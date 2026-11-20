Lahika okumaları...

Lahikalarda; İslamköylü şehid Hafız Ali ağabeye nisbetle, Büyük Ruhlu Küçük Ali, Mübareklerin Pehlivanı, Abdurrahmanların kahramanı, Nur’un büyük Abdurrahmanı1 gibi vasıflarla ismi geçen Kuleönü’nden Ali Çelik ağabey hakkında izlediğim bir videoda onun bir vasiyeti dikkatimi çekti:

“Hizmette şahs-ı maneviye fiş daima takılı kalsın. Sakın fişi çıkarmayın.”

Risale-i Nur’da şahs-ı manevî, ortak bir gaye etrafında birleşen imanlı kişilerin samimî tesanüd ve ihlâs ile oluşturdukları, manevî ve muazzam bir şahsiyet/kuvvet anlamına gelir. Bu manevî birlik, cemaatin şahsında tezahür eden yüksek bir fikir, şuur ve tesir gücüdür.

Şahs-ı manevî, tek tek fertlerin ötesinde teşekkül eden kolektif ruh, bugünün tabiriyle manevî bir tüzel kişiliktir. Bir müessese, işyeri, şirket fertleriyle değil, ortak tüzel kimliği ile varlığını sürdürürse, iman hizmetinde de aynı gaye etrafında kenetlenen mü’minlerin ihlas harmanı, sarsılmaz bir şahs-ı manevî meydana getirir.

Fişi şahs-ı manevîye takılı tutmanın faydaları saymakla bitmez. Ahirzamanın günah ve şüphe fırtınalarında tek başına bir ferdin kibrit çöpü gibi ayakta kalması neredeyse imkânsızdır. İşte şahs-ı manevî tam burada devreye girer, ortak bir havuzda toplanan dualar, zikirler ve fedakârlıklar o hallerdeki ferdi koruyan bir kalkan olur, tek kişinin cılız gücü cemaatin kuvvetiyle birleşerek aşılmaz bir kaleye dönüşür.

Küçük Ali abinin reçetesi ve vasiyeti, işte bu yüksek manevî kaynaktan kopmamaktır. Fişi prize sağlam oturttuktan sonra, bütün mesele o temasın gevşemesine izin vermemektir. Çünkü elektrik santralinden gelen akım asla kesilmez, kesinti varsa bu ancak temastaki ihmalden dolayıdır ki asıl tehlike burada başlar. Dolayısıyla bizler için asıl büyük tehlike, açık inkârda değil, küçük temassızlıklardadır. Mesela, şahs-ı manevî ile irtibatımız azalınca, tefekkür hakikati ikliminden yavaş yavaş uzaklaşma başlamaktadır. Kardeşlik zemininden ve en önemlisi kardeşlerle istişarelerden uzaklaşılmakta, küçük kızgınlıklar ve kırgınlıklar büyütülerek dağılmalar başlar. Bir sonrasında ise, “ben olmasam bu işler yürümez” enaniyetine kapılarak kardeşinin başarısını kendi başarısı gibi sevinçle alkışlayamaz.

İşte fişi prizden yavaş yavaş kaydırıp ruhu enerjisiz bırakan sebeplerden bir kısmı bunlardır. İşin aslı hizmet iddiasında bulunanlar ve bu yolda gayret sarf edenler olarak dikkat etmemiz gereken şey, manevî fişi bir ömür şahs-ı manevî prizinden çıkarmamaktır.

Son nefesinde dahi yatağın kenarına parmaklarıyla satır yazarken ömrünü tamamlayan büyük ruhlu Küçük Ali ağabeye Allah rahmet eylesin. Rabbim, bizlere de ömrümüzün sonuna kadar bu şahs-ı manevîye bağlı kalabilmeyi ve sadakatle hizmete devam edebilmeyi, enerji kaynağımız Risale-i Nurları okuyarak ruhumuzu teslim etmeyi nasip eylesin inşaallah...

Dipnotlar:

1- Emirdağ Lâhikası, s. 127, 134, 237.

2- Kastamonu Lahikası, s.251,