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2 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Antalya notları

Rüstem GARZANLI
02 Şubat 2023, Perşembe
23 Ocak’ta, mevsim kış olduğu halde Diyarbakır’dan Antalya’ya gönül dostlarımın sıcak davetine icabet ettim.

Antalya’nın girişinden itibaren narenciye ağaçlarının yeşil yaprakları ve meyveleri, manen insanlara hoşamedi ediyorlar. Şehrin hemen girişinde beni karşılayan sevgili dostum Burhan Çelik ile kucaklaştıktan sonra onun evine gittik.

İlk fırsatta Antalya’nın kadim Nur talebelerinden Nejat Eren hocamı aradım: “Hocam ben Antalya’dayım; müsaitseniz sizi de aramızda görmek istiyoruz.” dedim. Tahminen yarım saat sonra Nejat hocamız, İbrahim İriboz ve bir grup üniversiteli kardeşimizle birlikte teşrif buyurdular. Burhan beyin narenciye bahçesinde karşılıklı oturup mekân sahibinin sıcak alâkasına nail olurken, bir tarafta da sohbetimiz devam etti. O sırada, “Cennet bahçesinde iskemleler üzerinde karşılıklı oturup dünya maceraları tahattur ederler.” ayet mealindeki âlemde kendimi tasavvur ettim desem, acaba hata etmiş olur muyum? 

Bir hafta Antalya’da kaldım, bu süre içinde dost ziyaretlerimiz çok yoğun geçti. Taziye, sünnet merasimi ve sivil toplum kurumu gibi yerlerde imanî ve içtimaî meseleleri izah etme fırsatı bulduk. Hepsinden daha önemli olan; Antalya hizmet mahallimizde biri Regaib Gecesi’nde, diğeri Cuma umumi dersinde ağabey ve kardeşlerimizle bir arada bulunmamız oldu.

Risale-i Nur okuma programı için Ankara’dan Antalya’daki hizmet merkezine gelen üniversite öğrencileri ile ayrıca sohbet etme imkânımız oldu. Antalya’da Ocak ayı içinde değişik tarihlerde iki grup halinde okuma programı icra edilmiş.

Öğrencilerin şahsi okumalarını pekiştirmek, münazaralı derslerde iman hakikatlerini anlamaya çalışmak, namaz tesbihatı ezberlemek gibi konular üzerinde yoğunlaşılmış. Programın sonlarına doğru öğrenci kardeşlerimizin halis ve samimi gayretleri her hallerinden müşahede ediliyordu. Bu sadakatin ve uhuvvetin bize de ayrıca heyecan verdiğini belirtmek isterim.

Risale-i Nur okuma programlarında zaman; sanıldığı gibi sabahtan akşama kadar okumayla ve münazaralı derslerle geçmiyor. İmanî ve içtimaî hizmetlere de zaman ayrılmaktadır. Antalya’da kaldığım süre içinde öğrenci kardeşlerimizle güzel sohbetlerimiz oldu. Sosyal etkinliklerde öğrenci kardeşlerimize mihmandarlık yapan Nejat hocamız okumaların ve müzakereli derslerin yanında, Antalya’nın tarihî güzellikleri olan şelaleleri öğrenci kardeşlerimize gösteriyordu. Bu gezi programından da öğrencilerin memnun kaldığı anlaşılıyor.

Pandemi döneminden sonra gençlerimizdeki heyecan bize ümit veriyor. Öğrenci kardeşlerimizin hizmette son derece gayretli olduklarını,  okuma programlarının öğrencilere şevk verdiğini siz değerli dostlarla paylaşmak istedim... Vesselam.

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