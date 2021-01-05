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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 OCAK 2021 SALI - YIL: 51

Yolu açık tutalım

Sabahattin BOYACI
05 Ocak 2021, Salı
Dünyaya gelen herkesin bir görevi vardır.

Eşya bile hikmetsiz olmadığına göre insanın hikmeti aşikârdır. Ve bu insanların bir şekilde ulaşım yolları vardır. Sılayı rahim yapmak veya ticaret yapmak için yollar yapmışlar.

İnsanların ve kurdukları hükümetlerin en önemli görevi ulaşım yollarını açık tutmaktır. Her şartta yollar açık tutulur ki, İletişim kesilmesin ve özlemler rahatça giderilebilsin. Aksi malum hayat zorlaşır, yükler taşınmaz olur, ihtiyaçlar karşılanamaz. Bu durumda yaşam zorlaşır, çekilmez olur.

Öte yandan, içinde bulunduğumuz hizmet dâhil bütün teşekküllerin ihtiyacı olan yollar vardır. İletişimden tutun, mesailerin tanzimine, teavünden tutun tesanüde kadar. Oradan muhabbet ve uhuvvete sayamayacağımız kadar yollar var. Bütün bu yolların açık tutulması gerekiyor. Yoksa hizmete zarar verilmiş olur.

Hizmette her fıtrata yer vardır ve eğer mesailer tanzim edilirse her kabiliyet değerlendirilmiş olur. Ama öte yandan kötü alışkanlıklarımız var. Fıtratımızı bozmaya çalışan ifsat komitaları zavallı taraflarımızı iyi işletiyor. “Bu işi en iyi ben yaparım, ben olmazsam bu iş yürümez “ gibi tuzaklara düşürülüyoruz. Elbette düşmeyenler var onları tebrik ediyoruz. Bir yandan bu güzel duyguları canlandırmaya çalışıyoruz, fakat öte yandan gafletimizi affetmiyorlar. Hizmet düsturlarından az bir sapma bize pahalıya mal oluyor. Kaht-ı ricale düşüyoruz, bazı şeyleri sınırlı sayıda şahıslara yüklüyoruz ve yorulduklarını fark etmiyoruz. Aklımıza ilk onlar geliyor, arkadan gelenlerin hayallerini kırıyoruz, buna hakkımız olmasa gerek.

Hâlbuki yolun açık tutulup yeni ve donanımlı elemanların hazırlanması gerekir. “Umuma el atmak, umumu terk etmektir” kaidesini unutmadan. Sisteme ve şahıslara beraber sahip çıkmak esastır. Birini diğerine musallat etmek doğru değil. Arkadaş ben kimseye musallat olma hakkına sahip değilim bu bir. Ama kimse de bana musallat olamaz bu iki.

Allah bizi ihlasla hizmet düsturlarına uyan ve ittihad-ı İslama hakkıyla çalışıp vesile olanlardan eylesin.  Son zamanlarda ahirete irtihal eden Nur talebelerine rahmet eylesin. Mekânları Cennet olsun. Dünyayı istila eden taun belasından Allah ehl-i imanı muhafaza eylesin. Bu illete yakalanan kardeşlerimize acil şifalar versin. Âmin.

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