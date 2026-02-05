"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE - YIL: 56

Peygamber kıssalarının gayesi...

Ahmet ÖZDEMİR
05 Şubat 2026, Perşembe
Kur’ân-ı Kerîm’de pek çok peygamber kıssası anlatılır. Bunlar niçin anlatılır?

Kur’ân kıssalarının en önemli maksatları arasında şunları sıralayabiliriz:

1. İman esaslarını ispat etmek ve açıklamak.

2. Vahiy ve peygamberliği ispat etmek.

Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz ümmî idi. Yani bildiğimiz gibi okuma ve yazma bilmiyordu. Onun Yahudî ve Hıristiyan din adamlarıyla oturup konuştuğu da görülmemiştir. Buna rağmen Kur’ân-ı Kerîm’de Yahudî ve Hıristiyanları şaşırtan kıssalar nazil olmuştur. Meselâ, Hz. İbrahim (as), Hz. Yusuf (as), Hz. Musa (as) ve Hz. İsa (as) kıssalarında olduğu gibi son derece derin ve ince konular beyan edilmiştir. Bunların Kur’ân’da açıklanması, onun vahiy olduğuna delalet eder. Kur’ân bazı kıssaların başında veya sonunda bu gayeleri gayet açık şekilde ifade eder. Meselâ şu ayete bir bakalım:

“Sen ise ey Resulüm, Mûsa’ya emrimizi vahyettiğimiz sırada sen o vâdinin batı tarafında bulunmuyordun. O devirde olup bitenlere şahit olanlardan da değildin. Bilâkis, Biz onlarla senin aranızda birçok nesiller yarattık ve onlardan sonra birçok çağlar geçip gitti. Sen Medyen halkı arasında oturmuş da, ayetlerimizi onlardan okuyarak öğrenmiş de değilsin. Fakat seni resul olarak Biz gönderdik ve bunları Biz vahyettik de o sebeple biliyorsun. Hem Biz Mûsa’ya seslendiğimiz zaman sen dağın yanında da değildin, fakat düşünüp ders alsınlar diye, daha önce kendilerini uyarmak üzere peygamber gelmemiş olan bir halkı uyarıp aydınlatman için, Rabbin tarafından bir rahmet eseri olarak seni resul yapıp orada cereyan eden şeyleri sana bildirdik.”1

3. Hz. Adem’den (as) Resul-i Ekrem’e (asm) kadar dinin Allah’tan geldiğinin, bütün  inananların bir ümmet olduğunun ve Allah’ın hepsinin Rabbi olduğunu bildirmek.

4. Allah’ın peygamberlerine ve ümmetlerine ihsan ettiği nimetleri açıklamak.

5. İnsanoğlunu, amansız düşmanı olan şeytana karşı uyarmak. Meselâ bu konuda şu ayete bakalım:

“Ey insanlar! Yeryüzündeki helâl ve temiz nimetlerden yiyin. Şeytanın izini takip etmeyin. Şüphesiz ki o sizin için apaçık bir düşmandır. O sizi ancak kötülüğe, fuhşa ve hayâsızlığa ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemeye teşvik eder.” 2

6. Resul-i Ekrem’i (asm) desteklemek ve bütün müminlerin ruhlarına teselli vermek.

7.  İnsanların olgunlaştırılmasında ve terbiye edilmesinde katkıda bulunmak.

Kıssaların hikmetleri elbette bunlarla sınırlı değildir. Akla kapı açmaya çalıştık.

Dipnotlar:

1- Kasas Suresi: 44-46.

2- Bakara Suresi: 168-169.

Okunma Sayısı: 139
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'İstatistik hatası değil, bilerek kötülük' - 'Enflasyon yine soframızdan çaldı'

    Avrupa Birliği çöküyor mu?

    Epstein vakası ve manevî buhran

    Bursa Büyükşehir Belediyesinin Venizelos aşkı

    Ateşkesin başından beri 500 kişi öldü

    Suriye-YPG anlaşmasında yeni adımlar atıldı

    Şam ordusu Haseke’de

    Refah’ta geçişler başladı

    7 şehir için çok kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı!

    Diplomasi kazansın

    İspanya Endülüs'de yağış için "kırmızı alarm" verildi

    ABD, Nijerya'ya askeri ekip gönderdi

    Guterres: Gazze, Filistin Devleti'nin ayrılmaz bir parçasıdır

    'Ruslar bir kez daha Amerika'nın çabalarını hiçe saydı'

    İspanya da 16 yaşın altına sosyal paylaşım ağlarını yasaklayacak

    'Şu anda İran'la müzakere ediyoruz'

    Egzoz emisyon ölçümünü ihmal etmeyin!

    Enflasyon oyunları: Aralık: 0,89 - Ocak: 4,84

    “Rakamlarda ahlâk sorunu var”

    En Çok Okunanlar

    Genel

    'İstatistik hatası değil, bilerek kötülük' - 'Enflasyon yine soframızdan çaldı'
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.