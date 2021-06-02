İslâmiyet, istibdadı şeytan gibi tel’in eder

Hülâsatü’l-hülâsa: Meşrûtiyet, seyf-i elmas-ı Şeriatı elde tutmak zarurîdir; tâ ki üç şecere-i zakkumu esasıyla kessin, o üç define-i cevahiri veyahut şecere-i tûbâyı muhafaza etsin.

• Birinci şecere-i zakkum, Avrupa’nın hakkımızda zann-ı fasidi ve onun semeresi olan hiss-i nefret ve merhametsizlik ve şematettir. Zira İslâmiyet’in mâni-i terakkî ve müsaid-i istibdat olduğunu hataen zannetmişlerdi.

• İkinci şecere-i zakkum, maden-i ahlâk-ı seyyie ve medeniyetin en büyük seyyiesi olan dinsizliktir. Bu şecere-i zakkumun zemin-i şûresi budur ki, eğer her kemâle muhit olan din-i İslâmî yalnız vicdana sıkıştırılsa, din bir tarafta kalır ve hamele-i Şeriat tebaiyet hükmüyle geri kalarak gitgide inhitat ederek o şecere-i zakkum müsait zemin bulacaktır. Zira herkes tebeî ve sathî nazarıyla dine nazar ederek dikkatsizlik ve taassup ile dine karışmış olan bazı hikâyât-ı İslâmiye ve teşbihat-ı İsrailiyat ki, bazı avâm-ı nâs onları akide ve hakikat ve İslâmiyet’ten telâkki etmişlerdir. Onlar da avâm gibi akide ve hakikat zannedeceklerinden, fünunlara muhakeme ettikleri vakit kalp hastalığı mesabesinde olan zaaf-ı akideye müptelâ olacaklardır.

• Üçüncü şecere-i zakkum, nifak ile anâsır-ı İslâmiyeyi tefrikaya ve efradın kalplerini teşettüte ve efkâr-ı umumiyeyi çatallaştırmaya ve hükûmeti izmihlâle verecektir. Zira en âmî ve cebîn, en has ve cesur gibi hiss-i diyanetle mütehassis, din namıyla ne telkin olunsa ruhunu feda eder. Hubb-u vatan ve sırf hubb-u millet ve saadet-i dünyevî olan hissiyatlar ancak binden bir tane, hakkıyla mütehassis oluyor. Ve muhtesler de hubb-u vatan ve millet içinde diyanet ve şevket-i İslâmî ve şerâyi-i dinî mülâhazasıyla mütehassis oluyor. Demek din vasıtasıyla olmazsa, şahs-ı manevî olan hükûmet, avâm-ı nâs nazarında münafık veya mürted gibi olacak ve hayatımız olan ittihad ve ruh-u hükûmet olan itaat, “ehven min beyti’l-ankebut” olacaktır. Bir asker hiss-i hakikî-i vicdaniyattan arî farz edilse, kâr u zârda ne fedakârlık gösterecek!

Eğer Şeriat tecessüm ve temessül etse idi, istibdadı şeytan gibi tel’in edecekti. Şeriatı bertaraf bırakmayınız; tâ istibdat pis eliyle vücudunu lekedar etmesin.

Eski Said Dönemi Eserleri, Makalat, s. 33



LÛ­GAT­ÇE:

anâsır-ı İslâmiye: Müslüman unsurlar, milletler.

bertaraf bırakmak: Saf dışı bırakmak.

cebîn: korkak, cesaretsiz.

define-i cevahir: Cevherlerin definesi.

ehven min beyti’l-ankebut: Örümceğin evinden daha ehven, yani biraz daha dayanıklı.

hamele-i Şeriat: Şeriatı taşıyanlar, uygulayıp ayakta tutanlar.

inhitat: Kuvvetten düşme; gerileme, çöküş.

mâni-i terakkî: İlerlemeye ve yükselmeye engel.

muhtes: Duygu taşıyan.

müsaid-i istibdat: İstibdat ve baskıya elverişli.

seyf-i elmas-ı Şeriat: Şeriatın elmas kılıcı.

şecere-i zakkum: Zakkum ağacı; Cehennem ağacı.

şematet: Birinin başına gelen felâketten dolayı sevinme.

şerâyi-i dinî: Dinî kural ve kaideler.

tecessüm: Cisimleşme.

tel’in etmek: Lânetlemek.

teşettüt: Dağınıklık, perişanlık.