"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 MAYIS 2020 SALI - YIL: 51

Bir şefkat kahramanı: Mahbule Sezer

Şeref Mert
12 Mayıs 2020, Salı
Risale-i Nur Külliyatı’nda kadınlar “şefkat kahramanı“ olarak isimlendirilir.

Bu zamanda en büyük bir nimet olan iman kurtarma ve başkasının imanına kuvvet verme hareketi olan Nur Hareketi içinde özel bir yere sahiptir; kadın. Her Müslümanın başına açılmış olan imanı kazanma veya kaybetme davasında kadınların da önemli hizmetleri vardır. Risale-i Nurlar’ın elle yazıldığı, sıkı tarassut altında geçen hizmet yıllarından beri, kimi eserlerde geçen ibretle okuduğumuz hizmetler var…

Ramazan ayının ilk haftasında vefat eden Nevşehirli Mahbule Sezer ablamız da bu şefkat kahramanlarından birisidir. Kendisiyle tanışma fırsatı bulamadığım bu ablamızın vefat haberini öğrendikten sonra gözlerim doldu, ağlamaklı oldum.

Nevşehir Kaldırım Mezarlığı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından, sağlığında eşiyle beraber hazırladıkları mezar yerine defnettik. Biz mezarlıktan ayrılırken bulutlarda bizim gibi kendilerini tutamadılar damla damla indirdiler gökyüzünden rahmet katrelerini.

Ablamızın eşi Ziya Sezer Abimizin kadim dostu Nuri Bilge Abiye sordum: Kimdi bu ablamız?

Kardeşim, dedi. Duraksadı ve tane tane anlattı: “Ablamız fedakâr bir insandı. Eskiden dersanelerimizde değil evlerimizde bile çamaşır makinesi yoktu. 

Dersanemizde kalan kardeşlerimizin, misafirlerimizin elbiselerini Ziya Abim evine götürürdü. Ablamız yüksünmez, üşenmez onları elinde yıkar kurutur, katlar, gönderirdi.

“Bizler o zaman genç 5-6 arkadaş bir ekiptik; Risale-i Nurlar’ı tanıyan, okuyan. Her Pazar ögleden önce Ziya abimlare giderdik, ikindi namazı sonrasına kadar kalırdık. Namazlarımızı kılar tesbihatlarımızı yapar bol bol Risale okurduk. Mahbule Ablamız bizlere her hafta özel yemekler yapardı. Nevşehir tabiriyle çömlekte ağpakla (kuru fasulye) yapardı. Evinde ders yapılmasından o kadar memnun olurdu ki, ikramlar ona zor gelmezdi. Bizlerin zahmetini çeker bir öf bile demezdi.”

Evet bu satırları sağlığında olmasa da vefatı münasebetiyle tanıdığım şefkat kahramanı ablamıza bir Fatiha vesilesii için yazdım. İnşallah Cennette de biz Nur kardeşlerini ‘ağpaklalı’ sofrasına buyur eder.

Okunma Sayısı: 119
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    9 ildeki seyahat kısıtlaması 00.00'dan itibaren sona erdi

    En pahalı elektrik ve doğalgaz niye bizde?

    Dünya genelinde son 24 saatte neler yaşandı?

    YÖK'ten üniversitelerdeki sınavlara ilişkin karar

    Türkiye'de koronavirüs salgınında son 24 saatte 55 ölüm daha

    İran'da camiler yarın açılacak

    AP Türkiye Raportörü: Siyasi tutuklular serbest bırakılmalı

    19 Mayıs dahil 4 gün sokağa çıkma sınırlandırılması uygulanacak

    AB'den 'ikinci dalga' uyarısı

    Trump: Koronavirüs rakamları çok daha iyi görünüyor

    Boris Johnson: Aşıyı bulamayabiliriz

    'Rusya ve Esad yönetimi savaş suçu işliyor'

    Berlin ve Bremen'de yeni doğan çocuklara en çok Muhammed ismi verildi

    TÜBİTAK'tan 'ilaç' açıklaması: Haziranda müjdeli haberlerimiz olacak

    'Yurtlarda karantinaya alınanlardan 60 bin 385'i tahliye edildi'

    Kanada Başbakanı, çocukların ödevlerine yardımcı olacak

    ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 751 can kaybı daha

    Bazı ürünlere ilave gümrük vergisi getirildi

    Kuzey Afrika sıcakları kapıda

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Helâlleşmenin ön şartı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Darbeye geçit yok
    Cevher İLHAN

    Darbe goygoyculuğu…
    Ahmet BATTAL

    Darbe karşıtlığı ve delili
    Osman ZENGİN

    Sahura hanımdan önce kalkmak...
    Ali FERŞADOĞLU

    Letaif-i Aşere nedir?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Bir iyiliğin on kat karşılığı vardır
    Faruk ÇAKIR

    AB yolu açılır mı?
    Nejat EREN

    Musîbetin hakikî sebebi virüs mü, hatalarımız mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.