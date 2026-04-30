"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MAYIS 2026 CUMA - YIL: 57

Şenköy’de Berivânlar ve koyun sağımı

Rüstem GARZANLI
30 Nisan 2026, Perşembe
Bahar yine dağların omzuna usulca kondu, karın ağırlığıyla suskunlaşan yamaçlar, şimdi ince ince akan suların sesiyle uyanıyor toprak uzun bir uykudan kalkmış gibi nefes alıyor; otlar filizleniyor, çiçekler başını kaldırıyor.

İşte tam bu mevsimde Şenköy’de köyün kalbi yeniden atmaya başlar. Koyun sağımı, berivânların yolu yine çayıra ve dağlara düşer…

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte köyde bir hareketlilik olur. Güneş henüz doğmadan kalkılır, çünkü koyun sağımı sabrın ve düzenin işidir. Ağılların kapısı açıldığında koyunların meleyişi, sanki baharın gelişini selamlayan bir ezgi gibidir. Her koyunun bir huyu, bir alışkanlığı vardır. Berivânlar onları isim isim tanır. Sağım sadece bir iş değil, aynı zamanda bir bağdır. İnsan ile hayvan, emek ile bereket arasında kurulan sessiz bir bağ…

Berivânlar, bêrî’ye (sağıma) giderken sanki bir bayram, bir Nevruz şenliğine gider gibi rengârenk elbiseler giyer kültürel güzelliklerini baharın gülistanlarına yansıtırdı. Üzerlerinde canlı renkler ve sırma işlemler, günlük işlerini yaparken bile estetikten vazgeçmiyorlardı. Bêrîvanların sesi, koyun-kuzu sesi birbirine karışırdı. Çocukluk yıllarımdan hiç unutamadığım özlem duyduğum Bêrîvanların “Bêrî” günleri….

Bêrîvanlar, sırtlarında bakır güğümler, ellerinde sade ama ustalıkla kullanılan sağım taslarıyla koyunların arasına karışır. Dizlerinin üzerine çöküp sabırla sütü sağarken, yılların tecrübesi parmaklarına yansır. Süt, tasın içine düşerken çıkan o ritmik ses, köy hayatının en kadim musikilerinden biridir. Bu ses, emeğin sesi, alın terinin yankısıdır.

Bir yandan sağım yapılırken, diğer yandan Milân dağının serin rüzgârı yüzlere vururdu, uzaklarda kar sularının eridiği Şenköy’ün ovasına akarken, kuşların sesi bu tabloya eşlik ederdi. Bêrîvanlar bazen kendi aralarında türküler söyler, o türkülerde hasret vardır, sevda vardır, bazen de hayatın zorluğuna karşı bir direniş… Her türkü, bu toprakların hafızasından bir parçadır.

Sağılan sütler büyük kazanlara aktarılır. O sütler sonra yoğurda, peynire, tereyağına dönüşür, her biri ayrı bir emek, ayrı bir sabır ister. Özellikle peynir yapımı köyde büyükler küçükleri eğitir, hangi süt ne zaman kaynatılır ne kadar mayalanır, nasıl saklanır, bu bilgiler kitaplarda değil, hafızalarda yaşardı.

Eski köy hayatında zaman, şehirdeki gibi acele etmez gün, güneşin doğuşu ve batışıyla ölçülür. İnsanlar doğayla uyum içinde yaşar. Baharın gelişi sadece mevsim değişikliği değil, aynı zamanda bir umut, bir yenilenme demektir. Kışın zorluğu geride kalmış, hayat yeniden canlanmıştır.

Bêrîvanlar için bahar, hem yük hem de berekettir. Gün boyu süren emek, akşamın sessizliği yerini huzura bırakır. Gün batarken sürüler tekrar ağıllara döner. Yorgun ama huzurlu bir sessizlik çöker köye. Gökyüzü kızıl bir renge bürünürken, herkes yaptığı işin karşılığını kalbinde hisseder.

Bugün modern hayatın içinde bu sahneler giderek azalıyor. Ama hâlâ bazı dağ köylerinde, göçebe hayatını halen sürdüren (göçerler) bahar geldiğinde aynı ritim, aynı emek, aynı sadelik devam ediyor. Çünkü bu hayat, sadece bir geçim yolu değil bir kültür, bir kimlik, bir hatıradır.

Bahar her geldiğinde, dağların eteklerinde o eski hikâye yeniden yazılır. Koyunların sesi, Berivânların emeği ve toprağın bereketiyle… Özledim, Şenköy’ün o eski günlerini!

Okunma Sayısı: 638
  • HÇeşitcioğlu

    30.04.2026 05:46:19

    Bir adam Resûlullah’a (sas), "Ey Allah’ın Resûlü! Ben atları severim. Cennette at var mıdır?" diye sordu. Sevgili Peygamberimiz (sav) : "Cennete girersen sana kırmızı yakuttan iki kanatlı bir at getirilecek. Sen de o ata binecek ve dilediğin yere onunla uçup gideceksin." dedi. Bunun üzerine bir başkası gönlünden geçeni şöyle sordu: “Ey Allah"ın Resûlü! Cennette deve de var mıdır?” Allah Resûlü, dinleyenlerden her birinin zihinlerinden geçeni sormak istediğini fark etmiş olmalı ki bu soruya herkes için cevap mahiyetinde olan şu sözlerle karşılık verdi: “Allah seni cennete koyarsa canının çektiği ve gözüne hoş görünen her şey senin olacaktır.” Şenköy”ün berivanları da sürüleri de önümüzde demekki!

TBMM raporu: Çocuğa karşı şiddet ve zorbalık "milli güvenlik sorunu"

FIFA Kongresi'nde İsrailli temsilciyle tokalaşmayı reddetti

Azerbaycan, Avrupa Birliği'ne nota verdi

İşsiz sayısı 13 milyona yaklaştı

İngiliz medyası soykırımı perdeliyor

Çoğu emeklinin kurban kesmesi zor

Diploma artık işsizlikten korumuyor

Meclis’in itibarını yerle bir ettiniz

ABD’nin savaş kaybı 25 milyar $

Gıda enflasyonu tam gaz devam

Emniyet’e yeni müdür

"İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı bir korsanlık eylemidir"

Adana Kozan'da selde kaybolan kişinin cesedi bulundu

"İsrail güçlerinin filoya saldırması korsanlık"

Veri merkezi harcamaları 400 milyar doları aştı

Prof. Dr. Doğan Aydal toplumdaki söylentileri cevapladı: Bulutlarımız çalınıyor mu?

İsrail uluslararası sularda Sumud Filosu'na yine müdahale etti - Scotto: Bu tür şiddete müsamaha gösterilebilir mi?

Gençler ne işte, ne okulda

Adalet olmazsa devlet çöker - Özkaya kimlere mesaj verdi?

