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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Yeni Asya 54. kuruluş yıl dönümü hayırlı olsun

Rüstem GARZANLI
23 Şubat 2023, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi 21 Şubat 1970 gününden bugüne kadar, “Asya’nın bahtının miftahı, meşveret ve şûrâdır” sloganı ile yayın hayatına devam etmiştir.

YENİ ASYA, “Hakkın hatırı âlîdir, hiçbir hatıra feda edilmez” düsturu ile hak ve özgürlükleri savunan; ihtilâllere, dayatmacı anlayışlara karşı çıkan ve haklının yanında olan ve en önemlisi Risale-i Nur’ların naşir-i efkârı olarak hayatını sürdüren bir yayın organıdır.

İnsan hak ve hürriyetlerinin, bireyin hakkının devlet için feda edilmemesi gerektiğini savunan, 53 seneden beri adalet ve demokrasi bayrağını gönderde tutan, “hakikattin gür sesi” YENİ ASYA’dır. 

Yarım asırlık bir Yeni Asya okuyucusu olarak müşahede ettiğim kadarıyla, gelene ağam gidene paşam demedi. Bugün de aynısını söyleyen ve yol haritasından sapmayan gazetedir YENİ ASYA.

Kalemiyle ve kelâmiyle demokrasi, hak ve hürriyet yolunda mücadele eden bir gazetedir YENİ ASYA. 

Her yazarı kendi sahasında birer muallim, birer eğitici. Bu inanç ile yarım asırdan beri Yeni Asya’yı misafir ve aziz bir dost olarak evimize aldık. Yeni Asya’yı, asırlık çınar ağacı gibi ayakta tutan işte bu inançtır.

Yeni Asya’nın misyonunu ve vizyonunu bilmek lazım.

İhlas, Zülfikar ve İttihad gazetelerinin devamı olarak yayın hayatını sürdüren Yeni Asya gazetemizin kurucu genel yayın müdürü ve başyazarı, rahmetli Mustafa Polat. Keza gazetenin imtiyaz sahibi rahmetli Mehmet Kutlular ve bu arada görev başında vefat eden Nur kahramanları... Bilvesile bugünlerde memleketimizin düçar olduğu deprem felaketinde vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara şifa, şu anda gazete işlerini deruhte eden tüm çalışanlara da sağlık ve selamet diliyorum.

54. kuruluş yıl dönümün hayırlı olsun, yolun ve bahtın açık olsun YENİ ASYAM!

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