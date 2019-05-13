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13 MAYIS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

VAR adalet getirmedi

Said OKUR
13 Mayıs 2019, Pazartesi
Geçen hafta liderliği ele geçiren G.Saray, Cumartesi gündüz maçında zorlu Rizespor deplasmanındaydı.

İkinci yarının flaş takımı olan Rizespor, G.Saray a zor bir doksan dakika yaşattı gerçekten. İyi organiza olabilen bir yapıdalar. Seyir zevki yüksek oyun oynayabiliyorlar. G.Saray’ı yenebilirlerdi. Zira G.Saray hiçte şampiyon olacak takım hüviyetinde değildi.  

Maçın bir kaç tane kırılma anı vardı. İlki G.Saray 1-0 galipken, kazandığı penaltı atışını Diagne gole çeviremeyince, Rizespor oyunda istekli hale gelip beraberliği yakalayan taraftı. Hatta devre sonunda ikinci golü bulabilirlerdi. Öteki kırılma anı, İkinci yarıda oyun berabere devam ederken bir pozisyonda, oyuna sonradan giren Emre Akbaba’nın ayak bileği kırılınca, G.Saray adeta maçtan koptu. On kişi olmasına rağmen Rizespor, G.Saray’ın hem kötü oyunu, hemde Emre’nin  başına gelen üzücü olayın etkisiyle, galip duruma geçti. 

Maç bu minvalde devam ederken G.Saray son on dakikada bir penaltı daha kazandı. Bu da bir diğer kırılma anı oldu. Penaltıyla beraberliği yakalayan G.Saray biraz silkinince çok eleştirilen ve ilk penaltıyı kaçıran Diagne, G.Saray’daki en verimli ve güzel golünü attı. Bu golle G.Saray bitime iki hafta kala liderliğini sürdürdü. Bu hafta kendi sahasında takipçisi Başakşehir’le oynayacak. Galatasaray bu maçı kazanırsa,  şampiyonluk turu atacak.  

G.Saray, Rize’de hiçte iyi oynamadı. Stoperler Luyindama ve Marcao adeta döküldü. Orta sahada diğerlerinden biraz daha iyi Feguli vardı. Donk, Fernando, Ndiaye ve Onyekuru iyi değildi. Bu maçın eleştirilen en önemli figürü hakem Serkan Çınar’dı. Emre Akbaba’nın ayağının kırıldığı pozisyondaki kırmızı kart da çok eleştirildi. Bir de ikinci penaltı, değildi denildi. 

TV’de yorumculuk yapan eski bir hakem pozisyonun penaltı olduğunu söyledi. Her defasında diyoruz. VAR sisteminin Türkiye’de uygulanmaya başlamasıyla, önceki dönemde maçların pozisyon tartışmalarında hiç azalma olmadı. Bilakis tartışmalar daha da arttı. Keşke VAR hiç uygulanmasaydı diyenlerin sayısı hayli yüksek. VAR’a rağmen taraftarların kararlarda, adaletli olunduğu konusunda ciddi şüpheler var. 

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