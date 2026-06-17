"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Nurlu şehir Medine

SALİH SÜTÇÜOĞLU
17 Haziran 2026, Çarşamba
Hac vazifesini yerine getirmek için Suudi Arabistan'a ilk gelen kafileler önce Medine'ye giderler. Arefe gününden önce de Mekke'ye avdet ederler. Medine'ye gelenler öncelikle Peygamberimiz’in kabrinin bulunduğu Ravza-i Mutahhara'yı ziyaret ederler.

Ravza-i Mutahhara, Medine'deki Mescid-i Nebevî'nin içinde yer alan, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (asm) kabri ile minberi arasındaki özel bölümdür. "Tertemiz bahçe" veya "Cennet bahçesi" anlamına gelir. 

Bu alanda, Hz. Muhammed'in (asm) kabrinin yanı sıra İslâm'ın ilk iki halifesi Hz. Ebu Bekir (ra) ve Hz. Ömer'in (ra) de kabirleri bulunmaktadır.

Bizim grup bayrama yakın geldiği için biz direkt olarak Mekke'ye gelmiştik. Hac görevimizi yerine getirdikten sonra Medine'ye geçiyoruz...

Evet Nurlu şehir Medine'ye doğru sabah saatlerinde yola çıktık. İçimizde Mekke'den ve Kabe'den ayrılmanın burukluğu var ama Peygamberimiz’in (asm) kabrinin bulunduğu Ravza-i Mutahhara'yı ziyaret heyecanı da ayrı bir duygu. Üzerimizde emanet selamlar var. O selamları da bir an önce Allah'ın en sevgili kulu ve elçisi, bütün peygamberlerin sonuncusu ve en kıymetlisi olan Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz’e (asm) ulaştıracağız inşallah...

Yolculuğumuz Peygamberimiz’e (asm) salât ve selâm getirerek ve okunan ilahîlerle yaklaşık altı saat sürdü. Yolda öğle namazı için mola verdik. İkindi namazı vaktinde de Medine'ye vardık Allah'a şükür...

Medine'de otelimiz Mescid-i Nebevî'ye çok yakın. Hemen ikindi namazını kılmak için Peygamberimiz'in (asm) Mescidi'ne geçiyoruz.

Namaz sonrası Peygamberimiz’in (asm) kabr-i şerifi'nin bulunduğu Ravza-i Mutahhara'yı ziyaret ederek üzerimizde emanet olan selamları takdim ettik, Cenab-ı Hak haberdar etsin...

Namaz vakitlerinde hep Mescid-i Nebevî'deyiz. Sürekli Peygamberimiz’e (asm) salât ve selâm getiriyoruz. “O'nun ahlâkı ile ahlâklanmayı ve şefaatine nail olabilmeyi Allah nasip etsin” diye dualar ediyoruz.

Peygamberimiz (asm) Medine'ye hicret ettikten sonra bu şehir Medine-i Münevvere diye anılır olmuş. Gerçekten her tarafında Peygamberimiz’in (asm) hatıraları var. 

BÂKÎ KABRİSTANI 

Medine'deki Cennetü'l-Bâkî (Bâkî Mezarlığı), İslamiyet'in ilk ve en önemli kabristanıdır. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in ailesi ve on bine yakın Sahabenin yanı sıra, İslâm tarihinin önde gelen isimleri burada yatmaktadır.  

KUBA VE KİBLETEYN MESCİDİ 

Kuba Mescidi’ni ziyaret ediyoruz. Kuba Mescidi, Hz. Muhammed'in (asm) Mekke'den Medine'ye hicreti sırasında inşa edilen İslam tarihindeki ilk mescittir. Medine'nin güneybatısındaki Kuba köyünde yer alan bu mescid, Kur'ân-ı Kerîm'de "ilk günden beri temeli takva üzerine kurulan mescid" olarak övülmüştür. 

Kıbleteyn Mescidi de Peygamberimiz (asm) cemaatle namazı eda ederken gelen ayet üzerine yönünü Kabe'ye döndüğü Mescittir.

UHUD DAĞI

Uhud Dağı'na gidiyoruz. Peygamberimiz’in (asm) Uhud Harbi’ndeki sıkıntılarını ve şehitlerin efendisi Hz. Hamza'yı (ra) hatırlıyoruz. Bir de burada yapılan istişarede Peygamberimiz’in (asm) farklı düşünmesine rağmen yine de çoğunluğun kararına uyması onun ümmeti olan bizler için çok güzel bir ölçü. Gerek aile içindeki meselelerde gerekse bütün idarecilerin kararlarını alırken istişareye her zaman önem vermeleri gerektiğini Peygamberimiz’in (asm) hayatından ders almamız gerekiyor...

Evet, nurlu şehir Medine'den ayrılma vaktimiz geldi. Memleketimize dönüyoruz. Allah bundan sonraki hayatımızı rızası dahilinde geçirmemizi nasip etsin inşallah...

          

Okunma Sayısı: 187
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yine faizci kazandı

    Hukuk güvenliği tarafsız yargıyla sağlanır

    Netanyahu savaşı kaybetti

    Trump: İran’la artık çok iyi anlaşıyoruz

    Herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin tutukluluk süresi uzatıldı

    Sumud Filosu yola çıkmaya hazırlanıyor

    Müderris İhsan Efendi anıldı

    İran ve ABD 'mutabakat zaptı'na imzaları attı - 'Ayrıntılar 1-2 gün içinde açıklanacak' - İsrail rahatsız

    Hicret medeniyettir - Hicri yeni yıl idrak ediliyor

    İslâm dünyasına reçete

    Tetikçilik “istihdam alanı” oldu

    Memur sayısı arttı

    Adaletsizlik herkesi vurur

    Kamuyu bağımsız kurumlar denetlemeli

    Vize politikası, Dünya Kupası'na gölge düşürdü

    İngiltere de 16 yaşından küçüklere sosyal medyayı yasaklayacak

    2 milyon 425 bin aday için YKS maratonu başlıyor

    Diyanet İşleri eski Başkanlarından Prof. Dr. Görmez'den acı tespit: Dinî hayat zehirleniyor

    Pakistan: ABD ve İran arasında resmi imza töreni Cuma günü İsviçre'de gerçekleştirilecek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.