Esas maksadım Bediüzzaman’ı tanıtmak

YENİ ASYA YÖNETİM KURULU ESKİ BAŞKANI RESSAM İSMAİL ÖZDEMİR “NUR MENZİLLERİ”Nİ TABLOLAŞTIRDI. Özdemir’in eserleri 27 Mart’ta İstanbul’da düzenlenecek Bediüzzaman Panelinde sergilenecek.

MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ - RÖPORTAJ

Aziz Üstad’ımıza mekan ve makam olmuş, bu vesileylede Nur Menzili senasına mazhar olan yerleşim birimlerini hünerli ve bir o kadarda usta çizgileriyle nazarlara getiren gazetemizin eski yönetim kurulu başkanı ve bir Bediüzzaman ressamı olan, İsmail Özdemir Beye Nurlu çalışmalarıyla alakalı bazı sorular tevcih ettik.

Gazetemizin Yönetim Kurulu başkanlığını yaptığınızdan dolayı, câmiamız sizi tanıyor olsa da kendinizi kısaca tanıtır mısınız?

Doğma, büyüme Düzceliyim. Endüstri Meslek Lisesinden mezun oldum. Vatan Mimarlık Mühendislik’e yazıldım, fakat gidemedim. Kardeşimin vefatı ile ticaret hayatına atıldım. Bilahare seri üretim yemek fabrikası işletmesini kurdum. 17 sene sonra Kdz. Ereğli’de sac ticaretine başladım. Şu anda iş hayatımız üç sektörde devam etmektedir.

Bir iş adamı olmanızın yanında, sizi resim sanatçısı olarak da görmekteyiz. Bu hususlarda bilgilendirir misiniz?

Nurları tanıdığım 1969 yılında yağlıboya tabela ve resim çalışmaları yapıyordum. Yani 50 yılı aşkın amatörce yağlıboya tablolar yaptım, çevreme hediye ettim. Bediüzzaman sergisi tabiî ki hizmet amaçlı bir çalışma. Kur’an’ın bu asırdaki bir mucizesi olan Risale-i Nurlar, hayatımıza değer katmıştır, Rabb’imize şükür, maksadımız bu yolla Risaleleri ve Üstadı da değişik kesimlere tanıtmak arzusudur.

Bediüzzaman’la alâkalı şimdiye kadar kaç tablo yaptınız? Bu mekânları gezip gördünüz mü, bu çalışmalarınızda yardım aldınız mı?

Bediüzzamanla ilgili 100’den fazla resim yaptım. Tabloya konu olan mekânların bir kısmını gördüm, bazı tablolarımı da resim ve fotoğraflardan çizdim. Çalışmalarımı, fikirlerine başvurduğum sanatçı ve dostlarımın tenkit ve tavsiyelerini de dikkate alarak sürdürdüm. Bir ressam kızımız da bu hususta Bediüzzaman’ın 40x60 bir portresini yaparak katkıda bulunmuştur. Arzumuz, bu çalışmaları bir albüm tarzına getirip hizmete sunmaktır. Albüm yazıları, araştırma merkezimizin uhdesinde bir heyet tarafından hazırlanmakta. İnşallah neşretmeyi planlıyoruz. Albümden önce 27 Mart 2022’de yapılacak panelde resim sergisinde temâşaya sunulacak inşâallah.

Bu çalışmalarınızda bir takım sıkıntılar yaşıyor musunuz?

Zahmetsiz rahmet olmaz. Tabiî bazı zorluklar olacak. Hem destek veren ekibimiz hem de mazhar olduğumuz manevî himmet, en büyük yardımcımız…

“Sanat ne içindir” desem…?

Resim atölyemde aynı zamanda resim öğretmeni olan ressam arkadaşım, bu soruyu bana tevcih etti: “Sanat niçin icra edilir?” Ben de “Sanat Hak için yapılır. Çünkü bu istidatı O vermiştir. O’nun yolunda harcanması gerekir” demiştim.

Refet Kavukcu Ağabeyin atölyesini gördünüz mü?

Evet. İki sefer kendisini ve atölyesini ziyaret ettim. İlk ziyaretim 2015 yılında idi, o zaman beni teşvik etti. Onunla sohbet esnasında portre yapmadığımı ifade ettim. Tablolarından çok etkilenmiştim. Beraber fotoğraflar çektirmiştik. Bilahare birkaç dersanelerimize Katran Ağacı resimleri yaptım. İbrahim Özdabak bunlardan birisini gördüğünde bana Üstad’ın Barla’ya ilk geldiği zamanki resmi gönderdi ve “Bunu yapar mısın” dedi. Ben de “yaparım” dedim ve ondan sonrasında “Nur menzilleri serisi yapalım” dedik. Araya pandemi girdi ve sizin teklifinizle albüm kararı çıktı. Bu arada Refet Ağabeyi aradım “Senin resimlerinden röprodüksiyon yapmak istiyorum“ dedim. O da “Bu işten kazanç sağlamazsan yap” dedi. Ben de “Bu yaptıklarımı gazeteme bağışlıyorum” dedim. Vefatından birkaç ay önce evinde yine okuma programı sonrasında grup olarak ziyaret etmiştik. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun inşaallah.

27 Mart’ta Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde düzenlenecek 15. Risale-i Nur Kongresi’nde açılacak sergide resimlerinizi sergileyeceksiniz. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Hz. Bediüzzaman’a perde olmadan, hakikatlerinin ve şahsının tanıtılmasına katkı sağlayabilmek amacımızdır. Zira hakkında toplumun bilgisi çok yetersiz ve bu hususta asılsız, menfî yayın yapan medyada araştırmadan ya tembellikten veya kasıtlı yayın yapıyorlar. Kamuoyuna doğru bilgileri ve malûmatları duyurmak istiyoruz.

Gazetemiz ve okuyucuları ile alâkalı söylemek istediğiniz bir şey olur mu?

Gazetemiz şahs-ı manevînin bir malıdır. Biz de o havuz içinde buzunu eritmiş bahtiyarlardan olmak istiyoruz.

Çalışmalarınızın muvaffakiyetle devam etmesini diliyoruz, teşekkürler.

Ben de teşekkür ederim. Cenâb-ı Hak sizleri ve bizleri hizmette dâim eylesin.