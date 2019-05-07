21 hafta sonra zirveye oturdu

21 hafta sonra , ligin bitimine üç hafta kala, G.Saray liderlik koltuğuna oturdu.

Haftalardır lider olan Başakşehir takımı çok fazla puan kayıpları yaşaması sonucu, liderlik el değiştirdi. Başakşehir son dört haftada on puan kaybetti. Hal böyle olunca G.Saray liderliği yakalamış oldu. Kalan üç maçı da kazanırsa şampiyonluk gelecek. Fikstüre bakılırsa G.Saray’ın maçları daha zor. İkisi deplasman. Biris ide Başakşehir’le içerde. G.Saray bu hafta Rize deplasmanında kazanırsa, içeride oynayacağı Başakşehir maç, yılın en önemli maçı olur. Rize galibiyeti, bu maçı şampiyonluk maçı yapacak. Onun için G.Saray’ın bu haftaki Rizespor maçı çok çok önemli. Ligin ikinci yarısının flaş ekibini kendi evinde yenmek kolay değil. Zor bir maç olacağını ön görebiliriz.

Galatasaray ın bu sezon ki şampiyonluğu, eğer olursa önemli bir şampiyonluk olacak. Zira G.Saray bu sezon üç kulvarda nücadele etti. Avrupa’da çok başarılı maçlar oynamamış olsada, önce Şampiyonlar liginde, elendikten sonra da Avrupa liginde maçlar oynadı. Türkiye kupasında da 16 Mayıs ta final oynayacak. Bu tablo G.Sarayın başarılı olduğunun göstergesi. Avrupa liginde istediği sonuçları alamayan G.Saray, devre arası da önemli kadro değişimi yaptı. Ozan Kabak, Serdar Aziz, Rodeigez ve Tarık Çamdal’ı gönderdi. Eren Derdiyok’u da kadro dışı bıraktı. Buna karşılık defansın ortasına Luyindama ve Marcao’yu transfer etti. Ayrıca Emre Taşdemir, Diagne, Mitroglu ve Semih’i aldı.

Bu değişim kadroda önemli etki yaptı. Özellikle stoperlerinin yenilenmesi sayesinde G.Saray’ın defansı daha güvenli hale geldi. Forvete büyük umutlarla aldığı Diagne’den beklediğini bulamadı. Bir diğer forvet Mitroglu, yeterli süre alamadığı için verimli olamadı. Ama Akhisar maçının son saniyesinde attığı galibiyet golü belki de şampiyonluk için atılmış en önemli gol olduğundan unutulmayacak. G.Saray transferi sezon sonunda tamamlayıp, önümüzdeki sezonda muhtemelen oynayacağı, Şampiyonlar Liginde bu seneden daha başarılı olmaya çalışacak. Çünkü G.Saray’ın ana hedefi daima Avrupa kupaları olmuştur.

