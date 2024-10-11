Gayemiz Risale-i Nurlar'ı bütün insanlığa ulaştırmak

YURT DIŞI HİZMETLER BİRİMİ (YUHİB) SEKRETERİ TARIK SÖYLEMEZOĞLU YENİ ASYA’NIN SORULARINI CEVAPLANDIRIRKEN; “VAZİFEMİZ VE GAYEMİZ İMAN VE KUR’ÂN HAKİKATLERİNİ DERS VEREN RİSALE-İ NURLAR’I BÜTÜN İNSANLIĞA ULAŞTIRMAKTIR.” DEDİ.

Erhan AKKAYA - ANKARA

Takdim

Savaşlar, çatışmalar, katliamlar, zulümler ve cinayetler… Son yıllarda yaşadığımız ve şahid olduğumuz elîm hâdiseler, dünya ve insanlığın büyük bir buhran içinde olduğunu gözler önüne seriyor. Dalâlet ve sefalet girdabında çırpınan insanlık, bir kurtarıcı arayışında. Kalplerin yavaş yavaş karanlığa gark olduğu bu dönemde, insanlığın en derin ihtiyaçlarından biri olan iman hakikatleri, her zamankinden daha fazla önem kazanıyor.

Bu noktada, yalnızca Türkiye’de değil, tüm dünyada insanların ihtiyaç duyduğu iman ve Kur’ân hakikatlerini ders veren eserler olan Risale-i Nur’un ehemmiyeti bugünlerde daha iyi anlaşılıyor. Her iki dünya saadetini kazandıran; adaleti, merhameti, asayişi tesis ve temin eden bu eserlerin farklı milletlerden insanlara ulaştırılması son derece önem arzediyor.

Bu konuda öncelikle Nur talebelerine ve diğer ehl-i imana büyük görev düşüyor. Nurları muhtaçlara ulaştırmaya kendini adayıp gayret gösterenler olsa da bu şahs-ı manevî asrında daha organize ve planlı hareket etmenin daha güzel neticelere vesile olacağı gayet açık.

İşte, Yurt Dışı Hizmetler Birimi (YUHİB), bu gayeyi gerçekleştirmek amacıyla, Risale-i Nur’un farklı dillere tercümesi ve dünya genelinde neşredilmesi için faaliyetler yürütüyor. YUHİB, Risale-i Nur’un cihanşümûl mesajını farklı milletlerden insanları bu hakikatlerle buluşturmaya gayret etmektedir.

YUHİB Sekreteri Tarık Söylemezoğlu ile yaptığımız bu röportajda, hem bugüne kadar yürütülen faaliyetleri hem de gelecekteki hedefleri ele aldık. Söylemezoğlu, bu yolda sürdürülen çabaları anlattı ve okuyucularımızı YUHİB’in faliyetlerine destek olmaya davet etti.

Kendinizi tanıtır mısınız?

Ben Tarık Söylemezoğlu, 1969 yılında doğdum. 1993 yılında ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldum. 1994 yılından bu yana İstanbul’da yaşamaktayım. TÜBİTAK ve İBB’nin çeşitli birimlerinde bilgi teknolojileri konularında uzman ve yönetici olarak 30 yıl çalıştıktan sonra geçen yıl emekli oldum. 2023 Mayıs ayından bu yana YUHİB Sekreterliği görevini ifa etmekteyim.

YUHİB hakkında bilgi verir misiniz? Ne zaman, neden kuruldu; amacı nedir?

YUHİB, Yurt Dışı Hizmetleri Birimi ifadesinin kısaltması. YUHİB’in çekirdeği 2008 yılında atıldı ve 2012 yılında bir hizmet birimi olarak faaliyetlerine başladı.

Aslında yurt dışı hizmetleri ve yabancı dilde yayın çalışmaları daha öncesinde de vardı. Hatta biliyorsunuz Tarihçe-i Hayat’ta, Risale-i Nur ve Hariç Memleketler diye bir kısım var. Yani bu hizmetler Risale-i Nurların neşri ile beraber başlamış. YUHİB kurulmadan önce de zaman zaman bir araya gelerek bu konular müzakere ediliyordu. YUHİB’in kurulması ile beraber daha kurumsal ve düzenli çalışmalar yapılmaya başlandı.

YUHİB yurt dışı hizmetlerindeki gerekli koordinasyonu sağlamak, tercüme çalışmalarında bulunmak, yurt dışı ziyaretleri yapmak, yurt dışında okuma programları düzenlemek, yurt dışına gidecek öğrencilere yardımcı olmak ve yurt dışından gelen yabancı misafirlerle ilgilenme gibi konular diyebiliriz.

YUHİB’in faaliyetlerinden bahseder misiniz?

YUHİB, faaliyetlerini bir heyet vasıtasıyla istişare ile gerçekleştiriyor. Bu heyette hem yurtdışında (Avrupa, Avustralya gibi) yaşayan, hem de Türkiye’de yaşayıp bu hizmetlerle ilgilenen arkadaşlarımız var. Bu heyetimiz yılda iki kez yüz yüze, iki kez de uzaktan(çevrimiçi) olmak üzere dört kez toplanıyor. Her toplantıda bir önceki kararlar gözden geçirilir ve yapılacak işlerle ilgili yeni kararlar alınır. Tercüme çalışmaları, yabancı dilde web sitesi çalışmaları, yabancı dildeki kitaplarımızın dijitalleştirilmesi, yabancı dilde Risale-i Nur dersleri ve yabancı ülke ziyaretleri, yabancı ülkeden gelen misafirlerle ilgilenme gibi faaliyetlerimiz olmaktadır.

YUHİB tercüme faaliyetlerinde de bulunuyor. Yabancı dillere tercüme edilen eserlerden/Risalelerden bahseder misiniz? Bunları kimler tercüme ediyor? Bu eserlerden alıp dağıtmak, sponsor olmak isteyenler kiminle irtibata geçmeli?

YUHİB’in ilk çalışması olarak, Kâzım Güleçyüz’ün Yeni Asya Neşriyat’ta çıkan İttihad-ı İslam kitabı İngilizce ve Arapçaya tercüme edildi. Bundan sonra özellikle Risale-i Nurlar’ın tercümesi konusunda çalışmalar başladı. İngilizce, Arapça, Fransızca ve Japonca Risale-i Nur tercümeleri yapıldı.

Arapça tercümeleri ilâhiyatçı-eğitimci İbrahim Ersoylu Hocamız yapıyor. Yapılan bu tercümeler bir heyet tarafından gözden geçiriliyor. İttihad-ı İslâm’dan başka Hastalar, Uhuvvet ve en son olarak da İhlas Risaleleri ve Arapça broşür basıldı.

Fransızca tercümeler, Fransa’da bulunan 5 hanım kardeşimizden oluşan bir heyet tarafından yapılıyor. Düzeltme ve tashih işlemleri de bu ekip tarafından yapılıyor. Şu âna kadar Fransızca broşür, Uhuvvet ve en son Tabiat Risaleleri tercüme edildi ve basıldı.

İngilizce Islamic Unity (İttihad-ı İslam) yanında Design and Order (Tasarım ve Düzen) adlı kâinattaki mahlûkata mana-yı harfîyle bakan, Allah’ın varlığını ve birliğini Risale-i Nur metoduyla izah ve ispat eden bir kitap Muhammed Effa tarafından hazırlandı.

Risale-i Nur’un farklı dillere tercümesi noktasında yapmış olduğumuz bazı çalışmalarımız var. Özellikle Risale-i Nur tercümeleri hem Risale-i Nur’a, hem Türkçe’ye ve tercüme edilecek dile hâkim olmayı gerektiriyor. Bu gerçekten hassas ve mesuliyetli bir konu, onun için tercümelerimizi belirlediğimiz kriterler çerçevesinde kalarak yapmaya gayret ediyoruz. Şu âna kadar yapılan çalışmalar bir çekirdek mesabesinde olup ileride yapılacak olan çalışmalar için örnek teşkil edecektir diye düşünüyoruz.

Ayrıca, 5 dilde Risale-i Nur ve Bediüzzaman Said Nursî hakkında broşürlerimiz mevcut. Bu broşürlerde kısaca Bediüzzaman Hazretlerinin biyografisi ve Risale-i Nurlar hakkında genel bir bilgi verildikten sonra bazı Risalelerin ve vecizelerin tercümeleri ve Külliyat’taki büyük kitaplar hakkında kısa bilgilendirme metinleri var. Mevcut broşürlerimiz İngilizce, Arapça, Fransızca, Rusça ve İspanyolca dillerinde. Diğer dillerde de yapmak için çalışmalarımız devam ediyor.

Japonca Tabiat Risalesi, Hatice ve Süleyman Demir tarafından tamamlandı. Kısa bir zaman içinde inşallah onu da bastırmayı düşünüyoruz. Ayrıca Avustralya’da Halil Bozkaya tarafından yapılan Münazarat eserinin tercümesinin de yakın zamanda bitmesini umuyoruz. Bunun yanında Almanya'da çalışan bir ekibimiz Ramazan Risalesini ve Münazarat'ı baskıya hazır hâle getirdiler. Şükür Risalesi ve Hastalar Risalesi'ni tercüme ettiler şu anda tetkik aşamasında; Tabiat Risalesi'nin tercümesi ise devam ediyor. Bu noktada hem Risale-i Nur’a hâkim hem ilgili yabancı dili iyi bilen tercüme yapabilecek ekip arkadaşlarına ihtiyacımız var.

YUHİB olarak tercümelerden başka ne tür faaliyetleriniz var?

İngilizce Risale-i Nur dersimiz var. Bu ders Yeni Asya Vakfı’nda yüz yüze yapılıyor. Aynı zamanda internet üzerinden de dünyanın her yerinden bu derse aktif katılma imkânı bulunuyor. Ayrıca İstanbul’da bir bölgede Arapça Risale-i Nur dersleri yapılmaktadır.

Kitap fuarlarına 13 adet yabancı dilde eserimizle katılmaya çalışıyoruz. Geçen yıl TÜYAP’ta yabancı misafirlere bu eserlerden hediye ettik. Diğer illerde düzenlenen fuarlarda da bu kitapların sergilenmesi lâzım.

Şu an bir web sitesi çalışmamız var (www.risaleinur-int.org). Şimdilik çeşitli dillerde Risale-i Nur hakkında bilgi, Bediüzzaman Said Nursi’nin biyografisi ve Risale-i Nur’dan bazı parçalar var. Broşürlerimiz buradan isteyen tarafından indirilebilecek.

Wikipedia’nın İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dilde yayın yapan web sitelerine bizim broşürlerimizi link olarak ekledik. Özellikle Fransızca ve İspanyolca ’da bu dillerde tek ciddi kaynak diyebilirim bizim linklerimiz. Rusça ve Arapça olanlara da bu eklemeyi yapmaya çalışıyoruz.

YUHİB’in birlikte çalıştığı, iş birliği yaptığı başka kuruluşlar var mı?

İstanbul’da faaliyetlerimizi ve toplantılarımızı Yeni Asya Vakfı’nda yapıyoruz. Özellikle yurt dışında Risale-i Nur hizmetleriyle meşgul olan Avustralya Nur Vakfı ve Avrupa Nur Cemaati ile zaten devamlı olarak irtibat hâlindeyiz. Her zaman değerli destekleriyle çalışmalarımıza katkıda bulunuyorlar. Zaten yurt dışında yaşayan arkadaşlarımızın bir kısmı YUHİB’in heyetinde yer almakta ve çalışmalarımıza iştirak etmektedir.

Ayrıca Risale-i Nur Enstitüsü ve Yeni Asya English (https://www.yeniasya.com.tr/english) sitesi ile de ortak çalışmalarımız oluyor.

YUHİB olarak geleceğe yönelik hedefleriniz nelerdir?

Hedefimiz, her şeyden önce bu hakikatleri tüm insanlığa ulaştırmaktır. Özellikle dünya genelinde yaygın olarak kullanılan dillerde, bütün Külliyat’ın tercümesini yapmayı amaçlıyoruz. Ayrıca bu hakikatlerin doğru anlaşılabilmesi için, önemli kavramların ve tartışma konusu olan meselelerin Risale-i Nur perspektifinden şerh edilip açıklanarak muhataplara uygun bir şekilde sunulması gerekiyor.

Basılı kitapların yanı sıra, dijital platformlarda hem kitap formatında yer almak hem de web sitelerini ve sosyal medya platformlarını aktif bir şekilde kullanarak Risale-i Nur’un mesajını daha geniş kitlelere ulaştırmak istiyoruz.

Faaliyetlerinize katılmak için ne gibi şartlarınız var? Katılmak isteyenlere neler söylemek istersiniz? İnsanlar size nasıl ulaşabilir?

Bizim faaliyetlerimiz tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır ve bu anlamlı çalışmalara katkı sunmak isteyen herkesi aramızda görmekten mutluluk duyarız. İstanbul’da, Yeni Asya Vakfı bünyesinde yürüttüğümüz bu faaliyetleri, geniş bir gönüllü topluluğunun desteğiyle gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Ancak günümüzde ulaşım ve iletişim imkânlarının hızla gelişmesiyle birlikte dünya adeta küçüldü. Artık bu hizmetlere katkıda bulunmak için fiziksel olarak bir arada olmamız şart değil; bir telefon ya da bilgisayar ile dünyanın herhangi bir yerinden rahatlıkla destek olabilirsiniz.

Özellikle tercüme, web sitesi tasarımı, site yönetimi ve sosyal medya hesaplarının etkin bir şekilde yürütülmesi konularında bize yardımcı olabilecek gönüllü arkadaşlar arıyoruz. Teknolojinin sunduğu fırsatları kullanarak bu hizmetlerin daha geniş kitlelere ulaşması adına, yetenekli ve hevesli herkesin katkılarını bekliyoruz.

Ayrıca yurtdışına gidip insanlara ulaşmak çok kolay olmasa da artık Türkiye’nin her yerinde üniversiteler var. Bu üniversitelerde okuyan çok sayıda yabancı öğrenci var. Bu öğrencilerle tanışmak, onlara yardımcı olmak ve onları Risale-i Nur hakikatleri ile tanıştırmak özellikle dil bilen arkadaşlarımızın bir vazifesidir. Çünkü bu hakikatler bütün insanlığın ihtiyacı olan cihanşümul hakikatlerdir. Bizim de vazifemiz iman ve Kur’ân hakikatlerini ders veren Risale-i Nurlar’ı bütün insanlığa ulaştırmaktır.

YUHİB İRTİBAT ADRESLERİ:

[email protected]

www.risaleinur-int.org