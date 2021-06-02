"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

İslâmiyet, istibdadı şeytan gibi tel’in eder

Risale-i Nur'dan
02 Haziran 2021, Çarşamba
Hülâsatü’l-hülâsa: Meşrûtiyet, seyf-i elmas-ı Şeriatı elde tutmak zarurîdir; tâ ki üç şecere-i zakkumu esasıyla kessin, o üç define-i cevahiri veyahut şecere-i tûbâyı muhafaza etsin.

• Birinci şecere-i zakkum, Avrupa’nın hakkımızda zann-ı fasidi ve onun semeresi olan hiss-i nefret ve merhametsizlik ve şematettir. Zira İslâmiyet’in mâni-i terakkî ve müsaid-i istibdat olduğunu hataen zannetmişlerdi.

• İkinci şecere-i zakkum, maden-i ahlâk-ı seyyie ve medeniyetin en büyük seyyiesi olan dinsizliktir. Bu şecere-i zakkumun zemin-i şûresi budur ki, eğer her kemâle muhit olan din-i İslâmî yalnız vicdana sıkıştırılsa, din bir tarafta kalır ve hamele-i Şeriat tebaiyet hükmüyle geri kalarak gitgide inhitat ederek o şecere-i zakkum müsait zemin bulacaktır. Zira herkes tebeî ve sathî nazarıyla dine nazar ederek dikkatsizlik ve taassup ile dine karışmış olan bazı hikâyât-ı İslâmiye ve teşbihat-ı İsrailiyat ki, bazı avâm-ı nâs onları akide ve hakikat ve İslâmiyet’ten telâkki etmişlerdir. Onlar da avâm gibi akide ve hakikat zannedeceklerinden, fünunlara muhakeme ettikleri vakit kalp hastalığı mesabesinde olan zaaf-ı akideye müptelâ olacaklardır.

• Üçüncü şecere-i zakkum, nifak ile anâsır-ı İslâmiyeyi tefrikaya ve efradın kalplerini teşettüte ve efkâr-ı umumiyeyi çatallaştırmaya ve hükûmeti izmihlâle verecektir. Zira en âmî ve cebîn, en has ve cesur gibi hiss-i diyanetle mütehassis, din namıyla ne telkin olunsa ruhunu feda eder. Hubb-u vatan ve sırf hubb-u millet ve saadet-i dünyevî olan hissiyatlar ancak binden bir tane, hakkıyla mütehassis oluyor. Ve muhtesler de hubb-u vatan ve millet içinde diyanet ve şevket-i İslâmî ve şerâyi-i dinî mülâhazasıyla mütehassis oluyor. Demek din vasıtasıyla olmazsa, şahs-ı manevî olan hükûmet, avâm-ı nâs nazarında münafık veya mürted gibi olacak ve hayatımız olan ittihad ve ruh-u hükûmet olan itaat, “ehven min beyti’l-ankebut” olacaktır. Bir asker hiss-i hakikî-i vicdaniyattan arî farz edilse, kâr u zârda ne fedakârlık gösterecek!

Eğer Şeriat tecessüm ve temessül etse idi, istibdadı şeytan gibi tel’in edecekti. Şeriatı bertaraf bırakmayınız; tâ istibdat pis eliyle vücudunu lekedar etmesin.

Eski Said Dönemi Eserleri, Makalat, s. 33

LÛ­GAT­ÇE:

anâsır-ı İslâmiye: Müslüman unsurlar, milletler.

bertaraf bırakmak: Saf dışı bırakmak.

cebîn: korkak, cesaretsiz.

define-i cevahir: Cevherlerin definesi.

ehven min beyti’l-ankebut: Örümceğin evinden daha ehven, yani biraz daha dayanıklı.

hamele-i Şeriat: Şeriatı taşıyanlar, uygulayıp ayakta tutanlar.

inhitat: Kuvvetten düşme; gerileme, çöküş.

mâni-i terakkî: İlerlemeye ve yükselmeye engel.

muhtes: Duygu taşıyan.

müsaid-i istibdat: İstibdat ve baskıya elverişli.

seyf-i elmas-ı Şeriat: Şeriatın elmas kılıcı.

şecere-i zakkum: Zakkum ağacı; Cehennem ağacı.

şematet: Birinin başına gelen felâketten dolayı sevinme.

şerâyi-i dinî: Dinî kural ve kaideler.

tecessüm: Cisimleşme.

tel’in etmek: Lânetlemek.

teşettüt: Dağınıklık, perişanlık.

Okunma Sayısı: 240
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstibdat reddiyesini ilk kez Said Nursî’de görüyoruz

    Yerli ve milli kumar

    Bir milyon üniversiteli işsiz

    Dünyada son 24 saat

    İsrail, Filistin köyü Arakib'i bir kez daha yıktı

    Çin Sağlık Komisyonu: Kuş gribinin H10N3 türüne ilk kez bir insanda rastlandı

    Ekonomi büyüdü, cepler küçüldü

    Türkiye'de son 24 saatin Koronavirüs Tablosu

    Her 100 bin kişide görülen vaka sayıları açıklandı

    “Kovid-19 salgını engellenebilirdi”

    Avusturya’ya ‘fişleme’ uyarısı

    İnşaatta projeler durabilir

    Fahiş fiyata denetim şart

    Netanyahu’dan muhaliflerine tehdit

    Doğal gaza yine zam

    Kanal inadından vazgeçin

    Biden: Bütün insanlar eşit olarak yaratıldı

    İsrail kızdı!

    Şeker tüketimiyle ilgili doğru ve yanlış bilgiler

    Kolombiya'da 33 günde 48 kişi öldü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İstibdat reddiyesini ilk kez Said Nursî’de görüyoruz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Eski Said’den güncel mesajlar
    Abdurrahman AYDIN

    İstişare mi, yoksa meşveret ve şûrâ mı?
    Risale-i Nur'dan

    İslâmiyet, istibdadı şeytan gibi tel’in eder
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Raşit YÜCEL

    Zalimlerin santranç oyunları
    M. Latif SALİHOĞLU

    Rüyâ ile gelen hidayet (1)
    Cevher İLHAN

    “Parlamenter sistem” ortak deklarasyona dönüştürülmeli
    Ahmet BATTAL

    Bediüzzaman ve demokrasi-2
    Faruk ÇAKIR

    Çayları kim ısmarlıyor?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.