Malum olduğu üzere 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17’de 7.7 şiddetinde, merkez üssü Kahramanmaraş‘ın Pazarcık ilçesinde, keza saat 13.24’te 7.6 şiddetinde bu sefer de Elbistan merkezli ikinci bir deprem daha meydana geldi.

Büyük yıkımlara sebebiyet veren bu depremlerin yürek yakan etkileri ise ülke sınırlarını aşıyor. Büyük deprem felaketini yaşamışız. Yapılan tespitlere göre iki depremin toplam 120 megaton güç çıkışı ile bir enerji boşalması oluşmuştur

On ilimizde binlerce insan vefat etmiş, binlerce insan yaralanmış, binlerce bina yerle yeksan olmuş. Yaşadığımız bu acıyı tarif etmekte kelimeler kifayetsiz kalıyor, Allah bir daha böyle acı günleri göstermesin.

İnsan, hayatı boyunca pek çok sıkıntı, keder ve musibet ile karşılaşabilir, sonuçları ne olursa olsun başımıza gelen her olay, dünya imtihanının bir parçasıdır. Ömür dediğimiz sermaye, aslında imtihan için bize tanınan sınırlı süredir. Önemli olan, bu süreyi iman ve salih ameller ile geçirebilmektir. Nitekim Cenab-ı Allah (cc) Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyurmuş: “Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık ile; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele!” (Bakara Suresi 155. ayet meali)

İyi günlerimizde olduğu gibi, zor günlerimizde de Allah’a olan sevgimizden ve güvenimizden güç almalıyız. Yalnız bu var ki, zor sınavlar karşısında mü’min olarak öncelikli sorumluluğumuz, elimizden gelen bütün tedbirleri almaktır. Olaylara soğukkanlı ve metanetli yaklaşmak, çözüm için çaba sarf etmektir. Bir gün gelecek, yaşadığımız bu felakettin acısı nispeten unutulacak. Yeter ki afetzedelere şefkat elimizi uzatalım, yardımlaşma ve dayanışma günü bugündür. Bugün için seferber olalım.

Allah’ım! Bizleri, memleketimizi, bütün âlem-i İslâm’ı her türlü semavî ve arzî felaketlerden koru. Depremden vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa, enkaz altında kurtarmayı bekleyen kardeşlerimize de Allah sabır ve güç versin. Âmin…