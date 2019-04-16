Şampiyonluk ipi kaçtı mı?

Beşiktaş’ın Başakşehir’i yenmesiyle G.Saray’ın F.Bahçe ile oynayacağı derbi şampiyonluk için çok önemli hale gelmişti.

G.Saray kalan yedi maçı kazanırsa ligi şampiyon bitirme fırsatını yakalamıştı. Zira alınacak derbi galibiyeti farkı üç puana indirecekti. F.Bahçe ise konumu itibariyle tehlikeli bölgenin dışına çıkmak istiyordu. Böyle bir ortamda oynanan maç berabere biterek puanlar paylaşıldı. G.Saray eline geçirdiği şampiyonluk ipini kaçırmış oldu. Bundan sonraki haftalarda Başakşehir’in puan kaybetmesini bekleyip, kendisi de kalan maçları kazanmayı hedefleyecek.

Derbiye baktığımızda maç aslında G.Saray’ın kazanacağı kıvamdaydı. İlk yarının sonlarında Hasan Ali’nin atılmasıyle on kişi kalan F.Bahçe karşısında G.Saray’ın kazanma yolu açılmıştı. Hatta G.Saray öne de geçti. Ama beş dakika sonra beraberlik golü geldi. Maçta berabere bitti. Önce hakemle ilgili bir kaç yoruma bakalım. Mehmet Topal’ın sarı kartı vardı. İkinci sarıdan atılacak pozisyon çok netti. Hakem F.Bahçe’nin dokuz kişi kalmasını engellemiş oldu.

Bir diğer pozisyon G.Saray’ın yediği golden önce Feguli’ye yapılan fauldü. Hakem bunu da atladı. Her iki pozisyon VAR sistemine rağmen es geçildi. Fatih Terim maçtan sonra çok sinirliydi. Hakemlerin yanlı tavrına karşı, “Korkakların işi değil, kimden korkuyorlar” diyerek tepkisini ortaya koydu. Bir televizyon yorumcusu ise; “VAR sistemi uygulamya başladıktan sonra hakemlerimizin makyajı döküldü ve gerçek yüzleri ortaya çıktı” dedi. Şu bir gerçek. Türkiye’de VAR sistemi uygulanmaya başladıktan sonra, öncesindeki tartışmalar aynen devam ediyor. Bizde niçin uygulanıyor anlaşılır değil. Bu sistemin uygulanma amacı yanlış varsa düzeltmek. Ama bizde olmuyor. Niçin olmuyor? Terim’in dediği gibi kimden korkuluyor?

Maçın oyun kalitesine gelince. Düşük kalitede bir maç izledik. Eksik kalan F.Bahçe karşısında G.Saray, pozisyon üretmekten çok uzaktı. F.Bahçe’nin istediği gibi oynadı. Oyunu kenara taşıdı. Ama neredeyse hiç orta yapmadı. Sadece ortadan içeri girmeye çalıştı. F.Bahçe eksik olmasına rağmen bu atakları karşılamakta zorlanmadı. Hele Mitroglu oyuna girip çift forvete döndükten sonra, kenar orta yapmamaya devam etmesi akıl alacak gibi değildi. Bu maçta tekrar şunu gördük. G.Saray Diagne’ye verdiği 13,5 milyon euro sanki sokağa atılmış gibi görünüyor. Geldiğinden beri iyi oynadığı bir maç hatırlamıyoruz.