir’ uyarısı

    Yeni Asya baskı ve cezalara rağmen aynı çizgide

    Devlet Eski Bakanı Gürcan Dağdaş: İyi ki varsın Yeni Asya

    DP Genel Başkan Yardımcısı Şahinalp: Umut yeşertmeyi hedefliyoruz

    Esnaf belini doğrultamayacak halde

    O zincir kırılmadan elektrik fiyatı düşmez

    NATO'dan Rusya'ya tepki: Donetsk ve Lugansk Ukrayna'nın parçasıdır

    AB en güçlü şekilde kınadı: Putin'in kararı uluslararası hukukun ihlalidir

    Hepimizde fiyat algısı kayboldu

    Meteoroloji'den 11 ile kuvvetli yağış uyarısı

    Trudeau hükümeti mahkemeye verildi

    Fransa'da bir pilotun adalet arayışı... "Namaz vakitlerine ve Ramazan oruçlarına aşırı bağlı"

    Tansiyon yükseliyor: Putin, Donetsk ve Lugansk'ı tanıdı

    İtalya'da yeniden Etna Yanardağı alarmı

    Türkiye'de son 24 saatin koronavirüs tablosu

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Gençleştirme modelleri
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    53. yıl coşkusu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Yeni Asya siyaset mi yapıyor?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Evlât yetiştirme meselemiz (2)
    Hasan GÜNEŞ

    Saadet Partisi ziyareti
    Orhan GÜLER

    “Okuyucu mektupları” üzerine değerlendirmeler (5)
    Genel

    Hepimizde fiyat algısı kayboldu
    Cevher İLHAN

    “Döviz istikrara kavuşmuş!”
    Ali FERŞADOĞLU

    Yeni Asya’nın doğum günü sorgulamaları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.