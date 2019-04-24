G.Saray şampiyonluk için tekrar umutlandı

LİDER BAŞAKŞEHİR'İN ÇAYKUR RİZE'YE TAKILMASI SARI-KIRMIZILI CAMİAYI HEYECANLANDIRDI.

G.Saray geçen hafta kaçırdığı şampiyonluk fırsatını, bu hafta yeniden yakaladı. Sürpriz şekilde Rizespor’un Başakşehir’le İstanbul da berabere kalmasıyla, son beş haftaya girilirken, yeni bir heyecana girildi. Fikstür olarak Başakşehir avantajlı.

Bir mağlubiyetle işler değişecek. Böyle bir durumda G.Saray kalan beş maçını kazanırsa şampiyon olacak. Bu durum G.Saray cephesinin şampiyonluğa inancını güçlendirecek. Ligin sonunun böyle olması güzel oldu. Bir diğer heyecan ligin dibinde. Düşme potasında tuhaf bir durum var. 14. Fenerbahçe’nin 33 puanı var. Ondan sonra Bursaspor 29, Erzurumspor 28, Göztepe 27 ve son sırada Akhisar 24 puanlarla sıralanıyor. Bakıldığında önümüzde rezerv 15 puan var. 40 bulan kümede kesin kalır diye tahmin ediyorum. Dolayısıyle F.Bahçe iki maç kazanırsa muhtemelen sıkıntı yaşamaz. Diğer dört takımdan üçü düşecek. Düşmeye en yakın Akhisarspor. Bursa, Erzurum,Göztepe den ikisi düşer gibi görünüyor. Ama Erzurumspor’un düştü dendiği anda geldiği nokta ilginç.Üç tane maç kazandığınızda dört beş basamak yukarılara tırmanabiliyorsunuz. Kalan haftaların ne getireceğini bekleyip göreceğiz. Eğer Bursaspor küme düşerse, lig tarihinde şampiyon olup, düşen ilk takım olacak.

Kalan beş haftanda G.Saray’ın şampiyonluk umudu,Başakşehir’e göre daha az dedik. Zira G.Saray’ın Beşiktaş ve Başakşehir maçları var. Rakibinin maçları daha kolay. En önemlisi bu hafta Kayserispor maçında gibi oynarsa G.Saray’ın işi zor. Çünkü futbolu; “Bu takım şampiyon olur” dedirtmiyor. Kayseri’ye üç gol attı. Ama öyle hücum gücü yoktu. Diagne bu takımdan ayrı havada bir oyuncu. Takım bütünlüğünden uzak. Bu yüzden her hafta en çok onu eleştiriyoruz.

G.Saray’ın orta sahası çok kötüydü. Belhanda formsuz ve gamsız. Ndiaye bildik görütüsünden uzak. Fegüli istenilen düzeyde değil. Sadece Fernando vasatın üzerindeydi. Defansın bu hafta sol tarafı işler durumdaydı. Bu nedenle G.Saray şampiyonluk adayından çok, orta sıralarda oynayan Anadolu takımı havasındaydı. Puan durumunun bu şekle gelmesi G.Saray’ı havaya sokar, daha coşkulu hale getirir mi? Fatih Terim geçen sene böyle bir ivmeyi kazandırıp, şampiyonluğu yakalamıştı. Aynısı tekrarlanır mı? Evet, merakla beklenen sorular bunlar. Zira geçen sene de son beş haftaya girildiğinde aynı sıralama vardı. Sadece fark iki puandı. Bakalım tarih tekerrür edecek mi?

