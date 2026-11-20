ŞİİR

Hazret-i Harun, onun fesahatinin, Hazret-i Şuayb’ın ve hitabetinin, Yuşa ve Musa’ya arkadaşlığının, Hürmetine bizi muhafaza eyle. Salih Peygamber ve onun devesinin, Hazret-i Hud Peygamberin heybetinin, Hazret-i Zülkarneyn, hükümranlığının, Hürmetine bizi muhafaza eyle. Hazret-i Danyal ve onun hikmetinin, Hazret-i Lokman’ın ve hekimliğinin, Hazret-i Davud’un ve hilafetinin, Hürmetine bizi muhafaza eyle. Hazret-i Süleyman’ın mu’cizesinin, Zekeriya’nın ve ibadetlerinin, Hazret-i Yahya’nın ve seyyidliğinin, Hürmetine bizi muhafaza eyle. Hazret-i İsa’nın zühd ve İncil’inin, Habib’i Ekremin Mi’racı, Kur’ân’ın, Peygamberlerin, suhuf ve kitapların, Hürmetine bizi muhafaza eyle. Hazret-i Muhammed’in hakikatleri, İslâm dininin sarsılmaz rükünleri, Kur’ân nurları, Tevrat sahifeleri, Hürmetine bizi muhafaza eyle. Zebur kitabı ve onun nağmeleri, Kutsal İncil kitabı’nın ayetleri, Kur’ân ve onun müjdeli haberleri, Hürmetine bizi muhafaza eyle. Cennet nimetlerinin, bekçilerinin, Hurilerinin ve güzelliklerinin, Göklerin süsleri ve meleklerinin, Hürmetine bizi muhafaza eyle.

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