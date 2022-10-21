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21 EKİM 2022 CUMA - YIL: 53

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in(asm) evsâfı

SALİH SÜTÇÜOĞLU
21 Ekim 2022, Cuma
Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin Kur’ân tefsiri olan Risale-i Nur’da geçen Peygamberimiz (asm) ile ilgili bahislerin bir kitapta toplanması çok güzel bir çalışma.

Yeni Asya Neşriyat’ın bu çalışmasında emeği geçenleri tebrik ediyoruz. 

Bu eserde geçen Peygamberimizin (asm) evsâfı ile ilgili tespit edebildiklerimizi burada paylaşmak istedik. Bu sıfatlarla muttasıf olması onun şahsiyet-i maneviyesini göstermesi bakımından tabii ki önemli. Allah bizleri yolundan ayırmasın ve şefaatini nasip etsin inşaallah. 

Adı: Muhammed bin Abdullah (asm)

Künyesi: Ebu’l-Kasım

Vasıfları:

* Hazret-i Muhammed 

* Muhammedü’l-Emin

* Muhammed-i Arabî

* Muhammed-i Haşimî

* Muhammed-i Kureyşî

* Muhammedü’n-Nebî

* Zat-ı Muhammed 

* Zat-ı Ahmed 

* Ahmed-i Muhammed 

* Ahmed-i Mahmud-u Muhammed 

* Fahr-i Âlem 

* Fahr-i Kâinat 

* Habibullah

* Habib-i Ekrem 

* Resul-i Ekrem

* Resulullah 

* Habib-i Rabbü’l-Âlemin

* Hatemü’l-Enbiya 

* Hazret-i Peygamber

* Resul-i Zîşan 

* Nebi-i Zîşan 

* Rahmeten li’l-Âlemin 

* Seyyidü’l-Evvelin ve’l-Âhirin

* Enbiya ve Evliyanın Serzâkiri

* Evliyaların Sultanı

* Ehl-i Cennetin Reisi

* Umum Melaikenin Makbulü

* Meb’us-u Âlem

* Muhbir-i Sadık

* Seyyidü’l-Âlemin

* Seyyidü’l-Beşer

* Sultan-ı Levlâke Levlâk

* Şeref-i Benî Âdem

* Seyyidü’l-Enam

* Ahirzaman Peygamberi

* Netice-i Hilkat-i Âlem

* İmamü’l-Evliya ve Ulema

* İmamü’l-Muttakîn

* Melek, Cin ve Beşerin Seyyidi

* Rehber-i Ekber

* Muallim-i Ekmel

* Dellâl-ı A’zam

* Maden-i Kemâlât

* Ekmelü’r-Rusül 

* Vahdaniyet Dellâlı 

* Saadet-i Ebediyenin Müjdecisi 

* Cenab-ı Hakkın Tercümanı 

* Tercüman-ı Kelâm-ı Ezelî

* Tılsım-ı Kâinatın Keşşafı

* Tılsım-ı Kâinatın Miftahı

* Hikmet-i Âlemin Şârihi

* Rahmet-i İlâhiyenin Timsali

* Muhabbet-i Rabbaniyenin Misali

* Saltanat-ı İlâhiyenin Dellâlı 

* Saltanat-ı Rububiyetin Dellâlı 

* Saltanat-ı Rububiyetin Mübelliğ-i Marziyatı 

* Kitab-ı Kâinatın Tercüman-ı Âyâtı 

* Sultan-ı Ezel ve Ebedin Mübelliği 

* Kelam-ı Ezelînin Tercümanı 

* Kâinatın İlle-i Gaiyesi 

* Kâinat Ağacının En Münevver ve Mükemmel Meyvesi

* Hakkın En Münevver Bürhanı

* Hakikatin En Parlak Siracı

* Muamma-i Hilkatin Keşşafı

* Mehasin-i Sanat-ı Rabbaniyenin Vassâfı 

* Mevcudattaki Kemalatın En Mükemmel Enmûzeci 

* Vahdaniyet-i İlâhiyenin ve Saadet-i Ebediyenin En Parlak Bir Delili

* Umum Cin ve İnse Şâmil Bir Davet Sahibi 

* Bütün Evliya ve Asfiyanın Sultanı ve Üstadı. 

ALEYHİSSALÂTÜ VESSELÂM...    

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