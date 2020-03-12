"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 MART 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

İhlâslı olabilmek!

Sabahattin BOYACI
12 Mart 2020, Perşembe
İddialı bir ifade, ama çok-çok zor bir kazanım. Kolay olsa idi; “İnsanlar helâk oldu-âlimler müstesna. Âlimler de helâk oldu-ilmiyle amel edenler müstesna. Amel edenler de helâk oldu-ihlâs sahipleri müstesna. İhlâs sahiplerine gelince, onlar da pek büyük bir tehlike ile karşı karşıyadırlar” buyrulur muydu hiç?

Bu inanılmaz meseleyi birkaç yönden ele alabiliriz. Birincisi ihlâsı kazanmak, ikincisi ihlâslı olmayı devam ettirmek ve üçüncüsü de ihlâslı kalabilmek. Hatta daha da ötesi, ihlâslı ölebilmek. Üstadımız; “İhlâsı kazanmak çok mühimdir. Bir zerre ihlâslı amel, batmanlarla halis olmayana müreccahtır” diyerek bize çok önemli bir yol gösteriyor.

Bir ömür yerli yersiz, lüzumlu lüzumsuz çalışıp duruyoruz. Aklımızı kullansak ve Üstadımıza kulak versek kazancımız büyük olacak. Çünkü bir zerre ihlâslı amel işlesek, ki işleyebiliriz, o zaman hem yorulmayız ve hem de kimseyi incitmemiş oluruz. İhlâsı kazanmak için ise, öncelikle niyet şart. 

Diyeceksin ki; “Allah’ım beni ihlâslı kıldığın kullarından eyle. Çünkü ben bunu kendi irademle başaramam.”

Diyelim ki ihlâsı kazandın, peki ya devam ettiremezsen! İşte o zaman ihlâsı kazanma çabası boşa gidecek. Buna izin vermemeliyiz. Bundan itibaren büyük bir mücadele başlatıp ihlâsımızı muhafaza etmek gerekiyor. Tam bu anda 21. Lem’a’yı Üstadımızın tembihine kulak vererek EN AZ on beş günde bir okumalıyız.

Var sayalım ihlâsı kazandık ve ihlâslı yaşıyoruz. Bu sefer endişemiz daha da artıyor. Acaba bu hali devam ettirebilir miyim? Çünkü şeytan var, avenesi var ve en önemlisi de şeytanı daha çok dinleyen bir nefis var. Öyle bir an geliyor ki; “Sonu Cehennem de olsa” deyiveriyor. Zor vesselâm, ama imkânsız değil. Yine Allah’a sığınarak elimizi açarak; “Allah’ım beni ve bütün kardeşlerimizi ihlâslı olarak hizmette istihdam eyle, ihlâsımızı bozdurtma” diye sebat göstermeliyiz.

Yani demem o ki, ihlâsı, bozuk para gibi harcamayalım. Pireye kızıp yorgan yakmayalım. Her hareketimizin neticesini düşünelim. Hafız Ali Abiyi hatırlayalım ve himmetini isteyelim. Onun gibi Üstadımızın iltifatına lâyık olalım inşallah.

Allah bizleri kendi iradesiyle ihlâslı kılsın ve rızası dairesinde Risale-i Nur hizmetinde ihlâsla istihdam etsin. Nefis ve şeytanın şerrinden emin eylesin. Zındıkların bütün planlarını akim bırakıp tesanüdümüzü muhafaza etsin.  Âmin.

Okunma Sayısı: 156
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İtalya'da tüm ticari faaliyetler durdurulacak

    O teklifi geri çekin

    Paranoyaya çevirmeden tedbir alalım

    Kayıp mültecilerin dramı

    Ahmet’in bünyesi tedaviyi kaldırmıyor

    Tüketimle büyüme işsizliğe çare olamaz

    Küresel ticaret karantinada

    Hapiste hafız oldu

    Anadolu’da devam eden gelenek: ‘Tabutluk kilim’

    Trabzonspor averajla lider

    Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

    İtalya’da ‘corona’dan ölenlerin sayısı 827'ye yükseldi

    DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti

    Hollanda Büyükelçiliği'nden koronavirüse karşı 'kelle paça' önlemi

    Sabiha Gökçen'deki uçak kazasının ön raporu ortaya çıktı

    2016'dan bu yana Suriye'de 500'den fazla sağlık merkezi bombalandı

    Lufthansa, 23 bin uçuşunu iptal edecek

    Ali Babacan partisinin programını açıkladı

    3 Bakandan ortak 'koronavirüs' açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Koronavirüsün düşündürdükleri
    Ahmet BATTAL

    Yüreği yiyen ve yüreği atan yargı
    Mikail YAPRAK

    Müslüman papazın vasiyetnamesi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Krizlerin sebebi, “ya bendensin, ya hainsin!” zihniyetidir
    Genel

    Hapiste hafız oldu
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrasiyi hep 12’den vurdular
    Süleyman KÖSMENE

    Bir koltuğa iki karpuz sığar mı?
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    Ahirete hazırlık ve üç aylar
    Cenk ÇALIK

    İstiğna düsturu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.