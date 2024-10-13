"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 EKİM 2024 PAZAR - YIL: 55

Bediüzzaman eserleriyle halkı aydınlattı

13 Ekim 2024, Pazar 13:52
ISPARTA’DA YAŞAYAN YAZAR VE ŞAİR ZEKİ ÇELİK, YENİ ASYA’YA KONUŞTU: “BEDİÜZZAMAN SAİD NURSÎ, BU TOPRAKLARDA İMAN DAVASINI ANLATMIŞ, ESERLERİYLE HALKI AYDINLATMIŞ BÜYÜK BİR ALİMDİR.”

RÖPORTAJ: SELAHATTİN EKİNCİ

Selahattin Ekinci: Sayın Zeki Çelik, Isparta deyince aklımıza iki önemli isim geliyor. Birisi Bediüzzaman Said Nursî, diğeri ise Süleyman Demirel. Siz de Isparta’yı tanıyan biri olarak, bize onların hayatlarından bahsedebilir misiniz?

Zeki Çelik: Tabiî, seve seve. Ispartalı olmakla her zaman gurur duydum. Isparta’nın, hem maddî hem de manevî açıdan Türkiye için önemli katkıları olmuş şahsiyetleri barındırdığını düşünüyorum. İki önemli değerimizden biri Bediüzzaman Said Nursî, diğeri ise Süleyman Demirel. Bu iki isim, Isparta’nın geçmişinde derin izler bıraktılar.

Selahattin Ekinci: Önce Süleyman Demirel’den bahsedelim. Cumhurbaşkanlığı yapmış, Türkiye’nin önemli siyasetçilerinden biri. Onunla ilgili kişisel anılarınız var mı?

Zeki Çelik: Evet, Süleyman Demirel’le şahsi olarak tanışmıştım. Onunla camide yan yana namaz kılmıştık. O kadar mütevazı bir insandı ki; bugün bir cumhurbaşkanıyla yan yana duruyorum ama o kadar rahat ve insan canlısıydı. Isparta’mızın büyük bir değeriydi.

Selahattin Ekinci: Sizce Demirel nasıl bir liderdi?

Zeki Çelik: Demirel, sadece politik bir lider değil, aynı zamanda büyük bir demokrat ve mütevazı bir insandı. Mesela, 2002 yılında Türk Dünyası Şairler ve Yazarlar toplantısı için Isparta’ya geldiğimde, Şevket Demirel’e misafirlerimize otel ayarlayıp ayarlayamayacağını sordum. Sağ olsun, hemen bir çek yazdı ve tüm masrafları karşılayacağını söyledi. Bu, hem onun hem de Süleyman Demirel’in ne kadar cömert insanlar olduğunu gösteriyor. Demokrasiye ve halkına olan sevgisi tartışılmazdı.

Selahattin Ekinci: Peki ya Bediüzzaman Said Nursî? Isparta, onun eserlerine ve yaşamına ev sahipliği yapmış bir şehir. Onunla ilgili düşünceleriniz neler?

Zeki Çelik: Bediüzzaman, Türkiye’nin maneviyatını şekillen-diren önemli bir şahsiyettir. Isparta’da, Barla’da uzun yıllar kaldı, Risale-i Nur eserlerini burada kaleme aldı. O dönemde matbaa yoktu; eserleri el yazması olarak çoğaltılıyordu. Isparta halkı onu bağrına bastı. Bediüzzaman, imanla ilgili meselelerde milletin yolunu aydınlatan bir rehberdi. O, Osmanlı’nın bâkiyesi olan bu toprakların ruhaniyetini derinlemesine yaşayan ve yaşatan bir insandı.

Selahattin Ekinci: Onun Isparta’daki etkisi hâlen devam ediyor diyebilir miyiz?

Zeki Çelik: Kesinlikle. Bugün Isparta’da hâlâ onun eserleri okunuyor, maneviyatı canlı tutuluyor. Isparta’nın ruhanî yönü çok güçlüdür; burada üretilen güllerin kokusu bile sanki Peygamber (asm) kokusunu anımsatıyor. Bediüzzaman da bu manevî atmosfere katkıda bulunan büyük şahsiyetlerden biridir.

Selahattin Ekinci: Son olarak, her iki değerli şahsiyet hakkında düşüncelerinizi nasıl özetlersiniz?

Zeki Çelik: Bediüzzaman Said Nursî, bu topraklarda iman davasını anlatmış, eserleriyle halkı aydınlatmış büyük bir âlimdir. Süleyman Demirel ise Isparta’dan çıkıp Türkiye siyasetine damga vurmuş bir liderdir. Demokrasiyi, insan haklarını savunan ve bu uğurda çok büyük zorluklarla mücadele eden bir devlet adamıydı. Her iki isim de Isparta’nın ve Türkiye’nin gururudur.

Bu röportajla birlikte, Süleyman Demirel ve Bediüzzaman Said Nursî’nin hem kişisel hem de toplumsal yönlerini ortaya koymuş olduk. Bu iki önemli şahsiyet, Isparta’nın ve Türkiye’nin tarihinde unutulmaz izler bırakmışlardır.

Okunma Sayısı: 76
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mısır'daki tren kazasında 20 kişi yaralandı

    Lübnan'dan Suriye'ye göç edenlerin sayısı yarım milyona yaklaştı

    Milli Takım İzlanda ile karşılaşacak

    Gazze de ve Lübnan da yoğun saldırı altında!

    İsrail Gazze’deki soykırımı saklıyor

    Türk-İş: Dayanma gücümüz kalmadı

    Gazze’nin kuzeyinde ambulanslar hizmet veremiyor

    Suç örgütleri çocuklara bir ‘tık’ kadar yakın

    Milletin gündemini konuşamayan bir Türkiye var

    Gelir uçurumu 14.5 kat büyüdü

    104 ülkeden İsrail'e karşı Guterres’e destek

    Silah sayısı 10 yılda 10 kat arttı

    Toplumsal olaylar ruh sağlığını etkiliyor

    İsrail, tıbbi malzeme ve gıda girişini engelliyor

    Ortadoğu'da uzun bir süre barış zor

    Meclis, kadına yönelik şiddeti araştıracak

    70 bin 835 TL kazanmıyorsanız yoksulsunuz

    Kiralarda yükseliş devam etti

    Kokarca istilası kontrolden çıktı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu hizmet ortada kalmaz
    Risale-i Nur'dan

    Beşer, elbette dinsiz, başıboş yaşamaz ve olamaz
    Genel

    Milletin gündemini konuşamayan bir Türkiye var
    Ahmet BATTAL

    Yargıtay’a yapay zekâdan dersler
    Genel

    İsrail Gazze’deki soykırımı saklıyor
    Sami CEBECİ

    İslâm Birliği ve İran’ın durumu
    İbrahim ERSOYLU

    Dindar kimlikli siyasîler ve Kemalizm
    Faruk ÇAKIR

    Tehlike uyarısı
    Mehmet KARA

    Yeni bir “çözüm süreci” mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.