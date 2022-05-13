"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 MAYIS 2022 CUMA - YIL: 53

Risale-i Nur’un esası, mayası, temeli, ruhu, hakikati...

Risale-i Nur'dan
13 Mayıs 2022, Cuma
Kardeşlerim!

Bugünlerde biri Risaletü’n-Nur Talebelerine, diğeri bana ait iki mesele ihtar edildi. Ehemmiyetine binaen yazıyorum.

Birinci Mesele: Birinci Şuâda, iki üç ayetin işârâtında Risaletü’n-Nur’un sadık talebeleri imanla kabre gireceklerine ve ehl-i Cennet olacaklarına dair kudsî bir müjde ve kuvvetli bir beşaret bulunduğu gösterilmiştir. Fakat bu pek büyük meseleye ve çok kıymettar işarete tam kuvvet verecek bir delil ister diye beklerdim, çoktan beri muntazırdım. Lillâhilhamd, iki emare birden kalbime geldi.

Birinci Emare: İman-ı tahkikî, ilme’l-yakinden hakka’l-yakine yakınlaştıkça, daha selbedilmeyeceğine ehl-i keşif ve tahkik hükmetmişler ve demişler ki: “Sekerat vaktinde, şeytan, vesvesesiyle ancak akla şüpheler verip tereddüde düşürebilir.” Bu nevi iman-ı tahkikî ise yalnız akılda durmuyor. Belki hem kalbe hem ruha hem sırra hem öyle letaife sirayet ediyor, kökleşiyor ki şeytanın eli o yerlere yetişemiyor. Öylelerin imanı zevalden mahfuz kalıyor.

Bu iman-ı tahkikînin vusulüne vesile olan bir yolu, velâyet-i kâmile ile keşif ve şuhud ile hakikate yetişmektir. Bu yol ehass-ı havassa mahsustur, iman-ı şuhudîdir. İkinci yol, iman-ı bilgayb cihetinde sırr-ı vahyin feyziyle, bürhânî ve Kur’ânî bir tarzda akıl ve kalbin imtizacıyla hakka’l-yakin derecesinde bir kuvvetle zaruret ve bedahet derecesine gelen bir ilme’l-yakin ile hakaik-ı imaniyeyi tasdik etmektir. Bu ikinci yol Risaletü’n-Nur’un esası, mayası, temeli, ruhu, hakikati olduğunu has talebeleri görüyorlar. Başkalar dahi insafla baksa, Risaletü’n-Nur hakaik-ı imaniyeye muhalif olan yolları gayr-i mümkün ve muhal ve mümteni derecesinde gösterdiğini görecekler.

İkinci Emare: Risaletü’n-Nur’un sadık şakirdleri, hüsn-ü akıbetlerine ve iman-ı kâmil kazanmalarına o derece kesretli ve makbul ve samimî dualar oluyor ki o duaların içinde hiçbiri kabul olmamasına akıl imkân veremiyor.

Ezcümle, Risaletü’n-Nur’un bir hâdimi ve bir tek şakirdi, yirmi dört saatte, Risaletü’n-Nur talebelerinin hüsn-ü akıbetlerine ve saadet-i ebediyeye mazhar olmalarına yüz defa Risaletü’n-Nur talebelerine ettiği duaları içinde hiç olmazsa yirmi otuz defa selâmet-i imanlarına ve hususî hüsn-ü akıbetlerine ve imanla kabre girmelerine aynı duayı en ziyade kabule medar olan şerâit içinde ediyor.

Hem Risaletü’n-Nur’un talebeleri bu zamanda, her cihetten ziyade hücuma maruz olan iman hususunda birbirine selâmet-i iman hakkındaki samimî, masum lisanlarıyla dualarının yekûnu öyle bir kuvvettedir ki rahmet ve hikmet onun reddine müsaade etmezler. Faraza, mecmuu itibarıyla reddedilse, tek bir tane onların içinde kabul olunsa, yine her biri selâmet-i iman ile kabre gireceğine kâfi geliyor. Çünkü her bir dua umuma bakar.

Kastamonu Lahikası, 12. mektup, s. 41

LÛ­GAT­ÇE:

bürhânî: bürhana, delil ve ispata dayanarak.

hakaik-ı imaniye: iman hakikatleri.

hakka’l-yakin: bizzat yaşamak suretiyle, kesin olarak ve en yüksek seviyede bilme.

ilme’l-yakin: ilim yoluyla kesin olarak bilme.

iman-ı bilgayb: gayba, görünmeyene inanmak.

imtizac: bileşik hale gelme, kaynaşma.

Okunma Sayısı: 124
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Süt zamlarında Avrupa’yı 9’a katladık

    Yeni Asya demokrat geleneği destekledi

    Faiz batağı derinleşiyor

    Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması yapıldı

    Kudüs’ün kızının katline tepki yağıyor

    Kararı “görevli” mahkemeler verecek

    Sığınmacıları Meclis’te görüşelim

    Bir aile daha Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katıldı

    İsrail tarafından öldürülen Al-Jazeera Muhabiri yarın defnedilecek

    İlk defa paylaşıldı - Güneş'ten 4 milyon kat büyük...

    UNICEF yetkilisi Omar Abdi: Ukrayna'da son bir ayda 100 çocuk öldü

    Havan saldırısının ardından Suriye’nin kuzeyindeki terör hedefleri vuruldu

    Karkamış saldırısıyla ilgili MSB'den açıklama

    Tahliye edilen Metin Gürcan hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı

    Canan Kaftancıoğlu'nun hapis cezası Yargıtay tarafından onandı

    Son yarım asrın en sıcak 5. nisan ayını yaşadık

    Salgın sebebiyle ABD'de 1 milyon kişi öldü

    Almanya KRV Eyaleti Başbakanı: Türkler bizim için büyük bir zenginlik

    BM: Bir zamanlar dört başı mamur Mariupol şehri, şu an harabeye dönmüş durumda

    Saakaşvili hastaneye kaldırıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Bir grup diğerinin hakkına tecavüz ederse...”
    Genel

    Yeni Asya demokrat geleneği destekledi
    Genel

    Süt zamlarında Avrupa’yı 9’a katladık
    Şükrü BULUT

    Almanya’nın Kuzey Ren Eyaletinde seçim var
    Süleyman KÖSMENE

    Kul daralmayınca hızır yetişmez
    Genel

    Sığınmacıları Meclis’te görüşelim
    Genel

    Kararı “görevli” mahkemeler verecek
    Faruk ÇAKIR

    Ahiretteki mülâkatı düşünün!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ürgüplü Kabinesi “muhtıra hatırına” veto edildi
    Ali FERŞADOĞLU

    “Ben akıllı tüccarım!”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.