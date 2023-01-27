"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 OCAK 2023 CUMA - YIL: 53

Şuhûr-u Selâsenizi tebrik ve tes’id ederiz

Rüstem GARZANLI
27 Ocak 2023, Cuma
İlahi rahmetin coştuğu Şuhûr-u Selâse’ye yani Üç Aylar’a girmiş bulunmaktayız. Birincisi Recep ayıdır ki; onun ilk Cuma gecesi, Leyle-i Regaib’dir. İkincisi Şaban ayı, üçüncüsü Ramazan-ı Şerif ayıdır.

Peygamberimiz (asm), Üç Aylar’a girdiğinde şöyle dua ederlerdi: “Allah’ım! Recep ve Şaban aylarını bize mübarek eyle ve bizi Ramazan’a kavuştur!” (Taberânî)

Üç Aylar, ahiret için çok kârlı ve kazançlı bir ticaret pazarıdır. Diğer vakitlerde hayır ve hasenatlara on sevap veriliyorsa; Recep, Şaban ve Ramazan aylarında gittikçe yükselen bir oranda kat kat fazla sevap verilir. Allah yolunda hayatını ve malını sarf edenlerin kârları birden bine çıkar, kâr içinde kâr ederler.

Bediüzzaman Hazretleri Şualar’da On Dördüncü Şua’da Üç Aylar için şöyle ifadeler kullanır: “Her hasenenin sevabı başka vakitte on ise, Receb-i Şerif’te yüzden geçer, Şâban-ı Muazzam’da üç yüzden ziyade ve Ramazan-ı Mübarek’te bine çıkar ve Cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadir’de otuz bine çıkar. Bu pek çok uhrevî faydaları kazandıran ticaret-i uhreviyenin bir kudsî pazarı ve ehl-i hakikat ve ibadet için mümtaz bir meşheri ve üç ayda seksen sene bir ömrü ehl-i imana temin…” ediyor. 

İşte Üç Aylar’ın ve bu aylardaki mübarek gecelerin büyük bir coşkunlukla ihya edilmesi bu bakımdan da önem kazanıyor. 

Böylece bütün mü’minler âhiret kazancına yöneliyor. Herkes Allah’ın rızası yolunda sonsuz bir yarışa giriyor. Ve oluşan manevî hava, bütün bir topluma huzur veriyor. Bu huzur havasından herkes derecesine göre istifade ediyor. 

Müslümanlar bu açılan âhiret pazarından gerektiği kadar manevî alışveriş ve ticaret yaparlar. Bu fırsat kaçırılmaz! Aynı imkânı tekrar ele geçirebilmek için bir yıl daha beklemek zorunda kalınıyor, o da ömür kifayet ederse…

Bu Üç Aylar’da yapılan ibadetler, okunan Kur’ânlar, Arş’a yükselen ihlâslı dualar, ilâhî rahmetin celbine; ayrıca günahların ve zulümlerin kirlettiği manevî havamızı da temizlemeye vesile olur İnşaallah. Şuhûr-u Selâsenizi tebrik ve tes’id ederiz.

Okunma Sayısı: 80
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    Adana kitap fuarı notları

    Tek yüzükten nereye?

    'Altılı Masa'nın 9 saatlik 11. toplantısından önemli mesajlar: Somut hedef, politika ve projeleri 9 ana başlıkta topladık

    Tatil için gelen Fransız Anthony, Müslüman olarak “Muhammed Mehdi” ismini aldı

    Eczacılar tükenme noktasına geldi

    Süt üreticisi iyice bezdi

    Tatilde çocukların bağışıklığını koruyun

    Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir Gölü’nde de kuraklık alarmı

    Meteoroloji: Yurt genelinde sıcaklık düşecek - İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'ya 'sel' uyarısı

    Ahmet Yener, Yüksek Seçim Kurulu başkanlığına seçildi

    İsveç'teki Müslümanlardan ve Yahudilerden, Kur'an'a saldırıya ortak tepki

    Ukrayna Genelkurmayı: Rusya bugün 55 füze fırlattı, 47’si imha edildi

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail'i şiddetle kınıyoruz

    İşgal, cinayet, katliam ve zulüm... İsrail güçleri Batı Şeria'daki 9 Filistinliyi daha öldürdü!

    Afyonkarahisar'da da su seviyesi "kritik" eşikte!

    AYM, HDP'nin başvurusunu reddetti

    Malavi'de kolera salgını alarmı: Ölenlerin sayısı 1002'ye yükseldi

    'Kur'an'a düşmanlık insanlığa düşmanlıktır' - 'Dağınıklık, İslam düşmanlarının pervasızca hareket etmesine sebep oluyor'

    Lübnan'daki liman patlamasıyla ilgili tutuklu kimse kalmadı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yeni Asya ''Fidanlık'' çıktı - ''Hür Nesillerin Gür Sesi''
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Provokasyonlara en iyi cevaplar yine Avrupa’dan
    İbrahim ERSOYLU

    Gerilimli seçim süreci
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Siyaset topuzu mu, Nur mu?
    İbrahim Aktaşcı

    Beni bu güzel havalar mahvetti
    M. Latif SALİHOĞLU

    Devlet-i Aliyye-i Osmaniye
    Faruk ÇAKIR

    Köy yangınlarına çare yok mu?
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyasi yol haritasını kim çizecek?
    Ahmet Cemil Çökren

    Tarık ve dirilme

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.