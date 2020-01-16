"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 OCAK 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

Aramıza soğukluk vermek!

Sabahattin BOYACI
16 Ocak 2020, Perşembe 00:05
Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî Hz.leri bir mektubunda şöyle başlar:

“Aziz, sıddık kardeşlerim Refet, Mehmed Feyzi, Sabri; 

“Ben şiddetli bir işaret ve mânevî bir ihtarla sizin üçünüzden, Risale-i Nur’un hatırı ve bu bayramın hürmeti ve eski hukukumuzun hakkı için çok rica ederim ki, dehşetli yeni bir yaramızın tedavisine çalışınız.” 

Bundan anlıyoruz ki, dehşetli bir yara açılmış ya da açılıyor. Ve oradan hizmete zarar verilecek. Bazı abilerimiz de bilmeyerek bu tehlikeye düşmüşler veya düşecekler.

Mektubun devamında Üstad dehşetli yarayı ve tehlikeyi şu şekilde dile getiriyor: “Çünkü, gizli düşmanlarımız iki plânı takip edip, biri beni ihanetlerle çürütmek, ikincisi mâbeynimize bir soğukluk vermektir. Başta Hüsrev aleyhinde bir tenkit ve itiraz ve gücenmekle bizi birbirimizden ayırmaktır.” 

Üstadımız burada iki plandan söz ediyor. Zındıka komitesinin yaptığı iki dehşetli plan var.

Birinci plan, Üstadımızı ihanetlerle çürütmek. Ama Üstadımız bu planı; “Risale-i Nur’u okumak, benimle görüşmekten on defa daha faydalıdır” diye bozuyor ve oradan gelecek zararı bertaraf ediyor. Yani bu plan işletilemiyor. “El mi yaman, Bey mi” kabilinden geleceğiniz varsa göreceğiniz de var diyor. Nitekim Bediüzzamanla o kadar uğraşmalarına karşılık Nurcular’a zarar verememişlerdir. Yani bu alçak plan suya düşmüştür, düşürülmüştür.

Buradan anlıyoruz ki, şahıslar öne çıkarılmayacak ve nazarlar sadece Risale-i Nur’a çevrilecektir. “Ben de Risale-i Nur’un bir talebesiyim” diyerek Üstadımız, şahıs merkezli bir hizmete kapıyı kapatmıştır. O halde şahsı öne çıkaran gayretler bizim için anlamsızdır ve hatta uzak durduğumuz hadiselerdir.

İkinci plan da, Nurcular arasına bir soğukluk verip onları bölüp parçalamaktır. Hatta başarabilirlerse “PARAMPARÇA” edip İman ve Kur’ân hizmetini öldürmektir. Bu dehşetli plana karşı da, Üstadımız talebelerini şiddetli bir şekilde ikaz edip uyarıyor. “Sakın birbirinize tenkid kapısını açmayınız” diyor. Aman dikkatli olun sizi buradan vurmasınlar diyor. Bu gün Hüsrev hakkında bir tenkid bir itiraz ve gücenmeyi öne sürerler, yarın bir başkasını. Bu bir oyun, bir tuzak. Sakın ola ki, gafil avlanmayın.

Hüsrev sadece bahane ve mektubun devamında Üstadımız; “Ben size ilân ederim ki, Hüsrev’in bin kusuru olsa ben onun aleyhinde bulunmaktan korkarım. Çünkü şimdi onun aleyhinde bulunmak, doğrudan doğruya Risale-i Nur aleyhinde ve benim aleyhimde ve bizi perişan edenlerin lehinde bir azîm hıyanettir ki, benim sobamın parçalanması gibi acîp, sebepsiz bir hâdise başıma geldi” diyerek abileri ikaz ediyor.

Siz Hüsrev hakkında işletilen bu tuzağa düşmekle, Hüsrev’e zarar vermiyorsunuz. Yaptığınız Hüsrev aleyhtarlığı, “Risale-i Nur aleyhinde ve benim aleyhimde ve bizi perişan edenlerin lehinde bir azîm hıyanettir” diye onları ikaz ediyor. Biz bilmesek de, iyi yapıyoruz zannetsek de işin aslı bu. Düsturlara uymayıp kardeşleri tenkid etmenin sonu ihanete kadar dayanıyor.

Demek asıl mesele Risale-i Nur’u çok dikkatli okumak ve hayatımızı ona uydurmak olmalı. Allah bizleri Hizmete zarar verecek her türlü tehlikelerden korusun. İhlâs, uhuvvet ve tesanüdümüzü bozdurmasın inşallah. Âmin.

Okunma Sayısı: 226
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İşte İsrail’in Kudüs zulmü

    Çölde su tasarruflu domates çiftliği

    Ölüm hayatın neresinde?

    Türkiye, en çok sigara içilen ülke

    Çalışan emekli sayısı beş yılda ikiye katlandı

    ABD parmağı mı?

    Devlet, ayrımcılık yapamaz

    ABD ile Çin ilk imzaları attı

    Mısır'da AA Kahire ofisine düzenlenen baskına ilişkin BM'den açıklama

    ‘710 bin kişinin doğalgazı kesildi’

    Bütçe açığı yüzde 70 arttı

    ‘Türkiye’de demokrasi erozyon yaşadı’

    Rejim ve Rusya ateşkese uymuyor: İdlib'de 15 sivil daha öldü

    ABD'den Mısır'a çağrı: AA çalışanı gazetecileri serbest bırakın

    Beşiktaş uzatmalarda mağlup oldu

    Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ı şiddetle kınadı
    📷

    Giresun yaylalarında kış tefekkürü bir başka güzel...

    'Komşuda yangın varsa evinize sıçrar'

    Wikipedia'ya erişim engelli kaldırıldı

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    27 Mayıs’tan önce yapılan darbe provası
    Genel

    ‘710 bin kişinin doğalgazı kesildi’
    Ali FERŞADOĞLU

    Avustralya 10 binlerce “mübarek deveyi” ne yapmalı?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Basın özgürlüğünün neresindeyiz?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    İçinden çıkılmaz sistem
    Genel

    ABD parmağı mı?
    Genel

    Devlet, ayrımcılık yapamaz
    Ali Rıza AYDIN

    Değer mi?
    Sabahattin BOYACI

    Aramıza soğukluk vermek!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.