Hac vazifesini yerine getirmek için Suudi Arabistan'a ilk gelen kafileler önce Medine'ye giderler. Arefe gününden önce de Mekke'ye avdet ederler. Medine'ye gelenler öncelikle Peygamberimiz’in kabrinin bulunduğu Ravza-i Mutahhara'yı ziyaret ederler.

Ravza-i Mutahhara, Medine'deki Mescid-i Nebevî'nin içinde yer alan, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (asm) kabri ile minberi arasındaki özel bölümdür. "Tertemiz bahçe" veya "Cennet bahçesi" anlamına gelir.

Bu alanda, Hz. Muhammed'in (asm) kabrinin yanı sıra İslâm'ın ilk iki halifesi Hz. Ebu Bekir (ra) ve Hz. Ömer'in (ra) de kabirleri bulunmaktadır.

Bizim grup bayrama yakın geldiği için biz direkt olarak Mekke'ye gelmiştik. Hac görevimizi yerine getirdikten sonra Medine'ye geçiyoruz...

Evet Nurlu şehir Medine'ye doğru sabah saatlerinde yola çıktık. İçimizde Mekke'den ve Kabe'den ayrılmanın burukluğu var ama Peygamberimiz’in (asm) kabrinin bulunduğu Ravza-i Mutahhara'yı ziyaret heyecanı da ayrı bir duygu. Üzerimizde emanet selamlar var. O selamları da bir an önce Allah'ın en sevgili kulu ve elçisi, bütün peygamberlerin sonuncusu ve en kıymetlisi olan Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz’e (asm) ulaştıracağız inşallah...

Yolculuğumuz Peygamberimiz’e (asm) salât ve selâm getirerek ve okunan ilahîlerle yaklaşık altı saat sürdü. Yolda öğle namazı için mola verdik. İkindi namazı vaktinde de Medine'ye vardık Allah'a şükür...

Medine'de otelimiz Mescid-i Nebevî'ye çok yakın. Hemen ikindi namazını kılmak için Peygamberimiz'in (asm) Mescidi'ne geçiyoruz.

Namaz sonrası Peygamberimiz’in (asm) kabr-i şerifi'nin bulunduğu Ravza-i Mutahhara'yı ziyaret ederek üzerimizde emanet olan selamları takdim ettik, Cenab-ı Hak haberdar etsin...

Namaz vakitlerinde hep Mescid-i Nebevî'deyiz. Sürekli Peygamberimiz’e (asm) salât ve selâm getiriyoruz. “O'nun ahlâkı ile ahlâklanmayı ve şefaatine nail olabilmeyi Allah nasip etsin” diye dualar ediyoruz.

Peygamberimiz (asm) Medine'ye hicret ettikten sonra bu şehir Medine-i Münevvere diye anılır olmuş. Gerçekten her tarafında Peygamberimiz’in (asm) hatıraları var.

BÂKÎ KABRİSTANI

Medine'deki Cennetü'l-Bâkî (Bâkî Mezarlığı), İslamiyet'in ilk ve en önemli kabristanıdır. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in ailesi ve on bine yakın Sahabenin yanı sıra, İslâm tarihinin önde gelen isimleri burada yatmaktadır.

KUBA VE KİBLETEYN MESCİDİ

Kuba Mescidi’ni ziyaret ediyoruz. Kuba Mescidi, Hz. Muhammed'in (asm) Mekke'den Medine'ye hicreti sırasında inşa edilen İslam tarihindeki ilk mescittir. Medine'nin güneybatısındaki Kuba köyünde yer alan bu mescid, Kur'ân-ı Kerîm'de "ilk günden beri temeli takva üzerine kurulan mescid" olarak övülmüştür.

Kıbleteyn Mescidi de Peygamberimiz (asm) cemaatle namazı eda ederken gelen ayet üzerine yönünü Kabe'ye döndüğü Mescittir.

UHUD DAĞI

Uhud Dağı'na gidiyoruz. Peygamberimiz’in (asm) Uhud Harbi’ndeki sıkıntılarını ve şehitlerin efendisi Hz. Hamza'yı (ra) hatırlıyoruz. Bir de burada yapılan istişarede Peygamberimiz’in (asm) farklı düşünmesine rağmen yine de çoğunluğun kararına uyması onun ümmeti olan bizler için çok güzel bir ölçü. Gerek aile içindeki meselelerde gerekse bütün idarecilerin kararlarını alırken istişareye her zaman önem vermeleri gerektiğini Peygamberimiz’in (asm) hayatından ders almamız gerekiyor...

Evet, nurlu şehir Medine'den ayrılma vaktimiz geldi. Memleketimize dönüyoruz. Allah bundan sonraki hayatımızı rızası dahilinde geçirmemizi nasip etsin inşallah...