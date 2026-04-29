Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimize (asm) Miraç mucizesinin yaşandığı o gece, doğrudan Cenab-ı Hak tarafından iki şey vahyedildi. Birisi Bakara Suresinin son iki ayeti, diğeri de beş vakit namaz.

Aslında, önce elli vakit olarak farz kılınan namaz ibadeti, Musa Aleyhisselâmın tavsiyesi ile yapılan dua neticesi olarak elliden beş vakte indirildi. Ancak, kim ihlâs ile beş vakit namazını kılarsa, bire on kat sevap verildiğinden, yine elli vaktin sevabını alma nimeti vardır.

Kur’ân-ı Kerîm’de bu beş vaktin hangileri olduğu bildirilmiştir. Fakat, namazın nasıl kılınacağı hususunda açık bir izah yoktur. Namazın kılınma şekli bizzat Cebrail Aleyhisselâm tarafından Peygamber Efendimize (asm) öğretilmiş, O da ümmetine “Ben nasıl namaz kılıyorsam, siz de öyle kılın.” buyurmuştur.

Kur’ân-ı Kerîm’in Rum Suresi 17. ve 18. ayetlerinde namaz vakitleri şöyle bildirilmiştir: “Akşama erdiğinizde ve sabaha kavuştuğunuzda Allah’ı tesbih edin. Göklerde ve yerde olanların hamd ve senası Ona mahsustur. Gündüzün sonuna doğru ve öğle vaktine girince de Allah’ı tesbih edip namaz kılın.” Burada dört vakit beyan edildiği gibi, Bakara Suresinin 238. ayeti ile beş vakit bildirilmiş oluyor: “Namazlara ve bilhassa orta namaz olan ikindi namazına devam edin. Ve Allah için namaza durup kıyamda bulunun.” Böylece, beş vakit namazın vakitleri de tamamlanmış oluyor.

İsra Suresinin 78. Ayetinde ise, beş vaktin tamamı bir arada zikredilmiştir. “Güneşin zevâlinden gece karanlığına kadar namazlarını dosdoğru kıl. Sabah namazını da öylece kıl. Muhakkak ki, sabah namazı şahitlidir.” Bu izahtan anlaşılıyor ki, Güneşin zevâlinden gecenin karanlığına kadar olan vakitler öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerini içine alır. Sabah namazı ise, önemine binaen ayrıca zikredilmiştir. Sabah namazının şahitli olmasını ise, tefsirler şöyle açıklamışlardır: “Sabah namazının şahitleri gece ve gündüz melekleridir. Rivayete göre, bu melekler sabah namazında imamın arkasında birleşirler. Sonra gündüz melekleri kalır, gece melekleri semaya yükselir. Sabah vaktinde namaz kılan mü’minler, kedilerine gece ve gündüz meleklerini şahit edinmiş ve Allah’ın rahmetine erişmek için büyük bir vesile elde etmiş olurlar.”

Sabah namazında kılınan iki rekât namaz için, Sevgili Peygamberimiz (asm) şu müjdeyi haber vermiştir: “O mü’minin, ağaçların yaprakları, denizlerin dalgaları kadar günahı olsa, yine de bağışlanmasına vesile olur.” Bu kadar çok önem verilen sabah namazı için elden gelen bütün gayreti göstermek icap eder. Nefis ve şeytandan gelen bir tembellikle, cemaatle sabah namazı kılmak için bir mescide ve camiye koşmamak, o mü’min için manen çok büyük bir kayıptır. Her türlü engelleri aşarak bu müjdeye kavuşmak için bütün gayret gösterilmelidir.

Bu müjdeli ayetin devamında olan 79. Ayette “Ey Resulüm! Gece vakti de uyanıp, sana mahsus fazladan bir ibadet olarak, teheccüd namazın kıl. Umulur ki Rabbin, seni övülmüş bir makam olan en büyük şefaat makamına kavuşturur.” Bu ayette, bütün insanlığın Mahşerde hesabının başlaması için genel bir şefaat haber veriliyor ve onun yanında özel olarak ümmetine yapacağı hususi şefaat müjdesi de veriliyor.

Teheccüd namazı, Peygamber Efendimize (asm) has vacip bir ibadet olduğu halde, sünnet olarak gayretli mü’minler de teheccüd namazını ihmal etmezler. Aynı gayreti, Allah hepimize nasip etsin, âmin.