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3 TEMMUZ 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Nev-i insan, kıymetini fenleriyle gösteriyor

Risale-i Nur'dan
03 Temmuz 2024, Çarşamba
(Dünden devam)

Hem madem bu arz, kesret-i mahlûkat cihetiyle ve mütemadiyen değişen yüz binler çeşit çeşit envâ-ı zevi’l-hayat ve zevi’l-ervahın meskeni, menşei, fabrikası, meşheri, mahşeri olması haysiyetiyle, bu kâinatın kalbi, merkezi, hülâsası, neticesi, sebeb-i hilkati olarak, gayet büyük öyle bir ehemmiyeti var ki, küçüklüğü ile beraber koca semavata karşı denk tutulmuş. Semavî fermanlarda daima, “Rabbü’s-semâvâti ve’l-arz” [Göklerin ve yerin Rabbi. (Ra’d Suresi: 16; İsra Suresi: 102; Kehf Suresi: 14] deniliyor.

Ve madem, bu mahiyetteki arzın her tarafına hükmeden ve ekser mahlûkatına tasarruf eden ve ekser zîhayat mevcudatını teshir edip kendi etrafına toplattıran ve ekser masnuatını kendi hevesatının hendesesiyle ve ihtiyacatının düsturlarıyla öyle güzelce tanzim ve teşhir ve tezyin ve çok antika nevilerini liste gibi birer yerlerde öyle toplayıp süslettirir ki, değil yalnız ins ve cin nazarlarını, belki semavat ehlinin ve kâinatın nazar-ı dikkatlerini ve takdirlerini ve Kâinatın Sahibi’nin nazar-ı istihsanını celb etmekle, gayet büyük bir ehemmiyet ve kıymet alan ve bu haysiyetle, bu kâinatın hikmet-i hilkati ve büyük neticesi ve kıymetli meyvesi ve arzın halifesi olduğunu fenleriyle, sanatlarıyla gösteren ve dünya cihetinde Sâni-i Âlemin mu’cizeli sanatlarını gayet güzelce teşhir ve tanzim ettiği için, isyan ve küfrüyle beraber dünyada bırakılan ve azabı tehir edilen ve bu hizmeti için imhal edilip muvaffakıyet gören nev-i benî Âdem var. Ve madem bu mahiyetteki nev-i benî Âdem, mizaç ve hilkat itibarıyla gayet zayıf ve âciz ve gayet acz ve fakrıyla beraber, hadsiz ihtiyacatı ve teellümatı olduğu hâlde, bütün bütün kuvvetinin ve ihtiyârının fevkinde olarak, koca küre-i arzı o nev-i insana lüzumu bulunan her nevi madenlere mahzen ve her nevi taamlara ambar ve nev-i insanın hoşuna gidecek her çeşit mallara bir dükkân suretine getiren, gayet kuvvetli ve hikmetli ve şefkatli bir Mutasarrıf var ki, böyle nev-i insana bakıyor, besliyor, istediğini veriyor.

Gençlik Rehberi, s. 113

LÛ­GAT­ÇE:

envâ-ı zevi’l-hayat: canlı türleri, çeşit çeşit canlılar.

hendese: mühendislik.

imhal: mühlet/süre verme, erteleme.

kesret-i mahlûkat: yaratılmışların çokluğu.

masnuat: sanatlı yapılmış eserler.

meşher: teşhir yeri, sergi.

nazar-ı istihsan: beğenerek bakma.

nev-i benî Âdem: Ademoğlu, insan.

Sâni-i Âlem: âlemi sanatlı şekilde yaratan Allah.

sebeb-i hilkat: yaratılış sebebi.

taam: yiyecek.

teshir: boyun eğdirme, itaat ettirme.

zevi’l-ervah: ruh sahipleri.

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