"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 MAYIS 2026 PAZAR - YIL: 57

Bir sevda idi öğretmen olmak (5)

Durmuş Ali İnci
24 Mayıs 2026, Pazar
İmroz'da ilk gün

Sabah verilen kumanyayı bir oturuşta yiyip bitirmiştik.

Öğle vakti geçeli çok olmuş, neredeyse ikindi yaklaşmıştı. Karnımız adeta açlıktan kazınıyordu. Yemekhanede kimseler yoktu. Kuru ekmek bile bulsak helva gibi tatlı gelecekti. Nöbetçi ögretmeni bulduk. "Öğle yemeği verilmeyecek mi?" diye sormuştuk. Cevab bizi şok etmişti. Meğer o kumanya bir günlükmüş. Yani öğle ve akşam da yetecekmiş. Bizler her öğünde bir somun ekmek, birkaç çanak da aş kaşıklamaya alışmıştık. Enerji dolu, yorulmak bilmez Arap atı gibi yerimizde duramıyor, koşmak zıplamak istiyorduk. Bir günlük kumanyayı bir oturuşta yeyip bitirmiştik. Öylesine acıkmıştık ki nöbetçi hocamızdan izin alıp çarşıya gurup halinde çıkıp karnımızı doyuracağımız bir lokanta arıyorduk. Küçük tek katlı binalardan oluşan çarşıda ön tarafında camlı dolap içinde yemeklerin sergilendiği lokantalara bakıyorduk. Fakat Rum ahali et olarak domuz eti yediklerinden etli yemeklerden yemek istemiyorduk. İnancımıza göre domuz eti haramdı. Aç dururduk lakin asla domuz eti yemezdik. Lokantaların kapısından bakıp geri dönerken açlıktan başımız dönmeye başlamıştı. Nihayet yine böyle bir lokantaya bakıp yemekler içinde eti görünce geri çıkıyorduk ki içeriden, orta boylu, kır saçlı, beyaz önlüklü, koca göbeğiyle birisi paytak paytak yürüyerek yanımıza geldi.

Neden geri çıkarsınız? Yoksa yemeklerdeki etleri domuz eti mi sanırsınız?

Ben enayi miyim domuz eti kullanayım? Burada kuzu bol ve ucuz. Domuz zor bulunur ve pahalı. Yemeklerimizde kuzu etinden başka et kullanmıyoruz.

Aşçının sözüne güvenerek içeri daldık. İki masa birleştirip hep beraber oturduk. Kocaman lokmalar halinde kopardığımız ekmeği ağzımıza doldurup kaşık dolusu kuru fasulyeden ard arda iştahla ağzımıza dökerken kuru soğanı da lokmamıza ekliyorduk. Tıka basa karnımızı doyurduk. Hemen okulun yolunu tuttuk.

Okunma Sayısı: 153
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Provokatörün Fransa'ya girişi de yasaklandı!

    Güney Kıbrıs'ta İsrail karşıtları ve destekçileri yarışacak

    Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki Ebola salgınında şu an kadar 160 kişi öldü

    İrlanda: AB, İsrail'in yasa dışı yerleşimleriyle ticareti yasaklasın

    ABD'den yeni karar: "Yeşil kart" almak isteyenler yalnızca kendi ülkelerinden başvuru yapabilecek

    Süper Lig'e yükselecek son takım belli oluyor

    Giresun'da tır ile iki otomobil kaza yaptı: 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

    "Trump'ın İran halkının taleplerini kabul etmekten başka çaresi yok"

    Çin Şanşi'de kömür madeninde patlama: 90 işçi öldü

    Yargı eliyle siyasete müdahale edilmesin

    Uysal: Siyaset mahkeme salonlarına sıkıştırıldı

    Yazık oluyor güzel ülkemize

    Yabancı 20 yıl hiç vergi ödemeyecek

    Türkiye’nin demokratik sistemine darbe

    AB bu karara sessiz kalamaz

    Yazık oluyor güzel ülkemize

    Kılıçdaroğlu feragat etmeli

    İsrail Lübnan'da bir motosikleti İHA ile hedef aldı: 1 kişi öldü

    İsrail maslahatgüzarını Dışişleri'ne çağırdı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Fatiha’yı güzel okumak için yarıştılar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.