"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 TEMMUZ 2023 SALI - YIL: 54

Hayatımıza yeni bir kavram girdi: Hac arkadaşlığı

Sebahattin YAŞAR
11 Temmuz 2023, Salı
Hac hazırlıkları, yolculuklar, tavaf, Arafat, şeytan taşlama derken, şimdi de Mekke çevresi geziler gündeme geldi.

Bu planlamalar yapılırken bir önemli gelişme de kafilelerdeki hacılar, birlikte yemekler, birlikte çay, kahve içmekler ve kişi hayatına yeni bir kavram girer oldu: Hac arkadaşlığı.

Doğrusu bilhassa Arafat ve Müzdelife’den sonra uzun Mina yürüyüşü ve neticede şeytan taşlama güç bir ibadet sürecidir. Bu yürüyüşte tanışmalar, yardımlaşmalar daha bir din kardeşliği bağı oluşturuyor.

Yetmiş, sekseninde nineler, teyzeler, amcalar bu zorlu ama Allah’ın yardımını her mü’minin bizzat hissettiği ibadette, o tarlada, bağda, bahçede çalışan yaşlılar adeta gençlere taş çıkarttılar. Bir de Anadolu insanının temizliği, sağlığı, cömertliği ve tatlı dilli halleri burada daha bir görünür hale geliyor.

Bir öğle yemeği menümüzde Uşaklı hacı teyzelerin yapmış oldukları Uşak tarhanasını afiyetle yedik. Sevgili organizatörün sürprizi de ilginçti. İçinde isimlerin, resimlerin, telefonların bulunduğu ‘Hacı albümü.’ Bu güzel bir hatıra oldu. 

Gözlemim o ki, buradan dönünce pek çok hacı birbiriyle farklı şehirlerde de olsalar görüşecekler. Yani hac arkadaşlığı tam gerçekleşmiş olacak. 

Yaşları, meslekleri, şehirleri farklı onlarca yeni arkadaş edindik. Tıpkı asker arkadaşlığı gibi. Allah’ın evi Mekke’de pek çok anlamlı hatırlar oluşturduğumuz hacı anneler, hacı nineler ve hacı dedeler artık dünyamıza girmiş oldular. Onları unutmak mümkün değil.

En önemlisi de, buradan hayatımıza yeni kattığımız değerlerle yeni bir hayata başlamak.

Arafat’tan sonra kişinin kendini anneden yeni doğmuş gibi tertemiz, günahsız, bembeyaz bir hayat sayfanın içinde bulması, dünyalara bedel bir kazanım. 

Burada yaşananların ifadeye dökülmesi gerçekten zor. Herkese özel sayfalar açılıyor burada.

Okunma Sayısı: 237
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sosyal barış tehdit altında

    ''Un fiyatlarına aşırı zamlar geldi''

    Ömrünü kitaba ve eğitime adayan öğretmen: Mahir İz

    Akaryakıta KDV zammı geldi: ÖTV de yolda

    İlaca bir de KDV zammı

    Van’da uyuşturucu okulların içine girdi

    İstanbul'a ''yüksek sıcaklık'' uyarısı!

    Geçen hafta kullanıma açılan Threads 100 milyon kullanıcıya ulaştı

    Rutte, aktif siyaseti bırakıyor

    Bartın'da denize girmek 3 gün süreyle yasak

    Stoltenberg'ten Türkiye-İsveç-NATO mutabakatı hakkında açıklama

    Türkiye, İsveç ve NATO hangi şartlarda mutabakata vardı?

    İzmir'deki orman yangınlarına ilişkin son durum?

    Üst geçide çarptı

    İnsan hayatını tehdit ediyor

    TÜİK işsizliği de düşürdü

    İktidarın gözü dar gelirlilerin cebinde

    Bartın'da temizlik başladı

    13 şehir için sağanak uyarısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Aldatarak iş görenler ve aldatılan safdiller
    Genel

    Akaryakıta KDV zammı geldi: ÖTV de yolda
    Genel

    ''Un fiyatlarına aşırı zamlar geldi''
    M. Latif SALİHOĞLU

    Türkiye, Mısır ve İhvân meselesi
    Süleyman KÖSMENE

    Ebedî cehennem rahmete sığar mı?
    Ali FERŞADOĞLU

    Yaz Kur’an kursları, ilahiyatlar ve çocuklarımız
    Genel

    İlaca bir de KDV zammı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Ömrünü kitaba ve eğitime adayan öğretmen: Mahir İz
    Genel

    Van’da uyuşturucu okulların içine girdi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.